Hé lộ ngôi trường của 2 thí sinh Quảng Trị "đầu tiên" tại Olympia năm thứ 26

Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26 vừa khởi động đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả với nhiều gương mặt thi đấu nổi bật. Trong số đó, hai thí sinh đến từ Quảng Trị đặc biệt gây ấn tượng khi cùng lập nên những “lần đầu tiên” đáng nhớ của mùa giải. Đó là thí sinh Lê Quốc Hưng (THPT Quảng Trị) đã xuất sắc chạm mốc 400 điểm - mức điểm cao nhất trong 5 năm gần đây và Nguyễn Thị Hải Nhân (THPT chuyên Lê Quý Đôn) ghi dấu ấn khi trở thành nữ thí sinh đầu tiên giành giải Nhất tuần của Olympia năm thứ 26 với 300 điểm.

Ảnh Đường Lên Đỉnh Olympia.

Với màn thể hiện nổi bật tại Olympia, hai thí sinh đến từ Quảng Trị cũng đã phần nào phản ánh chất lượng đào tạo và môi trường học tập của những ngôi trường mà các bạn đang theo học.

1. THPT Quảng Trị

Trường THPT Quảng Trị là một trong những ngôi trường có bề dày truyền thống tại địa phương. Được thành lập từ những năm đầu của nền giáo dục phổ thông tỉnh nhà, ngôi trường này từ lâu đã trở thành địa chỉ tin cậy của nhiều thế hệ học sinh Quảng Trị.

Ảnh Quang Tri High School.

Khuôn viên trường rộng rãi, thoáng đãng, với những dãy phòng học được đầu tư khang trang, đủ điều kiện phục vụ cả học tập lẫn hoạt động ngoại khóa. Không quá hào nhoáng, THPT Quảng Trị ghi điểm bởi sự gọn gàng, nền nếp và bầu không khí học tập nghiêm túc nhưng không áp lực.

Về chất lượng đào tạo, nhà trường luôn chú trọng phát triển toàn diện cho học sinh, từ kiến thức học thuật đến kỹ năng tư duy, phản biện và khả năng tự học. Đây cũng là nơi có nhiều giáo viên giàu kinh nghiệm, tâm huyết, sẵn sàng đồng hành và “truyền lửa” cho học sinh trong suốt quá trình học tập.

Thành tích của trường được thể hiện rõ qua tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THPT luôn ở mức cao, nhiều em trúng tuyển vào các trường đại học top đầu trên cả nước. Việc Lê Quốc Hưng ghi dấu mốc 400 điểm tại Olympia không chỉ là chiến thắng cá nhân, mà còn là minh chứng rõ nét cho môi trường giáo dục vững vàng, nơi học sinh được rèn luyện bản lĩnh thi đấu và tư duy sắc bén.

2. THPT chuyên Lê Quý Đôn

Nhắc đến giáo dục mũi nhọn của Quảng Trị, THPT chuyên Lê Quý Đôn gần như là cái tên không thể thiếu. Được thành lập với sứ mệnh bồi dưỡng học sinh năng khiếu, nhà trường nhanh chóng trở thành trung tâm đào tạo học sinh giỏi hàng đầu của tỉnh.

Khuôn viên THPT chuyên Lê Quý Đôn được quy hoạch bài bản, hiện đại hơn so với nhiều trường phổ thông khác. Phòng học, phòng thí nghiệm, thư viện đều được đầu tư nhằm phục vụ tốt nhất cho việc học chuyên sâu và nghiên cứu khoa học của học sinh.

Điểm mạnh lớn nhất của ngôi trường này nằm ở chất lượng đào tạo chuyên sâu. Học sinh không chỉ được học đúng – học đủ theo chương trình, mà còn được rèn luyện tư duy phân tích, khả năng tự học và tinh thần cạnh tranh lành mạnh. Đội ngũ giáo viên là những thầy cô có chuyên môn cao, nhiều năm kinh nghiệm trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi cấp tỉnh, quốc gia.

Thành tích của THPT chuyên Lê Quý Đôn là “bảng vàng” đáng nể với hàng loạt giải thưởng học sinh giỏi các cấp, cùng tỷ lệ học sinh trúng tuyển đại học top đầu luôn ở mức cao. Chiến thắng của Nguyễn Thị Hải Nhân tại Olympia, đặc biệt với cột mốc “nữ sinh đầu tiên vô địch tuần” của mùa 26, tiếp tục khẳng định vị thế của ngôi trường này trên bản đồ giáo dục cả nước.