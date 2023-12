Hé lộ hồ sơ y tế của Châu Hải My: Không còn khả năng cứu chữa khi được đưa vào bệnh viện, cơ thể đầy vết bầm tím

Ngày 13/12, trang On đưa tin hồ sơ y tế của Châu Hải My vừa được tiết lộ. Theo đó, Châu Hải My ngất xỉu ở nhà riêng vào 10h ngày 11/12 (giờ địa phương). Khi được trợ lý phát hiện, nữ diễn viên đã ở trong tình trạng bất tỉnh, tiểu không tự chủ. Lúc được đưa đến bệnh viện, cơ thể Châu Hải My đã cứng lạnh, đồng tử giãn và không còn phản xạ với ánh sáng, tim ngừng đập được một giờ, không còn hơi thở, trên người có nhiều vết bầm tím.

Theo hồ sơ bệnh án, bệnh tình của Châu Hải My chuyển nặng từ 2 tuần trước khi mất. Cô bị ho, khó thở và phải dùng bình oxy để hỗ trợ hô hấp. Một đêm trước khi sự việc đau lòng xảy ra, sức khỏe Châu Hải My kém, hô hấp khó khăn. Nữ diễn viên có bệnh sử bị cao huyết áp và Lupus ban đỏ làm suy yếu hệ miễn dịch. Vì vậy, Châu Hải My được kết luận qua đời vì bạo bệnh.

Vết bầm trên tay Châu Hải My được phát hiện trong một video cô đăng tải trước khi mất

Châu Hải My qua đời ở tuổi 57

Châu Hải My mắc bệnh Lupus ban đỏ vào năm 1999. Căn bệnh này không thể chữa khỏi và phải dùng thuốc điều trị suốt đời. Tuy nhiên, trước truyền thông, nữ diễn viên chỉ cho biết bản thân bị bệnh tiểu cầu thấp. Trên On, tài tử Nhậm Đạt Hoa chia sẻ người trong ngành giải trí đều biết Châu Hải My có sức khỏe rất kém, chỉ một va chạm nhẹ cũng khiến cơ thể bị bầm tím.

Châu Hải My được xác nhận qua đời ở tuổi 57 vào ngày 11/12. Nguyên nhân được công bố là việc điều trị bệnh tình không hiệu quả. Sự ra đi của nữ diễn viên khiến đồng nghiệp, khán giả bàng hoàng, tiếc nuối. Họ đăng tải nhiều chia sẻ sự tiếc thương Châu Hải My. Trên mạng xã hội Weibo, từ khóa "Tạm biệt Chu Chỉ Nhược" nhận được hàng trăm triệu lượt truy cập.

Video điểm qua các mốc son sự nghiệp trong cuộc đời của Châu Hải My

Hiện, mọi việc liên quan đến tang lễ của Châu Hải My đều được giữ bí mật, tránh sự tiếp cận của truyền thông. QQ cho biết người thân của cố nghệ sĩ đều đã sang Bắc Kinh (Trung Quốc). Vẫn chưa rõ gia đình Châu Hải My sẽ mang thi thể nữ diễn viên về Hong Kong để tổ chức hậu sự hay làm tang lễ ở Bắc Kinh rồi mới mang tro cốt về quê nhà. Về vấn đề này, công ty quản lý Châu Hải My chưa phản hồi với báo giới xứ tỷ dân.



Nguồn: On, QQ