Hiền Hồ: "Jack là nghề chọn người, buộc bạn ấy phải làm ca sĩ; trong năm 2021 nếu duyên tới tôi sẽ đóng phim"

Đó là vào một buổi chiều cuối năm, khi mọi người vẫn đang tất bật chuẩn bị đón chào một năm mới, Hiền Hồ vẫn dành chút ít thời gian để trò chuyện cùng chúng tôi. Buổi phỏng vấn diễn ra trong không khí thân mật với nhiều cung bậc cảm xúc khác biệt. Có những khoảnh khắc chuyện trò về "chiến tích" gặt hái được vào cuối năm 2020, Hiền Hồ tự hào và đâu đó tôi cũng thấy được sự xúc động vì hạnh phúc khi đã cống hiến cho khán giả một sản phẩm âm nhạc hay. Rồi cũng có những lúc tôi thấy rõ được gương mặt hào hứng và tràn đầy hy vọng của cô nàng này khi bật mí về kế hoạch "tăng tốc" trên đường đua nghệ thuật trong năm mới.

Năm 1997 theo dân gian gọi là "năm tuổi" với những ai sinh tuổi Sửu - độ tuổi của Hiền Hồ. Mời bạn ngồi để cùng lắng nghe những trải lòng của "chú trâu vàng" Hiền Hồ về con đường nghệ thuật trong năm cũ và năm mới, như một chút dư vị đẹp của những ngày đầu xuân Tân Sửu.

- Tôi sẽ đóng phim. Duyên tới thì đón nhận thôi -

Năm nay Hiền vẫn về với gia đình và ăn Tết như mọi năm phải không?

Tôi sẽ về nhà dọn nhà, nấu ăn, cúng bái rồi dọn dẹp. Sau đó thì qua nhà bạn bè chơi rồi đi nướng gà, nướng vịt, nướng heo, nướng bò hoặc bắt cá. Năm nay thì chắc sẽ về quê sớm hơn. Còn đi chơi hay không thì chưa biết tại vì dịch. Nhiều khi thấy mình dân Sài Gòn về không cho mình vô nhà chơi thì sao. Chỉ đùa thôi!

Trong thời gian giãn cách xã hội năm 2020 đã qua bạn làm gì?

Tôi chỉ ở nhà nấu ăn, đọc sách, ngồi thiền và nghe nhạc.

Và có lẽ những việc đó sắp trở lại khi mà dịch Covid-19 đang bùng phát...

Tôi rất nhớ sân khấu, nhớ khán giả. Không được đi hát thấy buồn lắm. Nhưng mà đó là trường hợp cấp bách nên cũng phải nên như vậy để cho đại dịch này mau qua.

Năm qua, tôi thấy mình sống chậm hơn, bắt đầu chú ý đến bản thân mình hơn. Nhờ vậy mà tôi nhận thấy được nhiều khuyết điểm để tôi có thể tự chữa lành cho mình. Tôi cũng mới xây cho mẹ một ngôi nhà ở quê.

Năm nay là năm tuổi, Hiền Hồ có lo lắng điều gì không?

Sẽ có những trường hợp không may xảy đến thì tôi chỉ nghĩ đó là do xui thôi và sẽ rút kinh nghiệm để thận trọng hơn. Vậy nên đừng nhắc đến năm tuổi nữa, tôi hoang mang lắm!

Bạn có theo dõi những nghệ sĩ đồng niên không? Tính ra Vpop có rất nhiều các bạn nghệ sĩ sinh năm 1997 thành công và Hiền Hồ cũng là một trong số đó.

Tôi có theo dõi những bạn khác. Điển hình là tôi vừa mới kết hợp với Quân A.P đây. Còn về Jack, tôi thấy như là nghề chọn người, bạn ấy bắt buộc phải làm ca sĩ. Bạn ấy nhỏ nhắn mà nghị lực. Mấy lần gặp trong hội trường dù bằng tuổi nhưng bạn ấy vẫn chào tôi, rất thân thiện và dễ mến. Tôi thấy khá là ngưỡng mộ.

Còn về chuyện thành công thì tôi không dám nhận đâu nhưng tôi vẫn đang cố gắng để làm. Nghề này cho tôi rất nhiều thứ như đam mê, cống hiến, niềm vui, tiền tài và của cải. Cảm thấy xúc động, trân trọng và hiện tại thì tôi thấy hài lòng. Hài lòng tại thời điểm này nhưng không phải là tôi không cố gắng nữa. Khi nào cảm thấy không còn duyên nữa, tôi sẽ bắt đầu sang lĩnh vực khác, còn bây giờ thì chỉ tập trung cho nghệ thuật.

