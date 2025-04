Hết mình xem "concert Quốc gia" đừng để điện thoại hết pin, gọi tên 5 sạc dự phòng nên mua ngay!

Việc lựa chọn sạc dự phòng không chỉ đơn giản là nhìn vào dung lượng mAh. Để đảm bảo hiệu quả và an toàn, bạn cần cân nhắc nhiều yếu tố: dung lượng thực tế (thường chỉ đạt 60-70% dung lượng danh định do hao hụt), công suất và công nghệ sạc nhanh (PD, QC) phải tương thích với thiết bị của bạn, số lượng và loại cổng kết nối, kích thước, trọng lượng, và đặc biệt là các tính năng an toàn (lõi pin tốt - ưu tiên Li-Po, mạch bảo vệ quá dòng, quá nhiệt...). Dưới đây là 5 ứng cử viên sáng giá nhất hiện nay để bạn có thể tự tin ghi lại những khoảnh khắc đầy tự hào.

1. Anker Nano Power Bank 10000mAh 30W (A1259): Nhỏ gọn, mạnh mẽ, cáp C tích hợp

Mở đầu danh sách là một "siêu phẩm" nhỏ gọn từ Anker. Anker Nano A1259 gây ấn tượng mạnh với kích thước chỉ nằm trong lòng bàn tay nhưng sở hữu công suất sạc nhanh Power Delivery lên đến 30W cho cả chiều sạc ra và sạc vào. Điểm độc đáo nhất là sợi cáp USB-C được tích hợp gọn gàng, vừa dùng để sạc cho điện thoại (kể cả iPhone 15 series), vừa có thể dùng để sạc lại cho chính viên pin, lại vừa là quai xách tiện lợi. Màn hình LCD hiển thị phần trăm pin rõ ràng cũng là một điểm cộng. Với trọng lượng chỉ khoảng 215g và sự đảm bảo từ thương hiệu Anker, đây là lựa chọn hoàn hảo cho người dùng cần sự gọn nhẹ tối đa, tốc độ sạc nhanh cho các thiết bị đời mới và không muốn bận tâm mang theo cáp rời. Mức giá tham khảo khoảng 750.000 - 800.000 VNĐ.

Anker Nano Power Bank 10000mAh 30W (A1259). Ảnh: Anker

2. Samsung Battery Pack 10000mAh 25W (EB-P3400): Chuẩn Samsung, thanh lịch, thân thiện môi trường

Dành riêng cho các tín đồ Samsung, pin dự phòng EB-P3400 nổi bật với khả năng hỗ trợ sạc siêu nhanh Super Fast Charging (SFC) 25W (tương thích PD 3.0 PPS). Sản phẩm có thiết kế cực kỳ mỏng nhẹ (khoảng 210g) và thanh lịch, với vỏ ngoài làm từ vật liệu tái chế thân thiện môi trường. Viên pin 10.000mAh này trang bị hai cổng USB-C đầu ra, cho phép sạc đồng thời hai thiết bị (dù công suất sẽ giảm xuống). Đây là sự bổ sung hoàn hảo cho hệ sinh thái Galaxy, đặc biệt là các dòng máy hỗ trợ sạc 25W, mang lại tốc độ sạc tối ưu trong một thiết kế đẹp mắt từ thương hiệu đáng tin cậy. Giá tham khảo rất hợp lý, chỉ khoảng 500.000 - 600.000 VNĐ.

