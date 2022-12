Hé lộ "trùm cuối" tạo nên bức ảnh quả trứng đình đám, từng đánh bại Messi và Kylie Jenner về lượt like trên Instagram

Fan Messi quyết giành ngôi vương trên mạng xã hội

Chức vô địch World Cup đầu tiên mang tới cho Messi rất nhiều danh vọng. Sức hút của siêu sao 35 tuổi tăng chóng mặt, biến anh thành người được săn đón nhiều nhất trên mạng xã hội.

Rất nhanh chóng, hình ảnh Messi nâng cao chiếc cúp vàng World Cup 2022 đã phá kỷ lục bài đăng nhận nhiều lượt yêu thích nhất trên Instagram. Bài đăng ăn mừng này hiện tại đã thu về hơn 60 triệu lượt like tính đến 21h00 ngày 20/12.

Trước đó, vị trí độc tôn thời gian dài thuộc về world_record_egg. Vào tháng 1/2019, tài khoản này đã đăng tải hình ảnh một quả trứng gà và kêu gọi người dùng cùng nhau lập kỷ lục thế giới. Hiện bức Quả trứng đang có hơn 56 triệu lượt yêu thích.

Bức ảnh của Messi đã chính thức đánh bại quả trứng về lượt like

Đánh bại bức ảnh kỷ lục của Instagram thì đương nhiên Messi cũng vượt qua đại kình địch Ronaldo. Bức ảnh chụp chung của Ronaldo và Messi, quảng cáo cho thương hiệu thời trang Louis Vuitton, được đăng trên tài khoản của CR7 nhận về gần 42 triệu lượt thích. Bài đăng này trở thành bức ảnh có nhiều tương tác nhất của ngôi sao người Bồ Đào Nha sau gần một tháng xuất hiện.

Hiện lượng người theo dõi của Messi cũng tăng mạnh sau chức vô địch World Cup 2022. Trước giải, anh có khoảng 375 triệu follower. Hiện tại, anh đã vượt mốc 400 triệu người theo dõi trên mạng xã hội. Messi bỏ xa những người đứng ở vị trí thứ 3 và 4 là người mẫu Kylie Jenner và ca sĩ Selena Gomez.

Vì sao bức ảnh quả trứng lại nổi tiếng đến vậy?

Nhắc đến những bức ảnh có hàng triệu lượt “like” trên mạng xã hội, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến những bức ảnh của các ngôi sao nổi tiếng hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, bức ảnh về một quả trứng hết sức bình thường và không có gì nổi bật đã trở thành bức ảnh có số lượng “like” nhiều nhất trên mạng xã hội Instagram. Vì sao vậy?

Như đã nói, bức ảnh một quả trứng đã được tài khoản Instagram có tên word_record_egg đăng tải, kèm theo tiêu đề: “Hãy cùng nhau lập nên kỷ lục thế giới về bài viết có lượt like nhiều nhất trên Instagram. Phá vỡ kỷ lục hiện tại đang nắm giữ bởi Kylie Jenner”.

Bức ảnh quả trứng nhận về lượt like khủng chỉ trong vài ngày và tính đến năm 2022 đã có 56 triệu lượt yêu thích

Đúng như thông điệp trên, cộng đồng mạng đã vào hỗ trợ cho tài khoản này. Chỉ sau 10 ngày, tính từ lúc đăng bài viết là 5/1/2019 đến 15/1/2019, bức ảnh quả trứng đã có được hơn 39 triệu lượt like, vượt qua hình ảnh đang nắm số lượng "like" kỷ lục trên Instagram, đó là bức ảnh của nữ người mẫu Kylie Jenner với hơn 18,1 triệu "like".

Sau khi bị đoạt mất "ngôi vương" về hình ảnh được "like" nhiều nhất trên Instagram, người mẫu Kylie Jenner cũng đã có một cách để phản ứng khá hài hước, khi cô cho đăng tải một đoạn video ngắn kèm theo thông điệp: "Hãy nhận lấy, quả trứng bé nhỏ". Trong đoạn video này, cô đã cầm một quả trứng và đập vỡ nó xuống đường, như cách để "trả thù" cho quả trứng đã giành mất "ngôi vương" của cô trên Instagram.