Nếu không làm ca sĩ thì bạn nghĩ rằng mình sẽ hợp với nghề nghiệp nào?

Bây giờ tôi không biết làm gì hết. Tôi phải làm ca sĩ vì nếu không thì sẽ buồn lắm, nghĩ đến thôi là muốn khóc luôn rồi.

Vậy trong năm 2021 thì bạn có tính tiến sâu vào lĩnh vực nào không?

Tôi sẽ đóng phim. Cái này thì phải khi nào hợp với tin tưởng tôi mới dám đóng. Duyên tới thì đón nhận thôi.

Bạn có lời nhắn nhủ nào đến chính mình năm 2021 không?

2021 hãy mạnh mẽ hơn nữa vì tôi biết tôi vẫn còn những cái yếu đuối chưa vượt qua được. Năm 2021, tôi muốn gửi lời chúc đến độc giả của Kenh14 và những người yêu thương tôi cũng như các nghệ sĩ khác sẽ có một năm mới dồi dào sức khỏe, bình an và hạnh phúc hơn năm ngoái. Chúc mọi người sống với từng phút từng giây trôi qua và đón nhận mọi thứ một cách nhẹ nhàng. Hãy luôn nhớ là bên cạnh ta còn có rất nhiều người yêu thương. Tự tin để sống một năm 2021 thật là hạnh phúc và hoành tráng nhé!

- Tôi là big fan của Rap Việt, đến mức chính bản thân cũng cảm thấy lo ngại khi ra sản phẩm cùng lúc với Rap Việt -

Năm 2021 với ngập tràn hy vọng cho bao dự định nghệ thuật đang ấp ủ, vậy khi nhìn lại năm 2020 đã qua, Hiền thấy thế nào?

2020 là một năm khá nhiều tiếc nuối cho tất cả mọi người, kể cả người giàu và người nghèo. Cũng buồn cho Việt Nam và thế giới khi không làm gì được với dịch Covid-19 này. Bản thân tôi là nghệ sĩ thì cũng thất thu rất nhiều vì không có show để đi diễn. Thế nhưng vì trường hợp cấp bách nên tôi nghĩ đây là thời điểm mà tôi sống chậm hơn.

May thay, dự án Gặp Nhưng Không Ở Lại của tôi khá thành công nên cũng có thể xem là một niềm vui nho nhỏ bù đắp cho năm 2020. Ban đầu khi làm dự án này, bản thân cũng có nghĩ rằng sẽ bùng nổ nhưng không ngờ lại thành công ngoài dự đoán như thế.

Vì sao nhất định là Vương Anh Tú sáng tác và Kawaii Tuấn Anh làm đạo diễn trong dự án Gặp Nhưng Không Ở Lại. Kiểu như bạn và ekip quyết tâm tìm đến những cái tên "bảo chứng" chất lượng chứ không mạo hiểm?

Những thứ do duyên số thì mình chẳng tài nào đoán được. Không phải anh Mr Siro hay một ai khác, tất cả là do tôi có duyên với anh Vương Anh Tú ngay tại thời điểm đấy. Còn anh Kawaii Tuấn Anh thì tôi book lâu lắm rồi và phải thay đổi tận 8 hay 9 lần gì đấy mới ra được kịch bản như bây giờ.

Mặc dù không đến nỗi phải bán túi, bán nhà thế nhưng thú thật mà nói, tôi đã lấy hết số tiền tiết kiệm của mình ra để làm MV.

Tầm 5 ngày trước khi quay, tôi đã tập nhập vai rồi để khi lên Đà Lạt là chỉ có diễn và diễn. Thậm chí, mặc dù đang trong lúc quay nhưng tôi đã bỏ đi một mình rồi lang thang trong rừng để nghĩ về nỗi đau của cô gái trong MV mong tìm được cảm xúc mà diễn. Còn khó khăn trong lúc quay thì tất nhiên cũng có nhưng tôi không tiện nói ra.



Tôi nghĩ đây là một cái duyên lớn, bởi lẽ khi làm rồi mới biết được thế nào là thực sự bùng nổ. Những sản phẩm trước tôi làm dù cố gắng nhưng vẫn thấy nó chưa "đã", còn khi làm Gặp Nhưng Không Ở Lại thì tôi nhận ra rằng đây mới thực sự là phù hợp.

