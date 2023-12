“Biểu tượng sắc đẹp” Châu Hải My đã hôn mê sâu hơn 24 giờ, tình trạng nguy kịch

Ngày 12/12, Sohu cho biết Châu Hải My vẫn chưa qua đời như tin đồn đang lan truyền trên mạng xã hội. Biên kịch Đàm Phi - người bạn thân thiết của ngôi sao Võ Mỵ Nương Truyền Kỳ - đã xác nhận thông tin này.

Một phóng viên kỳ cựu của TVB đang thường trú ở Bắc Kinh khẳng định với Sohu rằng: "Châu Hải My chưa qua đời, xin hãy kêu gọi dân mạng ngừng tung tin đồn thất thiệt".

Người này cho biết nữ diễn viên đang được điều trị trong bệnh viện. Tuy nhiên, tình trạng của Châu Hải My kém lạc quan. Lúc nhập viện, nữ diễn viên đã rơi vào tình trạng nguy kịch. Tính đến hiện tại, Châu Hải My đã hôn mê sâu hơn 24 tiếng. Về bệnh tình cụ thể của người đẹp Hong Kong (Trung Quốc), vị phóng viên trên cũng không nắm được thông tin cụ thể.

Bạn bè trong giới của Châu Hải My cho biết nữ diễn viên vẫn chưa qua đời

Theo Sina, hiện tại, bài đăng Châu Hải My qua đời vì Lupus ban đỏ đều đã bị xóa trên mạng xã hội Weibo. Báo giới Trung Quốc vẫn tiếp tục liên hệ với phía Châu Hải My để biết chính xác về tình trạng sức khỏe của nữ diễn viên. Tuy nhiên, họ vẫn chưa nhận được phản hồi. Trước thông tin Châu Hải My qua đời, nhân viên dưới trướng sao nữ này cũng không lên tiếng đính chính.

Điền Khải Văn - Hội trưởng Hội nhà làm phim Hong Kong - cho biết rất khó để biết được chuyện gì đang xảy ra với Châu Hải My. Nữ diễn viên sống một mình ở Bắc Kinh (Trung Quốc), xa gia đình gần 20 năm qua. Ông đã liên hệ với người thân, bạn bè của nữ diễn viên hỏi thăm tình hình, nhưng nhận được rất nhiều luồng thông tin trái chiều.

Trước đó, vào tối 11/12, mạng xã hội Trung Quốc chấn động trước thông tin Châu Hải My qua đời vì di chứng của căn bệnh Lupus ban đỏ. Một số nguồn tin cho biết thời điểm đưa đến bệnh viện, nữ diễn viên đã không còn dấu hiệu sự sống. Cảnh sát cũng đã có mặt ở nhà riêng của Châu Hải My ở ngoại ô Bắc Kinh để điều tra. Người báo án chính là nhân viên công tác của nữ diễn viên. Khi Sohu liên hệ xác minh, nhân viên của Châu Hải My ngắt máy. Điều này khiến tin đồn Châu Hải My qua đời lan rộng, gây ồn ào trong dư luận.

Tình trạng sức khỏe hiện tại của Châu Hải My được dư luận Trung Quốc đặc biệt quan tâm

Châu Hải My mắc bệnh lupus ban đỏ vào năm 1999. Kể từ đó, sao nữ Ỷ Thiên Đồ Long Ký phải uống thuốc điều trị, khống chế bệnh tình. Trước khi qua đời, Châu Hải My chưa từng nói về các vấn đề sức khỏe của mình hay để lộ dấu hiệu tái phát bệnh Lupus ban đỏ. Tuy nhiên, HK01 cho biết hồi tháng 11, Châu Hải My có dấu hiệu bất ổn tâm lý, dễ nổi nóng và không khống chế được cảm xúc của mình.

Châu Hải My sinh năm 1966, là mỹ nhân Hong Kong nức tiếng showbiz Hoa ngữ một thời. Với vẻ đẹp thùy mị và đằm thắm, cô được xem là một trong những “nữ thần sắc đẹp” của ngành giải trí Hong Kong thập niên 90. Châu Hải My nổi tiếng với các phim như Nghĩa Bất Dung Tình, Thiên Địa Hào Hùng, Ỷ Thiên Đồ Long Ký, Mạt Đại Hoàng Tôn, Tứ Hải Tung Hoành, Võ Mỵ Nương Truyền Kỳ, Hương Mật Tựa Khói Sương …

Đặc biệt vai diễn Chu Chỉ Nhược của cô trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký (1994) được xếp vào hàng kinh điển của màn ảnh xứ tỷ dân. Lúc sinh thời, nhà văn Kim Dung đánh giá rất cao Châu Hải My về cả nhan sắc lẫn khả năng diễn xuất. Ông từng chia sẻ rằng: "Nếu sớm biết Châu Hải My đóng Chu Chỉ Nhược, tôi sẽ thay đổi kết cục để nàng bớt bi đát". Theo Sina, ước tính Châu Hải My có trong tay gần 70 triệu USD gồm bất động sản, cổ phiếu và tiền mặt tại ngân hàng.

Chu Chỉ Nhược (áo trắng) trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký là vai diễn nổi bật của Châu Hải My

Nhan sắc của Châu Hải My thời trẻ

Về đời tư, sau khi kết thúc cuộc hôn nhân ngắn ngủi chỉ kéo dài một năm với Lữ Lương Vỹ, Châu Hải My quyết định sống độc thân. Nhiều năm qua, cô sống một mình ở biệt thự tại ngoại ô Bắc Kinh (Trung Quốc). Châu Hải My nuôi một chú cún cưng bầu bạn và vui thú điền viên. Nữ diễn viên từng chia sẻ sống vui vẻ và không có nhu cầu tìm kiếm một người đàn ông để làm chỗ dựa.

Nguồn: QQ, Sohu