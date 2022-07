Shazam! 2 tung trailer tràn ngập màu sắc thần thoại nhưng vẫn đầy hài hước, sẵn sàng tái ngộ khán giả

Tại sự kiện San Diego Comic-Con 2022, vũ trụ siêu anh hùng DC đặc biệt mang tới hai tác phẩm đáng chú ý nhất trong năm nay, chính là màn ra mắt của Black Adam vào tháng 10 và sự trở lại đầy phấn khích của Shazam! vào tháng 12.



Đoạn giới thiệu của Shazam! phần tiếp theo với tựa đề Shazam! Fury of the Gods (tựa Việt: Shazam! Cơn Thịnh Nộ Của Các Vị Thần) được ra mắt tại sự kiện hứa hẹn một phim siêu anh hùng tươi sáng, hài hước và cháy nổ đã mắt, được kỳ vọng tạo ra cú nổ lớn tại phòng vé mùa Giáng Sinh năm nay.

Trong lần trở lại này, cậu chàng Shazam vẫn trăn trở, cho rằng mình "không xứng đáng với năng lực này". Bên ngoài kia đã có một The Flash nhanh như chớp với bộ suit đỏ đặc trưng, một Aquaman to cao lực lưỡng và còn cả Batman siêu ngầu. Trong khi đó, Shazam vẫn chỉ là Shazam chẳng có năng lực gì khác biệt… hoặc là Billy Batson, một cậu nhóc trung học trong thân hình một siêu anh hùng cao to già đời, không thể kiểm soát sức mạnh của mình nên hồn.

Nếu như các siêu anh hùng khác khiến khán giả không khỏi trầm trồ vì những năng lực siêu phàm có thể cứu thế giới, thì "cậu nhóc" Shazam, mỗi khi dùng siêu năng lực vẫn hậu đậu như một "chú hề" lừng danh khiến người xem phải bật cười.

Phần phim tiếp theo này tiếp tục kể câu chuyện khai phá sức mạnh bản thân của Shazam và sự giác ngộ về trọng trách cao cả mà cậu được trao - một "nhà vô địch" ở thời hiện đại. Thế nhưng giờ đây, cậu sẽ có thêm sự đồng hành của những người anh chị em của mình.

Ở phần trước, các anh chị em cùng nhà của Billy Batson đã được cậu chia sẻ sức mạn và trở thành siêu anh hùng. Dẫu rằng điều này cũng phần nào khiến Billy trở nên bối rối, nhưng giống như trong trận chiến cùng Thaddeus trước đây, họ sẽ là những người đồng hành tuyệt vời cùng cậu trong nhiệm vụ lớn trước mắt.

Vẫn giữ nguyên sự tươi sáng và hài hước đã làm nên thương hiệu của hãy chiến đấu vì gia đình của cậu, hãy chiến đấu vì thế giới này", nhưng lần trở lại trong sẽ mang đến một câu chuyện siêu anh hùng ý nghĩa và giàu chiều sâu hơn, về quá trình khai phá bản thân và đi tìm lý tưởng của người anh hùng tuổi teen này.

Màu sắc thần thoại gắn liền với câu chuyện của Shazam hay Black Adam được thể hiện rất rõ nét trong trailer, cùng phần kỹ xảo cháy nổ vô cùng mãn nhãn, hứa hẹn mang tới một tác phẩm siêu anh hùng cực hoành tráng và bùng nổ cảm xúc trong mùa lễ hội năm nay. Với thông điệp, "đây sẽ là câu chuyện siêu anh hùng nhân văn, phù hợp với nhiều lứa tuổi để thưởng thức trong dịp cuối năm.

Phần đầu tiên của Shazam! ra mắt vào năm 2019, kể về cậu thiếu niên bình thường Billy Batson (Asher Angel thủ vai), sau một lần bảo vệ cậu bạn thân Freddy (Jack Dylan Grazer thủ vai) đã dịch chuyển đến Vách đá Vĩnh hằng trong huyền thoại. Tại đây, cậu được một vị thần cổ đại ban cho siêu năng lực tối thượng chỉ bằng cách hô lên câu thần chú "Shazam!" và từ đó, biến đổi thành siêu anh hùng Shazam (Zachary Levi thủ vai).

Sức mạnh của Shazam được cho là sánh ngang với vị anh hùng lừng danh thành phố Metropolis Superman, với siêu tốc độ và khả năng bay lượn đúng chuẩn "siêu anh hùng". Từ đó, Billy Batson phải học cách thích nghi với siêu năng lực của mình, học cách để trở thành một anh hùng thực thụ.

Quá trình từ một siêu anh hùng tập sự thành cái tên lừng lẫy của Shazam - hay Billy Batson - đã mang đến cho khán giả những tràng cười không ngớt, xứng danh một trong những phim siêu anh hùng "lầy" nhất trên màn ảnh rộng.

Shazam! Fury of the Gods dự kiến khởi chiếu 23.12.2022.