Trước đó, các sản phẩm của bạn dù chưa đạt top 1 trending YouTube nhưng đều có sức sống khá lâu. Dường như bạn đã nghĩ top 1 trending chính là thứ để "chốt hạ", bảo chứng về năng lực của chính mình?

Trước đó, tôi chưa bao giờ được lên top 1, top 2 là cao nhất rồi. Mình làm việc là do khả năng, còn thành công hay không là do số Trời nữa. Vậy nên là đó chỉ là kỳ vọng thôi, tôi không thể nào đặt hết tất cả vào top trending được. Ví dụ ca khúc của tôi hay nhưng tôi lại ra cùng lúc với bạn Jack, anh Sơn Tùng M-TP hoặc một anh chị nghệ sĩ nào đấy nên tôi chỉ được top 2, top 3 thì cũng không sao. Sự thật thì vào thời điểm đó tôi cũng may mắn vì bài của tôi ra lúc "làn sóng" Rap Việt đang mạnh mẽ. Mạo hiểm nhưng cũng khác biệt nhỉ!

Tôi vốn là big fan của Rap Việt, đến mức chính bản thân cũng cảm thấy lo ngại khi ra cùng lúc với Rap Việt luôn. Vậy nên tôi đợi Rap Việt chiếu chung kết xong xuôi rồi là ra bất chấp.

Đáng lý là sẽ có 2 sản phẩm. Lúc đầu tôi định ra Gặp Nhưng Không Ở Lại vào tháng 4 nhưng do giãn cách xã hội nên cũng phải mất tầm 2 tháng mới bắt đầu đi thu rồi tìm đạo diễn và sang tháng bảy mới bắt đầu quay. Còn dự án còn lại thì chắc chắn ra mắt trong năm 2021. Năm nay sẽ có 2 đến 3 dự án chứ không thể nào chỉ 1 sản phẩm như vậy nữa.



Có phải Hiền Hồ đang trong giai đoạn tận dụng sức bật hiện có để phát triển âm nhạc của bản thân mình?

Không phải là sức bật đâu mà do tôi cảm thấy bản thân không còn nhiều thời gian nữa. Suốt năm qua tôi không làm được gì và mọi người cũng không làm được gì. Thêm nữa, tôi đã vào nghề được hơn 3 năm rồi. Tôi muốn làm nhiều hơn, cống hiến nhiều hơn vì nghệ sĩ thì chỉ có 1 đoạn đường đấy để tỏa sáng mà thôi.

- Bản thân tôi sinh ra đã có giọng hát rồi, không phải quá kỹ thuật nhưng cũng không đến nỗi tệ -

Để chọn 3 ca khúc nổi bật trong sự nghiệp âm nhạc của bạn từ trước đến nay thì đó sẽ là...

Rồi Người Thương Cũng Hóa Người Dưng, Có Như Không Có và Gặp Nhưng Không Ở Lại.

Vì thấy bạn thành công khá nhiều với những bản ballad nhẹ nhàng và sâu lắng nên một số người cho rằng bạn sẽ tiếp tục lựa chọn con đường an toàn này trong năm 2021. Bạn nghĩ sao về điều này?

Không phải an toàn! Ai bảo ballad là an toàn! Có những bài hát rất hay nhưng thời thế không cho phép nên cũng không thể bùng nổ được. Tôi không nói cụ thể bài hát đó tên gì và của ai, chỉ là tôi thấy vậy.

Tôi biết mình hợp nhất cái gì ở thời điểm này. Một ca khúc buồn đến với tôi thì tôi nên nhận nó rồi thể hiện một cách tốt nhất. Nếu bây giờ có một ca khúc vui vẻ đến mà hợp với tôi thì chắc chắn tôi cũng sẽ làm tới nơi tới chốn.

Có sợ một ngày nào đó ballad "thất sủng" không?

Gọi ballad "thất sủng" thì không phải vì chỉ có nhạc hay hoặc không hay thôi. Nếu ca khúc đó hay thì mọi người vẫn đón nhận.

Người ta vẫn sẽ nghe rap, hay những ca khúc R&B, chill chill nhưng ngoài ra, những lúc họ trầm nhất thì vẫn dành góc riêng đó cho ballad. Điều đó cũng giống như việc một ngày mọi người có thể chia ra rất nhiều việc nhưng cũng sẽ không quên bấm điện thoại, không quên tắm rửa, không quên ăn cơm hoặc một công việc nào đó quan trọng với họ.

