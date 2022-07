Hé lộ game phiêu lưu kinh dị mới, cha đẻ của Elden Ring khiến người chơi sốc nặng vì đồ họa cũ kỹ

Giai đoạn đầu năm nay, FromSoftware đã khiến cả thế giới phải kinh ngạc khi cho ra mắt siêu phẩm Elden Ring - tựa game mà ngay từ bây giờ đã được dự đoán sẽ giành giải chính của The Game Award năm nay.

Cũng nhờ thế, sự kỳ vọng mà cộng đồng mạng dành cho FromSoftware lại càng lớn hơn với những tác phẩm tiếp theo. Thế nhưng mới đây thôi, không ít người đã tỏ ra kinh ngạc khi được chứng kiến những hình ảnh của The Last Faith - trò chơi kinh dị sắp ra mắt của chính studio nổi tiếng này.

The Last Faith - tựa game đang nhận được rất nhiều sự chú ý từ phía cộng đồng mạng

Thực tế, dự án The Last Faith đã bắt đầu được giới thiệu ngay từ năm 2020 và chỉ xuất hiện với thời lượng khá ngắn ngủi, nhưng cũng đủ để cho các game thủ phần nào hiểu được cốt truyện cũng như có những đánh giá ban đầu về trò chơi này.

Theo đó, mọi thứ sẽ bắt đầu với thành phố Mythringal - nơi ẩn chứa đầy rẫy bóng tối cũng như những vấn đề tiêu cực và các game thủ sẽ theo chân Eric, người đàn ông bị mắc chứng bệnh mất trí nhớ nhưng lại bị cuốn vào những trận chiến khốc liệt trước mắt. Quan trọng hơn, như nhiều người nhận định, đồ họa của The Last Faith khiến họ không thực sự quá thỏa mãn.

Đồ họa của tựa game này bị nhiều người chơi đặt dấu hỏi

Rõ ràng, nếu như so sánh với những hình ảnh đẹp như mơ từ một thế giới mở rộng lớn trong Elden Ring, The Last Faith - với phong cách đồ họa pixel 2D sẽ không khỏi khiến nhiều game thủ phải so sánh.

Chưa biết mục đích của FromSoftware với tựa game này là gì, nhưng chi tiết này quả thật đã tạo ra không ít dấu hỏi. Nhất là trong bối cảnh các tựa game sử dụng công nghệ đồ họa Unreal Engine 4 - 5 đang xuất hiện ngày càng nhiều, tạo hình của trò chơi này dường như đang đi ngược xu thế thì phải.

Rõ ràng có sự khác biệt rất lớn về mặt hình ảnh giữa The Last Faith và Elden Ring

Tuy nhiên, theo một số ý kiến, The Last Faith lại được đánh giá cao ở cốt truyện cũng như lối chơi và phong cách chiến đấu đầy thú vị của mình. Sẽ có những màn vượt ải bằng hình thức giải đố, nhưng cũng có lúc mà kỹ năng của người chơi với nhiều màn chiến đấu khốc liệt lên tiếng.

Và dù sở hữu nền đồ họa không thật sự xuất sắc, thế nhưng ngay từ thời điểm hiện tại, The Last Faith vẫn được khá nhiều game thủ ngóng chờ, khi dù gì nó cũng là tác phẩm tới từ FromSoftware - một thương hiệu đã được khẳng định.

