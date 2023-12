Bệnh tật đeo bám cuộc đời Châu Hải My: Không thể có con vì chẩn đoán hồi trẻ, qua đời vì bệnh tình chuyển xấu

Ngày 12/12, phía đại diện đã thông báo tin buồn về sự qua đời đột ngột của nữ minh tinh Châu Hải My. Nguyên nhân cái chết của cô được xác nhận là do quá trình điều trị bệnh tình không hiệu quả. Gia đình bày tỏ ước mong nữ diễn viên quá cố có thể tận hưởng cuộc sống yên bình không bệnh tật ở thế giới bên kia.

Nhìn lại cuộc đời của Châu Hải My, khán giả không khỏi xót xa vì cô phải chịu đựng tình trạng sức khoẻ yếu và bệnh tật đeo bám đến giờ phút cuối cùng. Trước đây, nữ diễn viên từng tuyên bố: "Hôn nhân không phải định mệnh đời tôi". Sau nhiều mối tình ồn ào, cô quyết định sống 1 mình, tận hưởng khoảng thời gian độc thân với khối tài sản 70 triệu USD (khoảng 1600 tỷ đồng). Dù không chồng con, Châu Hải My vẫn cảm thấy hạnh phúc bên đàn cún cưng, làm vườn và nấu ăn. Tuy nhiên trước khi quyết định gắn liền với cuộc sống độc thân, cô từng rất thích trẻ con và muốn có con. Thế nhưng, sức khoẻ của cô không cho phép.

Theo truyền thông Trung Quốc đưa tin vào tối ngày 12/12, Châu Hải My từng phát hiện ra rằng bản thân khó có thể có con. Khi còn trẻ, cô được chẩn đoán rằng cơ thể bẩm sinh đã có lượng tiểu cầu thấp. Bác sĩ cho biết, quá trình sinh nở có thể khiến nữ diễn viên bị xuất huyết nghiêm trọng và gây nguy hiểm tới tính mạng. Vì vậy, dù rất thích trẻ con, Châu Hải My lại không thể tự mình sinh con. Cô thể hiện tình yêu thương đối với các em nhỏ qua công tác thiện nguyện, bảo trợ trẻ em suốt nhiều năm liền và hỗ trợ các khoản chi phí phẫu thuật, y tế.

Châu Hải My sinh năm 1966. Cô nổi danh từ năm 1985 sau khi tham dự cuộc thi Hoa hậu Hong Kong (Trung Quốc). Vẻ đẹp trong sáng, thần thái đã nhanh chóng giúp nữ diễn viên lọt vào mắt xanh của TVB. Theo đuổi sự nghiệp diễn xuất hơn 30 năm, Châu Hải My tìm được chỗ đứng vững chắc trong làng điện ảnh Cbiz qua hàng loạt bộ phim kinh điển như Ỷ Thiên Đồ Long Ký, Võ Mỵ Nương Truyền Kỳ... Nhiều năm liền, cô luôn xuất hiện trước công chúng với hình ảnh tươi tắn, khoẻ mạnh.

Vậy mà vào tối ngày 11/12 vừa qua, mạng xã hội xuất hiện hàng loạt thông tin tiêu cực về nữ diễn viên Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Có nguồn tin cho biết Châu Hải My gặp tai nạn ở nhà riêng. Khi được nhân viên phát hiện và đưa đến bệnh viện, cô đã qua đời. Nguồn tin khác lại nói Châu Hải My qua đời vì di chứng của bệnh Lupus ban đỏ.

Đến sáng 12/12, bạn bè trong giới của Châu Hải My lên tiếng đính chính. Họ cho biết nữ diễn viên chưa qua đời. Theo nhà sản xuất, biên kịch phim Đàm Phi, Châu Hải My đang nằm ở bệnh viện điều trị vấn đề suy giảm tiểu cầu. Cô đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn hôn mê sâu. Sau đó ít giờ, lại xuất hiện tin tức gia đình Châu Hải My đã đến Bắc Kinh để nhận giấy chứng tử của nữ diễn viên.

Tới tối ngày 12/12, phòng làm việc ra thông báo nữ diễn viên Châu Hải My đã qua đời ở tuổi 57 vì bệnh tình điều trị không hiệu quả. Đến giờ, thông tin cụ thể về căn bệnh của cô vẫn chưa được hé lộ.

Hình ảnh của Châu Hải My vẫn còn mãi trong lòng người hâm mộ

