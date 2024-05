Hello Café đồng hành cùng Vietnam GameVerse 2024

Hello Café, trò chơi thể loại casual được VNG Games ra mắt trong thời gian gần đây, sẽ có màn ra mắt ngay tại sự kiện Vietnam GameVerse 2024 vào ngày 11.05 này. Đến với sự kiện Triển Lãm Game Quốc Tế - Vietnam GameVerse 2024, gian hàng của Hello Café hứa hẹn sẽ mang đến cho người chơi những trải nghiệm tuyệt vời qua nhiều hoạt động thú vị và vô số các phần quà hấp dẫn.

Thông tin chi tiết về Booth Hello Café tại Vietnam GameVerse 2024:

Thời gian: Duy nhất khung giờ 09h00 - 14h00 ngày 11.05.2024

Địa điểm: Booth Chill Game (BOOTH E2) - Nhà Thi Đấu Phú Thọ, Số 01 Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, TP. HCM

Tại Booth Hello Café, nhiều hoạt động đặc sắc sẽ diễn ra liên tục và tất nhiên không thể thiếu những phần quà dễ thương dành cho người tham gia, bao gồm: sticker, sổ ghi chú và voucher Got It. Đặc biệt, khi tham gia các hoạt động tại booth, người chơi còn nhận được các tờ rơi kèm Mã Số May Mắn với cơ hội trúng những giải thưởng vô cùng giá trị và "xịn sò" bao gồm: Ly giữ nhiệt Hello Café, Bàn phím Razer phiên bản giới hạn, Chuột Razer màu hồng siêu xinh.

Chi tiết các hoạt động tại Booth Hello Café:

Hoạt động 1: Tiệm Cafe Nikki - Hoạt động kết hợp cùng tựa game dành cho nữ đình đám Ngôi Sao Thời Trang VNG.

Tham gia trò chơi "Tiệm Cafe Nikki" với 9 ô bóng, trong đó chỉ có 4 ô có logo Hello Café & Miracle Nikki.

Nếu thảy và trúng ô có logo của 2 tựa game này, bạn sẽ nhận được 1 ly giấy và 1 sticker để tham gia trò chơi "Trang trí ly café".

Hoạt động 2: Trang trí ly café:

Sử dụng sticker để trang trí ly cafe trống.

Chụp hình và đăng lên Facebook, tag kênh @Hello Café.

Nhận ngay 1 voucher Got It.

Hoạt động 3: Challenge Chủ Show Gu - Quán So Cool:

Sử dụng template capcut Hello Café hoặc lồng ghép nhạc game Hello Café vào video.

Đăng video lên Tiktok với chế độ công khai.

Sử dụng hashtag #Hellocafé #ChuShowGu (đối với template) hoặc #Hellocafé #QuanSoCool (đối với nhạc game).

Các fan Hello Café ở xa cũng có thể tham gia Challenge để nhận quà TẠI ĐÂY.

Ngoài ra, những nhân vật quen thuộc trong các bộ phim nổi tiếng như Harry Potter, Cô Hầu Gái cũng sẽ góp mặt cùng mèo Catmin ra mắt game thủ tại booth E2 của sự kiện Gameverse.

Những hoạt động này đã được đội ngũ Hello Café chuẩn bị kỹ lưỡng và chu đáo để sẵn sàng chào đón các bạn game thủ. Hãy đến ngay Booth của Hello Café tại sự kiện Vietnam GameVerse 2024 vào ngày 11.05 này để được chữa lành bằng những trải nghiệm cực chill và thư giãn trong thế giới cà phê đầy màu sắc!

Để cập nhật các thông tin mới nhất về Hello Café, có thể theo dõi tại:

Fanpage: https://www.facebook.com/hellocafe.vnggames

Group cộng đồng: https://www.facebook.com/groups/hellocafe/

TikTok: https://www.tiktok.com/@hellocafe.vnggames