Một ngày người ta sẽ nghe nhạc này nhưng đến tối thì người ta sẽ nghe ballad. Vậy nên nếu mọi người cứ chạy theo những ca khúc vui thì những ca khúc buồn ai sẽ thể hiện đây? Vì những ca khúc buồn thì vẫn mang nỗi buồn đẹp để nghe chứ người ta đâu lãng quên!

Vậy thì cứ hát các bản ballad về nỗi buồn đẹp là sẽ hay?

Nói chung cũng còn tùy. Có thể ca khúc đó hay với mình nhưng không hay với người khác. Còn nếu ca khúc đó hay với số đông thì hiển nhiên sẽ bùng nổ lên thôi.

Nghĩa là cho dù có nỗ lực cách mấy thì số đông vẫn sẽ là kết quả sau cùng?

Đúng!

Giữa yếu tố kỹ thuật và cảm xúc, điều nào là cần nhất cho dòng nhạc của bạn đang theo đuổi?

Tôi thấy cũng còn phải xem giọng hát của người đó như thế nào nữa. Vậy nên tôi không đánh giá được điều này vì mỗi người sẽ có cảm nhận riêng nên không thể mang ra mà nói chung hết được. Còn bản thân tôi thì sinh ra đã có giọng hát rồi, không phải quá kỹ thuật nhưng cũng không đến nỗi tệ lúc hát live. Tôi thấy đây là một điều khá may mắn.

Còn bản thân tôi thì sinh ra đã có giọng hát rồi, không phải quá kỹ thuật nhưng cũng không đến nỗi tệ lúc hát live. Hiền Hồ

Tôi rất trân trọng và luôn giữ gìn sức khỏe cũng như giọng hát để mỗi lần xuất hiện trên sân khấu sẽ mang những gì tốt nhất đến với khán giả. Có thể tôi trình diễn không tốt nhưng tôi sẽ hát bằng tất cả sự cố gắng của mình nhất, xuất hiện một cách tích cực nhất.

Bạn có biết có vài page phân tích giọng hát trên mạng không? Những trang "soi" rất kĩ về giọng hát, nào quãng giọng, kĩ thuật ngân, rung, luyến đang nhận được rất nhiều sự chú ý của dân mạng.

Tôi không biết, mà cũng có sao đâu vì đó là quan điểm của page đấy thôi mà.

Tôi nghĩ nghệ sĩ sẽ có hai kiểu. Một kiểu là chuyên về trình diễn, tức là thể hiện trên sân khấu rất tốt và giọng hát thì có thể yếu một chút cũng được. Còn một kiểu là thiên về giọng hát, tức là chỉ đứng một chỗ rồi hát thôi và quan trọng là chất giọng rất hay. Hai kiểu đó đều có thế mạnh và thế yếu riêng nên cũng không thể đánh giá được vì rất khập khiễng.

Còn cá nhân tôi thì mình có thể trình diễn được nhưng những ca khúc của tôi lại không cho phép tôi trình diễn. Cứ nghĩ đi, toàn ballad không như vậy thì chỉ biết đứng hát thật tốt thôi. Tôi nghĩ sắp tới mình nên đẩy mạnh hình tượng này, tức là vui vẻ hơn một tí. Tôi muốn mình trình diễn nhiều hơn để biết được là tôi cũng làm được cái này và cũng thực sự thích nó.

Nhắc đến trình diễn thì nhớ ca khúc Cần Xa của bạn. Bài đó khá khó để hát live 100% đúng không tại vì còn có vũ đạo nữa?

Ca khúc Cần Xa tôi cũng có chồng mà. Tất nhiên rồi. Phải chồng những đoạn hát nhanh, hát cao, những đoạn trong bản gốc có sử dụng rất nhiều effect và tầng tầng lớp lớp các âm thanh. Tôi thấy việc sử dụng playback khá thông dụng, vì khi nhảy rồi hát hụt hơi thì bản thân mình cũng thấy khó chịu. Cần phải phân định rõ ràng chứ không phải thấy ai dùng playback cũng quy chụp là hát nhép, đó là một kĩ thuật để trình diễn trên sân khấu.

Còn những bản ballad, chắc chắn phải hát live 100% rồi, đó chính là sự trân trọng khán giả và tôn trọng chính bản thân mình.

Cảm ơn Hiền Hồ vì cuộc trò chuyện này, mong năm mới của bạn sẽ thật thành công!