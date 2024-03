"Hệ tư tưởng" Chí Hiển - Hoa Xù "xâm chiếm" thế giới, nhóm nhạc Nhật Bản bay thẳng đến Việt Nam bắt trend

Không quá nếu nói mạng xã hội thời gian qua đã bị “xâm chiếm" bởi hệ tư tưởng Chí Hiển - Hoa Xù. Trong mỗi clip, cặp đôi đều khiến cộng đồng mạng thích thú bởi những động tác nhảy trên nền nhạc đang hot trend và được biến tấu lại theo giai điệu “Vinahey". Đặc biệt, đoạn clip bắt beat không trượt nhịp nào trên nền nhạc giai điệu Có Duyên Không Nợ đã gây bão TikTok, tạo nên trào lưu gây sốt giới trẻ và thu về hơn 32 triệu lượt xem chỉ trong thời gian ngắn.

Clip Chí Hiển - Hoa Xù “bắt beat" trên nền nhạc Có Duyên Không Nợ

Vũ đạo gây bão TikTok thời gian vừa qua

Hiện đã có hơn 263 nghìn video bắt trend theo cặp đôi Chí Hiển - Hoa Xù

Không chỉ giới trẻ Việt, mới đây nhóm nhạc Nhật Bản Psychic Fever còn gây ngỡ ngàng khi bắt trend Có Duyên Không Nợ. 7 chàng trai của Psychic Fever tỏ ra thích thú khi “feel the beat" và nhún nhảy theo từng giai điệu đậm chất “Vinahey". Đặc biệt cộng đồng mạng còn nhận ra khung cảnh mà nhóm nhạc Nhật Bản thực hiện vũ đạo này chính là tại TP.HCM. Nhiều người còn hài hước cho rằng các chàng trai vì quá thích vũ đạo của Chí Hiển - Hoa Xù mà bay thẳng đến Việt Nam để bắt trend.

Clip nhóm nhạc Nhật Bản bắt trend vũ đạo của Chí Hiển - Hoa Xù

Nhóm nhạc Nhật Bản bắt trend vũ đạo của Chí Hiển - Hoa Xù ngay tại TP.HCM

Tuy nhiên thì việc Psychic Fever xuất hiện tại Việt Nam không phải sự trùng hợp. Trước đó nhóm nhạc Nhật Bản đã trở thành những nghệ sĩ khách mời tham dự chương trình giao lưu nghệ thuật thuộc khuôn khổ Lễ hội Việt - Nhật lần thứ 9 năm 2024 diễn ra tại khu B công viên 23-9, TP.HCM. Tại lễ hội âm nhạc này, Psychic Fever đã mang đến những ca khúc được yêu thích như Up and down, Just Like Dat, Choose One… Thậm chí Psychic Fever còn kết hợp cùng Mỹ Mỹ, trổ tài hát tiếng Việt với ca khúc Không Ai Khác Ngoài Em.