Lời nhắn xót xa của mẹ Châu Hải My khi nghe tin con gái đã mãi ra đi

Tối 12/12, Châu Hải My được xác nhận đã qua đời ở tuổi 57. Đại diện công ty quản lý cho biết nữ diễn viên ra đi vào một ngày trước đó vì bệnh tật.

Trước tin đau lòng của con gái, mẹ Châu Hải My nhắn nhủ: "Hải My thân mến, mẹ mong con tiếp tục hạnh phúc, vui vẻ ở một thế giới khác. Gia đình luôn tự hào về con". Lời nhắn tiễn biệt vỏn vẹn chưa đầy 30 chữ của mẹ ngôi sao Ỷ Thiên Đồ Long Ký khiến công chúng xúc động. Trên mạng xã hội, khán giả chia buồn với gia đình Châu Hải My. Họ gửi lời động viên tinh thần, hy vọng mẹ Châu Hải My và các thành viên khác sớm vượt qua sự mất mát.

Theo Sina, trước nỗi đau mất đi đứa con gái yêu thương, mẹ Châu Hải My không giấu được tâm trạng đau buồn, xót xa. Tuy nhiên, bà vẫn giữ sự điềm tĩnh để giải quyết hậu sự cho con. Truyền thông Trung Quốc cho biết nhiều năm qua, Châu Hải My luôn giấu bệnh tình của mình với gia đình. Cô mắc bệnh mãn tính Lupus ban đỏ, thường xuyên bị suy giảm tiểu cầu.

Mẹ Châu Hải My cố nén đau thương trước sự ra đi đột ngột của con gái

Hiện, mọi việc liên quan đến tang lễ của Châu Hải My đều được giữ bí mật, tránh sự tiếp cận của truyền thông. QQ cho biết người thân của cố nghệ sĩ đều đã sang Bắc Kinh (Trung Quốc). Vẫn chưa rõ gia đình Châu Hải My sẽ mang thi thể nữ diễn viên về Hong Kong để tổ chức hậu sự hay làm tang lễ ở Bắc Kinh rồi mới mang tro cốt về quê nhà. Về vấn đề này, công ty quản lý Châu Hải My chưa phản hồi với báo giới xứ tỷ dân.

Ngoài ra, theo tìm của phóng viên, việc công ty quản lý chậm đưa ra thông tin về tình trạng sức khỏe của Châu Hải My trước đó là do không được người nhà của nữ diễn viên cho phép. Gia đình Châu Hải My muốn có thời gian lặng lẽ từ biệt, thu xếp và giải quyết ổn thỏa các vấn đề có liên quan đến việc nữ diễn viên qua đời.

Gia đình đang lo liệu tang lễ cho Châu Hải My

