Lý Liên Kiệt khoe hai con gái xinh đẹp

Vừa qua, Lý Liên Kiệt đã đăng trên trang cá nhân bức ảnh chụp cùng vợ ở Nepal vào khoảng đầu năm 2024. Nhiều người thích thú vì ông và vợ là Hoa hậu châu Á 1986 Lợi Trí đã 20 năm không chụp ảnh chung.

Lý Liên Kiệt thường xuyên đến các vùng núi linh thiêng như núi Ngũ Đài (tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc) để hành hương và có sự đồng hành của gia đình. Tuy nhiên việc nam diễn viên chủ động công khai hình ảnh vợ con ít diễn ra.

Lý Liên Kiệt nổi tiếng yêu chiều hai con gái từ nhỏ.

Câu chuyện của gia đình Lý Liên Kiệt luôn thu hút sự quan tâm của công chúng. Hôm 11/5, ông cũng khoe ảnh cùng hai con chụp ở một ngôi chùa có phong cảnh đẹp mắt. Ngoài ra, khi một người bạn gặp tai nạn ở chân thì nam diễn viên đã cùng một cô con gái đến thăm bạn chu đáo. Sự quan tâm của nam diễn viên dành cho gia đình, bạn bè đã nhận được lời khen ngợi của công chúng.

Lý Liên Kiệt và Lợi Trí gắn bó trong những chuyến hành hương.

Gần đây Lý Liên Kiệt đã tuyên bố lập di chúc để lại tài sản cho vợ Lợi Trí và hai con gái. Tuy nhiên phần tài sản chia cho vợ đầu tiên Hoàng Thu Yến và hai con gái lớn không được nhắc tới. Điều này khiến tai tiếng "người thứ ba" của Lợi Trí từ những năm 1990 lại dậy sóng.

Có lẽ vì thế cặp sao chủ động công khai hình ảnh gia đình hạnh phúc. Ngôi sao phim võ thuật từng tiết lộ mình không đặt kỳ vọng nhiều vào hai con gái. Ông chỉ cần con có thể sống hạnh phúc. Hai con của Lý Liên Kiệt và Lợi Trí có thành tích học và nghệ thuật xuất sắc đồng thời cũng có năng khiếu kinh doanh.

Dù sức khoẻ không tốt nhưng Lý Liên Kiệt là tín đồ Phật giáo rất chăm chỉ hành hương. Mỗi khi ông xuất hiện thì luôn được vị sư trụ trì đón tiếp. Trong các chuyến hành hương, ông cũng cần có sự hỗ trợ của nhiều vệ sĩ để hoàn thành nghi lễ nhóm lửa.

Sức khoẻ của Lý Liên Kiệt không tốt từ năm 2000. Ông phải tạm ngưng đóng phim để điều trị bệnh. Những bộ phim do ông đóng giảm hẳn. Bộ phim gần nhất mà khán giả được thấy ông là Hoa Mộc Lan năm 2020. Do ảnh hưởng của bệnh tật nên Lý Liên Kiệt có vẻ ngoài già hơn so với tuổi 61.