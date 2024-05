Nữ diễn viên nổi tiếng nhận hậu quả không ngờ vì phanh phui vụ ngoại tình của chồng bạn thân

Sáng 13/5, tờ Koreaboo đưa tin nữ diễn viên nổi tiếng Park Sun Young (Thế Giới Hôn Nhân) bỗng trở thành tâm điểm chú ý sau khi những chia sẻ của cô trong show My Little Old Boy cách đây 4 năm bỗng được chia sẻ rầm rộ trở lại trên mạng xã hội Hàn Quốc. Trong chương trình, nữ minh tinh họ Park cho biết cô từng tận mắt trông thấy chồng của bạn thân ngoại tình. Đáng nói, trong tác phẩm truyền hình "làm mưa làm gió" 1 thời Thế Giới Hôn Nhân, Park Sun Young cũng hóa thân vào nhân vật chứng kiến chồng của 1 người bạn vụng trộm, có nhân tình ở bên ngoài.



Cũng trong chương trình My Little Old Boy hồi năm 2020, nữ diễn viên hé lộ luôn phản ứng của bạn thân sau khi biết chuyện bị "cắm sừng": "Sau khi cân nhắc kĩ càng, tôi quyết định nói cho bạn thân biết chuyện cô ấy bị chồng phản bội. Lúc đầu tôi còn tưởng họ sẽ ly dị. Nhưng trên thực tế, bạn tôi vẫn quyết định chung sống với gã chồng ngoại tình trong sự đau khổ. Bạn tôi vẫn tiếp tục chịu đựng nỗi đau đó cho tới tận ngày hôm nay. Sau khi tôi kể cho bạn mình biết chuyện chồng cô ấy ngoại tình, tình bạn giữa chúng tôi cũng chính thức tan vỡ". Sau khi lắng nghe những chia sẻ từ Park Sun Young, 1 thành viên cố định của show My Little Old Boy đã nêu ra quan điểm: "Tốt nhất là không nên can dự vào chuyện gia đình nhà người khác".



Ngay trên sóng truyền hình, Park Sun Young cho biết cô từng phanh phui chuyện ngoại tình của chồng bạn thân. Kết quả, tình chị em thân thiết giữa nữ minh tinh và người bạn này đã bị hủy hoại

Trong bộ phim Thế Giới Hôn Nhân, Park Sun Young cũng đảm nhận vai diễn người phụ nữ tận mắt chứng kiến chồng của bạn "quan hệ ngoài luồng"

Park Sun Young sinh năm 1976, chính thức bước chân vào làng giải trí khi vừa tròn 19 tuổi thông qua cuộc thi Tìm kiếm tài năng do đài KBS tổ chức. Trong suốt gần 20 năm miệt mài đóng phim, nữ diễn viên khẳng định tên tuổi bằng loạt vai diễn có chiều sâu. Người đẹp trở nên quen mặt với khán giả làn sóng Hallyu nhờ nhiều tác phẩm ăn khách như Thế Giới Hôn Nhân, Sự Thật, Thời Thanh Xuân, Cô Gái Xinh Đẹp, Nàng Jang Hee Bin...

Bên cạnh sự nghiệp thành công, cuộc hôn nhân viên mãn của Park Sun Young cũng khiến báo chí xứ Hàn tốn nhiều giấy mực. Nữ diễn viên kết hôn với doanh nhân Kim Il Beom hồi năm 2010 trong sự chúc mừng của người hâm mộ. Ông xã Park Sun Young tốt nghiệp ngành Khoa học Chính trị và Ngoại giao tại ngôi trường Đại học Yonsei danh tiếng, từng làm phiên dịch cho 2 cựu Tổng thống Hàn Quốc. Bên cạnh đó, Kim Il Beom từng công tác tại Đại sứ quán Hàn Quốc ở Mỹ, Iraq...

Do tính chất công việc, cặp đôi thường phải xa cách nhau. Nhưng cả 2 vẫn luôn quan tâm, dõi theo mọi hoạt động của đối phương. Họ vẫn thường trao đổi, động viên tinh thần nhau qua điện thoại, tin nhắn. Những lúc không có lịch trình, Park Sun Young đều tranh thủ bay ra nước ngoài gặp ông xã. Và cứ mỗi lần như vậy, Kim Il Beom luôn tận dụng thời gian rảnh đưa vợ yêu tham quan danh lam thắng cảnh ở nước ngoài.

Tên tuổi nữ diễn viên gắn liền với hàng loạt bộ phim truyền hình "làm mưa làm gió" khắp châu Á

Cuộc hôn nhân đẹp như mơ của Park Sun Young và ông xã Kim Il Beom cũng khiến nhiều khán giả ngưỡng mộ

Nguồn: Koreaboo

