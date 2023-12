Hi hữu mỹ nam Hàn lỡ mất ước mơ thành diễn viên vì bị lấy cắp ảnh đi lừa đảo 1000 người

Vào ngày 25/12, chương trình Ask Us Anything Fortune Teller của KBS đã mời 1 vị khách đặc biệt đến. Đó là Park Beom Jun, 23 tuổi. Khi anh chàng xuất hiện, 2 MC chương trình đều kinh ngạc vì Park Beom Jun rất điển trai: "Bạn trông như diễn viên vậy, bạn đẹp trai quá".

Park Beom Jun chia sẻ anh muốn làm diễn viên, nhưng ước mơ bị cản trở vì anh là nạn nhân bị kẻ lừa đảo đánh cắp ảnh. Kẻ lừa đảo đã lấy ảnh của Park Beom Jun và tạo tài khoản ảo dưới tên "Giám đốc Kim Woo Jin". Kẻ này dùng tài khoản ảo để tạo hội nhóm trên mạng xã hội, lừa đảo mọi người đầu tư cổ phiếu trong gần 1 năm. Nạn nhân của vụ lừa đảo lên đến hơn 1000 người, phần lớn là những người cao tuổi.

Park Beom Jun sở hữu gương mặt điển trai, mong ước làm diễn viên nhưng lại trở thành nạn nhân bị kẻ lừa đảo đánh cắp ảnh

Park Beom Jun buồn bã nói: "Những bức ảnh bị đánh cắp của tôi xuất hiện trong tin tức về vụ lừa đảo. Tôi cảm thấy tội lỗi trước các nạn nhân dù đó không phải lỗi của tôi. Tôi muốn trở thành người mẫu và diễn viên, nhưng bị hiểu lầm là 1 tên tội phạm. Tôi thậm chí còn không liên quan đến vụ án, thật không công bằng".

Park Beom Jun chỉ biết việc mình bị đánh cắp ảnh khi được 1 phóng viên liên lạc. Anh từng báo cảnh sát nhưng đơn vị điều tra trả lời rằng họ không thể giải quyết, vì Park Beom Jun chỉ bị đánh cắp ảnh chứ không phải danh tính. Mỹ nam 23 tuổi lo ngại sẽ bị các nạn nhân tìm đến trả thù vì họ tưởng anh là kẻ lừa đảo mang tên Giám đốc Kim Woo Jin.

Cuối chương trình, MC Lee Soo Geun ủng hộ ước mơ của Park Beom Jun: "Hãy trở thành 1 diễn viên tuyệt vời nhé". Park Beom Jun khẳng định: "Tên tôi là Park Beom Jun. Tôi không phải tội phạm lừa đảo, vì vậy xin đừng hiểu lầm". Mỹ nam này cũng gửi những lời đanh thép, mong kẻ lừa đảo sẽ sớm bị bắt và đừng nghĩ đến chuyện kiếm tiền dễ dàng.

Park Beom Jun 1 lần nữa khẳng định anh không phải kẻ lừa đảo

