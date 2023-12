Tối 12/12, QQ đưa tin công ty đại diện của Châu Hải My đã xác nhận nữ diễn viên qua đời vào ngày 11/12. Theo đó, Châu Hải My được phát hiện hôn mê tại nhà riêng, khi đưa đến bệnh viện tình trạng sức khỏe nguy kịch. Các bác sĩ đã tận tình cứu chữa nhưng Châu Hải My không qua khỏi, hưởng dương 57 tuổi. Thông tin trên gây chấn động mạng xã hội Trung Quốc. Trước đó, vào sáng 12/12, một số người quen của nữ diễn viên cho biết cô đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn còn hôn mê chưa tỉnh, nguyên nhân khiến Châu Hải My bệnh nặng vẫn chưa được tiết lộ. Ngày 9/12, Châu Hải My vẫn chia sẻ hoạt động hàng ngày của mình với người hâm mộ vì vậy công chúng bàng hoàng khi nghệ sĩ đột ngột qua đời.