Trên thực tế tài khoản world_record_egg được lập ra như một trò đùa và là một cách thử nghiệm phản ứng của cộng đồng mạng khi cùng chung tay thực hiện một điều gì đó để lập nên kỷ lục thế giới. Tuy nhiên, điều khó hiểu là không rõ bằng cách nào, tài khoản này lại có thể thu hút một số lượng người cùng vào nhấn "like" nhiều đến như vậy chỉ trong một thời gian ngắn.

Người mẫu Kylie Jenner đăng tải video đáp trả quả trứng

Đến nay, world_record_egg có 5,7 triệu người theo dõi – một con số mà nhiều KOL mơ ước. Một chuyên gia nhận định: "Về mặt PR và marketing, họ đã rất thành công chỉ bằng một bài đăng duy nhất. Đó là kỷ lục khó ai có thể phá vỡ".

Trong các bài đăng tiếp theo, chủ nhân của tài khoản world_record_egg quyết định làm vỡ quả trứng (được đặt tên là Eugene). Người này đăng những bức ảnh quả trứng có vết nứt ngày càng lớn. Mỗi bài đều nhận được hơn 5 triệu lượt thích.

Hé lộ "trùm cuối"

Không lâu sau, một công ty marketing tiết lộ sự hợp tác trên trị giá 10 triệu USD, đem về số tiền khổng lồ cho chủ tài khoản vẫn ẩn danh. Ngày 3/2/2019, trước khi sự kiện trên diễn ra, danh tính của người lập tài khoản world_record_egg đã được New York Times hé lộ. Đó là Chris Godfrey, một giám đốc quảng cáo 29 tuổi người Anh.

Khi được hỏi tại sao lại sử dụng bức ảnh đơn giản về một quả trứng, Godfrey nói: "Hàng triệu người trên toàn thế giới có thể nhận ra đó là một quả trứng, bất kể ở độ tuổi nào. Nó không có chủng tộc, tôn giáo hay mang bất kỳ ý nghĩa chính trị nào. Và việc Jenner bị hạ gục bởi một quả trứng vô dụng nghe rất thú vị phải không nào?".

Song, ẩn sau lời nói hài hước này lại là một thông điệp vô cùng ý nghĩa.

Quả trứng đã vỡ!

Theo đó, một chương trình đã được phát trực tiếp trên Hulu. Đó là tập phim dài 1 phút với tựa đề The Reveal, nói về Eugene - quả trứng đã nứt vỡ do áp lực trên mạng xã hội. Đoạn video hướng người xem đến trang web của tổ chức phi lợi nhuận Mental Health America với lời nhắn "Hãy nói chuyện với ai đó nếu bạn đang phải vật lộn với tình trạng căng thẳng hay các vấn đề sức khỏe tâm thần khác".

Hóa ra, Eugene đã làm một việc rất ý nghĩa là nâng cao nhận thức về sức khỏe tâm thần. Hashtag EggGang được tạo ra để thể hiện sự ủng hộ với những người có vấn đề về sức khỏe tâm thần và nhanh chóng trở nên thịnh hành. Tuy một số người tỏ ra thất vọng vì họ mong đợi Eugene sẽ đem lại những điều mang tính giải trí nhưng phần lớn phản ứng của người xem đều rất tích cực.

Khi Egg Gang tiếp tục được mở rộng, Godfrey đã nhờ hai người bạn quản lý tài khoản và trả lời các câu hỏi. Dù Godfrey không nói rõ Hulu đã trả bao nhiêu tiền cho sự hợp tác này nhưng chắc chắn là anh kiếm được ít hơn số tiền có thể nhận được nếu dùng tài khoản của mình để quảng cáo cho các thương hiệu.

Chân dung Chris Godfrey và "đứa con tinh thần" của mình

Một thời gian sau, một cửa hàng Egg Gang đã được thành lập. Khoản tiền thu được từ bán hàng sẽ được chuyển đến các tổ chức từ thiện về sức khỏe tâm thần. Khi cơn sốt ban đầu hạ nhiệt, Godfrey vẫn tiếp tục truyền tải thông điệp và mở rộng sang nhiều nền tảng khác như TikTok. Theo thống kê, quả trứng Eugene đã giúp tăng 73% các cuộc kiểm tra sức khỏe tinh thần – một số liệu tích cực được tạo ra bởi một "nhân vật" không có thật.

Năm 2019, Godfrey được tạp chí Time vinh danh là 1 trong 25 người có ảnh hưởng nhất trên Internet cùng với những nhân vật nổi tiếng như ông Donald Trump và nữ ca sĩ Cardi B.