Hiếm có: Hà Nội xuất hiện hàng loạt căn nhà được rao bán chỉ hơn 800 triệu đồng

Đây là tin vui cho những người có nhu cầu mua nhà.

Theo thông tin công bố của Sở Xây dựng Hà Nội, 2 dự án nhà ở xã hội tại Hạ Bằng là Đồng Trúc - Thạch Thất và Tân Xã - Thạch Thất chuẩn bị tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê và thuê mua.

Đầu tiên là dự án nhà ở xã hội Đồng Trúc - Thạch Thất. Công trình này được xây dựng trên khu đất rộng hơn 4.100m2,với tổng vốn đầu tư hơn 325 tỷ đồng.

Dự án gồm một tòa chung cư cao 8 tầng và tum, một tầng hầm, cung cấp 231 căn hộ đáp ứng nhu cầu nhà ở cho khoảng 906 người.. Trong số đó, có 206 căn để bán, diện tích từ 37,56- 77m2, 13 căn cho thuê và 12 căn thuê mua.

Giá bán bình quân tạm tính của các căn hộ tại dự án này khoảng 23,5 triệu đồng/m2. Mức giá này đã bao gồm thuế giá trị gia tăng nhưng chưa gồm kinh phí bảo trì. Với giá trên, căn hộ nhỏ nhất tại đây có giá ước tính khoảng 883 triệu đồng, còn căn rộng nhất có giá khoảng 1,81 tỷ đồng.

Đối với hình thức thuê, mức giá là 100.800 đồng/m2/tháng. Giá thuê mua khoảng 209.475 đồng/m2/tháng, thời hạn thuê mua 5 năm và người đăng ký phải thanh toán trước 50% giá trị căn hộ.

Phối cảnh dự án nhà ở xã hội Đồng Trúc - Thạch Thất

Trong khi đó, nhà ở xã hội Tân Xã - Thạch Thất, được triển khai trên khu đất rộng hơn 2.000m2, gồm một tòa chung cư cao 8 tầng và tum, với 112 căn hộ.

Các căn hộ để bán có diện tích khoảng 55 - 69m2, giá bán bình quân tạm tính 23,5 triệu đồng/m2. Như vậy, giá một căn hộ tại dự án dao động khoảng 1,3 - 1,6 tỷ đồng, tùy diện tích.

Đây là những dự án do Công ty TNHH Xây dựng Tiến Đạt làm chủ đầu tư. Công ty TNHH Xây dựng Tiến Đạt được thành lập vào năm 2003 tại Hà Nội. Tiến Đạt được biết đến là chủ đầu tư nhiều khu nhà xã hội như dự án Tân Xã - Thạch Thất (Hà Nội), Bảo Ninh 1 (Quảng Trị).

Trước tình trạng nhiều đối tượng lợi dụng chính sách an sinh về nhà ở xã hội để thu tiền chênh lệch hoặc nhận tiền đặt cọc trái quy định pháp luật, Sở Xây dựng Hà Nội vừa phát đi cảnh báo ngăn chặn tình trạng trục lợi chính sách. Sở Xây dựng Hà Nội đặc biệt lưu ý người dân chỉ nộp hồ sơ trực tiếp tại các địa điểm do chủ đầu tư chính thức công bố.

Cơ quan quản lý nhấn mạnh, tuyệt đối không thực hiện giao dịch thông qua sàn bất động sản trung gian, tổ chức hay cá nhân không được ủy quyền hợp pháp.Bên cạnh đó, theo đúng quy định pháp luật hiện hành, mỗi cá nhân hoặc hộ gia đình chỉ được quyền nộp hồ sơ đăng ký mua, thuê hoặc thuê mua tại một dự án duy nhất trong cùng một thời điểm.