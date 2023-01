Hé lộ trailer phần tiếp theo của Shazam!

Shazam! Fury of the Gods (tựa Việt: Shazam! Cơn Thịnh Nộ Của Các Vị Thần) lần này sẽ mang đến một bữa tiệc hành động với những phân cảnh cận chiến mãn nhãn của siêu anh hùng thiếu niên Shazam! (Zachary Levi thủ vai).

Phần phim mới vẫn sẽ tiếp tục xoay quanh câu chuyện “tập làm siêu anh hùng” của cậu nhóc Billy Batson (Asher Angel thủ vai). So với bốn năm trước, Billy giờ đây đã “lớn” hơn, nhưng cậu vẫn không ngừng trăn trở về khả năng và vai trò của mình trong một thế giới đã đầy ắp những siêu anh hùng cực “ngầu” rồi. Liệu cậu có thật sự là một “nhà vô địch” như danh xưng mà Phù thủy Shazam ban tặng, hay chỉ là một “tên ngốc”, thậm chí là “một kẻ lừa đảo” trong chiếc áo choàng siêu anh hùng?

Trailer thứ 2 của Shazam! Fury of the Gods

Lần này, Billy và những người anh chị em trong “Gia đình Shazam!” của mình sẽ phải đối mặt với một thử thách lớn hơn. Ba cô con gái của thần Atlas do Helen Mirren, Lucy Liu và Rachel Zagler thủ vai sẽ mang đến sự trừng phạt khắc nghiệt nhất cho (các) siêu anh hùng thiếu niên vì cho rằng họ “coi nhẹ sức mạnh của thánh thần”. Cơn Thịnh Nộ Của Các Vị Thần sẽ mang đến một cuộc chiến nhuộm màu thần thoại giữa thần linh và siêu anh hùng độc đáo bậc nhất màn ảnh.

Khác với sự hài hước, lầy lội trong đoạn trailer đầu tiên, trailer thứ hai của Shazam! Fury of the Gods có nhịp điệu dồn dập, lôi cuốn hơn với hàng loạt phân đoạn hành động - chiến đấu khiến người xem không thể rời mắt. Cậu bé Billy Batson ngày càng chứng tỏ sự trưởng thành của mình cả về thể chất, các siêu sức mạnh và cả tấm lòng dũng cảm, sẵn sàng đứng lên vì sự an nguy của gia đình và thế giới.

Bên cạnh sự mạnh mẽ đúng chuẩn siêu anh hùng của Shazam! khiến các fan không khỏi phấn khích và tự hào, đoạn trailer cũng giới thiệu thêm về sức mạnh của ba nữ thần - do các gương mặt “lão làng” của Hollywood thủ vai. Helen Mirren với vai chị cả - nữ thần Hespera có màn “hạ đo ván” Shazam! cực ấn tượng chỉ trong một cú đá chân. Trong khi đó, chị hai Kalypso của Lucy Liu có thể điều khiển rồng thần, và nhiều khả năng sẽ trở thành đối trọng chính của Shazam! trong phần phim này. Câu thoại “Hãy kết thúc tất cả ở đây!” của nhân vật Kalypso hứa hẹn sẽ mở ra trận chiến cuối cùng cực mãn nhãn, tràn đầy phép thuật giữa nữ thần và siêu anh hùng. Trong khi đó, người đẹp “Bạch Tuyết” Rachel Zagler trong vai cô em út Anthea vẫn đang là một ẩn số thú vị của phần phim mới.

Shazam! Fury of the Gods với dàn diễn viên quy tụ những gương mặt hàng đầu đã rất quen thuộc với khán giả như Zachary Levi, Asher Angel, Jack Dylan Grazer hay Djimon Honsou, cùng bộ ba nữ diễn viên được yêu mến Helen Mirren, Lucy Liu và Rachel Zagler.

Phim dự kiến khởi chiếu 17/3 tới.