Hết Seo Ye Ji lại đến Seulgi gây sốt ở Phú Quốc, Việt Nam đang hot cỡ nào mà sao Hàn nườm nượp kéo đến?

Thời gian gần đây, không khó để nhận ra làn sóng sao Hàn đổ bộ đến dải đất hình chữ S ngày một rầm rộ. Từ những chuyến nghỉ dưỡng thư giãn bên bờ biển đến các bộ ảnh thời trang được đầu tư chỉn chu, loạt điểm đến nổi tiếng như Đà Nẵng, Hội An hay Phú Quốc đang dần trở thành cái tên quen thuộc trên bản đồ du lịch của giới nghệ sĩ xứ kim chi. Không chỉ sở hữu cảnh sắc thiên nhiên cuốn hút, văn hóa đậm bản sắc cùng hệ thống nghỉ dưỡng cao cấp cũng góp phần đưa Việt Nam trở thành điểm đến đầy cảm hứng, xuất hiện ngày càng nhiều trong các khung hình nghệ thuật của những ngôi sao hàng đầu Hàn Quốc.

Mới đây nhất, đảo ngọc Phú Quốc đã "góp mặt" trong loạt ảnh mùa hè rực rỡ của Seulgi (Red Velvet) được thực hiện cho tạp chí Marie Claire Hàn Quốc. Với những bộ trang phục trẻ trung, cá tính như áo lưới, sơ mi phối áo tắm hay váy maxi, nữ idol nhà SM “thả dáng” đầy phóng khoáng trên nền cát trắng và biển xanh ở bãi Trường, khu vực Dương Tơ quy tụ hàng loạt resort cao cấp bậc nhất Phú Quốc. Theo chia sẻ từ phía tạp chí, bộ ảnh mang tinh thần thư giãn, tận hưởng “hương sắc mùa hè” và sẽ chính thức được công bố vào tháng 6 tới.

Ngay khi loạt hình hậu trường được đăng tải, dân mạng đã không khỏi trầm trồ trước khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp của Việt Nam và thần thái đỉnh cao của Seulgi. Một lần nữa, cái tên Phú Quốc lại được nhắc đến như một "gương mặt thân quen" trong danh sách điểm đến lý tưởng của các ngôi sao Hàn Quốc.

Không riêng gì Seulgi, nữ diễn viên Seo Ye Ji khiến cộng đồng mạng Việt Nam “dậy sóng” khi xuất hiện rạng rỡ tại Đà Nẵng và Hội An. Bộ ảnh mùa hè của cô được thực hiện cho tạp chí DAZED trong không gian đậm chất nghỉ dưỡng của một khu resort 5 sao hướng biển tại Đà Nẵng. Đây là lần thứ hai mỹ nhân “Điên thì có sao” quay trở lại Việt Nam và tiếp tục lựa chọn mảnh đất hình chữ S làm điểm đến kết hợp công việc và nghỉ ngơi.

Trong loạt ảnh đăng trên tạp chí, Seo Ye Ji cùng ê-kíp dạo quanh phố cổ Hội An, tận hưởng khung cảnh rực rỡ dưới ánh đèn lồng sắc màu. Không gian cổ kính và lãng mạn của Hội An tiếp tục ghi điểm trong mắt các nghệ sĩ Hàn Quốc, trở thành điểm đến quen thuộc mỗi khi họ ghé thăm Việt Nam. Ngoài ra, nữ diễn viên check-in bên những căn nhà tường vàng, cửa sổ xanh đặc trưng nổi bật của kiến trúc Hội An. Loạt hình nhanh chóng thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng Việt Nam. Nhiều khán giả không khỏi bất ngờ trước vẻ ngoài trẻ trung, xinh đẹp của Seo Ye Ji ở tuổi 30.

Resort nơi Seo Ye Ji lưu trú nằm gần ba di sản văn hóa thế giới là Hội An, Mỹ Sơn và Huế. Khu nghỉ dưỡng này từng đón nhiều tên tuổi đình đám như Song Seung Heon, Irene Kim, Shindong (Super Junior), Lee Sun Kyun hay Ailee. Không gian yên tĩnh, đậm chất Á Đông cùng sự pha trộn kiến trúc Pháp chính là yếu tố hút hồn dàn sao Hàn.

Bên cạnh hình ảnh sang trọng trên tạp chí, Seo Ye Ji còn gây chú ý với những khoảnh khắc đời thường khi xuất hiện giản dị, thoải mái trò chuyện cùng bạn bè dưới cái nắng mùa hè tại Việt Nam. Chỉ sau vài ngày có mặt, nữ diễn viên đã nhanh chóng bắt nhịp với văn hóa địa phương. Cô cùng bạn bè thưởng thức bữa ăn trong một nhà hàng Việt, gọi loạt món quen thuộc như bún chả, cơm rang hải sản, rau muống xào và không quên nâng ly bia theo phong cách “nhậu nhẹt” đặc trưng của người Việt.

Trên trang cá nhân, Seo Ye Ji còn chia sẻ hình ảnh buồng chuối được xếp thành tầng, trồng trong bình gốm, dù là một chi tiết nhỏ nhưng cũng cho thấy sự thích thú của cô với những nét đặc trưng rất Việt Nam.

Không chỉ là điểm đến để nghỉ ngơi, thư giãn, Việt Nam đang dần khẳng định vị thế là “background lý tưởng” cho các bộ ảnh thời trang, tạp chí đến từ Hàn Quốc. Thiên nhiên tươi đẹp, văn hóa đặc sắc và sự hiếu khách chính là những lý do khiến Việt Nam trở thành lựa chọn yêu thích của giới nghệ sĩ quốc tế.

Sự xuất hiện ngày càng nhiều của các ngôi sao Hàn tại Việt Nam không chỉ giúp quảng bá hình ảnh đất nước ra thế giới, mà còn góp phần khẳng định vị thế của Việt Nam trên bản đồ du lịch quốc tế. Trong tương lai gần, rất có thể làn sóng “du lịch Hallyu” sẽ còn lan rộng hơn, và Việt Nam sẽ tiếp tục là điểm đến không thể bỏ lỡ của các nghệ sĩ xứ sở kim chi.