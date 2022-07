Châu Hải My phản pháo khi bị nói "đáng thương" vì chưa có chồng và chưa có con

Châu Hải My đã thể hiện rõ rằng giờ đây cô coi Bắc Kinh là quê hương của mình và đang sống vô cùng hạnh phúc ở đó. Trong một cuộc phỏng vấn trước đó, ngôi sao truyền hình thập niên 90 nói cô bị mê hoặc bởi phong cảnh tuyết rơi ở Bắc Kinh khi quay phim ở đó vào năm 2002. Cô quyết định ở lại Trung Quốc để theo đuổi ước mơ của mình và sống cuộc sống tự lập.

Châu Hải My hiện đang sống trong một biệt thự rộng rãi, được biết đến là một người rất yêu chó và cô nuôi tới 5 chú chó lông. Ngôi sao một thời của TVB thường chia sẻ những clip và hình ảnh về cuộc sống hàng ngày của mình - nơi cô nấu ăn, làm vườn và đi chơi với những người bạn lông bông của cô.

Ở tuổi 56, Châu Hải My cho biết cô bắt đầu có cách tiếp cận cuộc sống lạnh lùng hơn kể từ khi bước sang tuổi 50 và rất hài lòng với lối sống hiện tại của mình. Cô hạnh phúc với sự tự do mà mình có, và mặc dù cô hiện đang độc thân (cô đã kết hôn một thời gian ngắn với nam diễn viên Hong Kong gốc Việt Nam Lữ Lương Vỹ từ năm 1988 đến năm 1989) nhưng cô không tích cực tìm kiếm một mối quan hệ và không cảm thấy cần phải làm như vậy vì kỳ vọng của xã hội.

Khi cư dân mạng than thở về việc Châu Hải My vẫn còn độc thân và bình luận rằng thật "tiếc" khi một người "xinh như cô ấy" lại chưa kết hôn và chưa có con, nữ diễn viên đã có một phản ứng khá hài hước. Cô trả lời: "Tôi không có ngai vàng để thừa kế!". Câu trả lời của Châu Hải My nhận được nhiều lời khen ngợi từ những người theo dõi cô ấy.