Samsung Battery Pack 10000mAh 25W (EB-P3400). Ảnh: Samsung

3. Baseus Comet PPMD20 20000mAh 22.5W: Dung lượng "khủng"

Nếu bạn cần một nguồn năng lượng dồi dào cho nhiều thiết bị và ghét việc mang theo dây cáp lằng nhằng, Baseus Comet PPMD20 là một giải pháp gần như hoàn hảo. Với dung lượng lên tới 20.000mAh, nó có thể sạc đầy nhiều lần cho điện thoại hoặc cả máy tính bảng. Điểm ăn tiền là việc tích hợp sẵn cả cáp Lightning (PD 20W) và cáp USB-C (SCP/QC 22.5W), phục vụ được hầu hết các thiết bị phổ biến. Máy còn có thêm 1 cổng USB-A và 1 cổng USB-C rời, cho phép sạc tối đa 4 thiết bị cùng lúc. Màn hình LED hiển thị thông số chi tiết là một tiện ích đáng giá. Với mức giá chỉ khoảng 550.000 - 700.000 VNĐ cho dung lượng 20.000mAh và sự tiện lợi này, đây là lựa chọn tuyệt vời cho các chuyến đi dài. Tuy nhiên, cần lưu ý công suất 22.5W không quá cao để sạc nhanh laptop và trọng lượng máy khá nặng (360g).

Baseus Comet PPMD20 20000mAh 22.5W. Ảnh: Baseus

4. Xiaomi Mi Power Bank 10000mAh 22.5W Lite (P16ZM): Hàng "quốc dân" giá rẻ, hiệu năng ổn định

Không thể không nhắc đến "sạc dự phòng quốc dân" Xiaomi Lite P16ZM. Đây là lựa chọn hàng đầu trong phân khúc giá rẻ (chỉ khoảng 350.000 - 450.000 VNĐ) nhưng vẫn mang lại hiệu năng rất tốt. Viên pin 10.000mAh này hỗ trợ sạc nhanh hai chiều 22.5W (tương thích PD & QC3+), có tới 3 cổng sạc ra (2 USB-A, 1 USB-C) cho phép sạc đồng thời nhiều thiết bị. Thiết kế mỏng nhẹ (khoảng 227g), lõi pin Polymer an toàn và các lớp bảo vệ mạch điện đầy đủ khiến nó trở thành lựa chọn cực kỳ đáng tin cậy cho nhu cầu sạc hàng ngày của học sinh, sinh viên hay người dùng phổ thông không muốn chi quá nhiều tiền.

Xiaomi Mi Power Bank 10000mAh 22.5W Lite (P16ZM). Ảnh: Xiaomi

5. Ugreen Magnetic Wireless Power Bank 10000mAh 20W (PB562): MagSafe tiện lợi cho iFan

Cuối cùng, dành riêng cho người dùng iPhone từ series 12 trở lên, Ugreen PB562 mang đến sự tiện lợi của sạc không dây từ tính chuẩn MagSafe. Bạn chỉ cần hít mặt lưng iPhone vào viên pin là có thể sạc mà không cần dây cáp. Đặc biệt, viên pin 10.000mAh này còn tích hợp một chân đế gập thông minh, giúp bạn dựng điện thoại lên để xem phim hay Facetime trong khi sạc. Bên cạnh sạc không dây (tối đa 7.5W cho iPhone), máy vẫn có cổng USB-C hỗ trợ sạc nhanh có dây PD 20W. Với thiết kế gọn gàng, vỏ silicone chống trượt và thương hiệu Ugreen uy tín, đây là lựa chọn độc đáo và tiện lợi cho các iFan yêu thích hệ sinh thái MagSafe. Giá tham khảo khoảng 650.000 - 750.000 VNĐ.

Ugreen Magnetic Wireless Power Bank 10000mAh 20W (PB562). Ảnh: Ugreen

5 chiếc sạc dự phòng trên đây đại diện cho những lựa chọn hàng đầu với các thế mạnh khác nhau tại thị trường Việt Nam 2025. Từ sự nhỏ gọn và mạnh mẽ của Anker, sự tối ưu cho Samsung, dung lượng lớn và tiện lợi của Baseus, mức giá không đối thủ của Xiaomi, đến tính năng MagSafe độc đáo của Ugreen, mỗi sản phẩm đều phù hợp với những nhu cầu riêng. Hãy cân nhắc kỹ dung lượng bạn cần, tốc độ sạc mong muốn, các tính năng tiện ích và ngân sách của mình để có thể tự tin sống cùng những khoảnh khắc lịch sử dịp 30/4 này.