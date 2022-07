Free Fire trở thành một trong những tựa game tiên phong có cộng đồng game thủ xây trường vùng cao

Tựa game Free Fire nổi tiếng vừa giới thiệu đến các game thủ cùng cộng đồng người hâm mộ về sự thay đổi giao diện cực chất, mang tới nhiều sự hứng thú và phấn khích. Toàn bộ hình ảnh và logo mới của tựa game đình đám này đều mang đậm bản sắc “Free Fire: Battle In Style” (Free Fire: Chiến Đấu Thật Phong Cách).

Cùng với sự ra mắt của “Chương Mới Free Fire” đầy cảm hứng với diện mạo mới, Free Fire cũng đồng thời phát động chiến dịch gây quỹ để các game thủ vừa chơi game vừa có thể góp sức xây trường học ngoài đời thật cho các trẻ em khó khăn vùng cao.

Sự chuyển mình đầy táo bạo

Xuất phát từ chiến dịch quảng bá hình ảnh thương hiệu toàn cầu đầu tiên của Free Fire năm 2021, những thay đổi về diện mạo mới của tựa game này trong 2022 như nhấn mạnh bản sắc “Free Fire: Battle In Style” (Free Fire: Chiến Đấu Thật Phong Cách) riêng biệt của trò chơi.

Với lần “thay da đổi thịt” này, Free Fire cũng khẳng định sự ủng hộ về phong cách chiến đấu, tinh thần trẻ trung của người chơi và người hâm mộ.

Nhiều chuyên gia Marketing truyền thông đánh giá bước đi của Free Fire là cách nâng tầm thương hiệu. Theo Phùng Thái Học, một nhân vật có tiếng trong giới Marketing, chia sẻ việc Free Fire thay đổi nhận dạng thương hiệu theo hướng tối giản hóa là đi theo xu hướng của toàn cầu.

Logo mới tối giản nhưng ấn tượng của tựa game hàng đầu.

Chưa kể, Phùng Thái Học còn phân tích “bộ nhận diện càng đơn giản thì càng dễ trở thành một biểu tượng cho văn hóa đại chúng”. Điều này không chỉ thể hiện vị thế của Free Fire mà còn khẳng định tầm nhìn hướng tới một thương hiệu biểu tượng, tiếp bước các ông lớn như Google, Facebook, Pepsi, Starbucks... đi theo phong cách tối giản hóa.

Những dấu ấn tiên phong

Vốn dĩ, những giải đấu Esports đã trở nên vô cùng quen thuộc với công chúng Việt Nam, tuy nhiên với những giải đấu hướng đến mục tiêu cuối cùng là câu chuyện nhân văn, xây dựng cộng đồng thì lại khá hiếm hoi.

Là một thương hiệu luôn tiên phong trong cộng đồng game, các game thủ của Free Fire đã cùng ngồi lại và lên kế hoạch tổ chức thành công giải đấu game đầu tiên của trò chơi này với mục đích gây quỹ từ thiện để nuôi các em bé vùng cao đi học.

Hoạt động giải đấu game gây quỹ từ thiện nuôi các em nhỏ vùng cao đi học được cộng đồng Free Fire phát động - Free Fire Charity Tournament

Đây là một trong những lần tiên phong, một giải đấu game cộng đồng được tổ chức hướng tới mục tiêu gây quỹ từ thiện. Với lượng người chơi đông đảo, không khó hiểu khi Free Fire tạo nên một giải đấu thành công, gây tiếng vang và tạo được dấu ấn tiên phong khi khẳng định những đóng góp của cộng đồng game thủ cho xã hội. Kết thúc chiến dịch, số tiền gây quỹ được lên đến hơn 70 triệu đồng đủ nuôi ăn học cả một điểm trường tại Lào Cai trong một năm đi học.

Mới nhất, trong chiến dịch thay đổi thương hiệu toàn cầu, Free Fire chính thức kêu gọi mọi người hãy trở thành một phần của cộng đồng game thủ xây trường cho trẻ em vùng cao thông qua MV Nhạc Kịch “Học Viện Free Fire” quy tụ những nhân vật nổi tiếng đời đầu như AS Mobile lẫn bình luận viên quen thuộc Hoàng Luân, MC Minh Anh hay các bạn trẻ như T Gaming, Hà Thảo Linh.

Free Fire là một trong những game tiên phong tạo ra nền tảng game cho người chơi góp huy hiệu ảo và xây trường thật cho trẻ em vùng cao.

Theo đó, Free Fire sẽ là một trong những game tiên phong tạo ra một nền tảng cho phép cộng đồng game thủ chơi game, săn huy hiệu và góp vào quỹ xây trường học thật ngoài đời cho ít nhất 10 thế hệ trẻ em vùng cao. Đây là sự kiện một lần nữa nhấn mạnh dấu ấn tiên phong của Free Fire trong việc tổ chức các sự kiện game cũng như giải đấu game có ý nghĩa nhằm hỗ trợ cộng đồng, đóng góp cho xã hội. Free Fire cũng khẳng định sức ảnh hưởng tốt của mình với cộng đồng người chơi game, khiến nhiều người sẽ phải thay đổi quan điểm về game nói chung.

Với việc người chơi thu thập đủ 2 triệu huy hiệu cuốn sách trong game và mang đi quyên góp, một ngôi trường khang trang, nhiều tiện nghi sẽ được xây dựng ngoài đời thật cho nhiều thế hệ trẻ em vùng cao.

Giao diện trong game của Free Fire được tiết lộ địa điểm một ngôi trường mới sẽ được xây dựng từ việc tích lũy mỗi ngày của các game thủ. Ảnh: Free Fire.

Để đổi được huy hiệu cuốn sách, đóng góp cho việc xây trường người chơi sẽ ghép trận ngẫu nhiên với một người chơi khác. Cả hai sẽ phải mở hòm, truy tìm các cặp vật phẩm giống nhau.

Trong vòng 30 giây, ai tìm được nhiều cặp vật phẩm giống nhau hơn sẽ chiến thắng và nhận được nhận được số huy hiệu cuốn sách tương ứng với gấp đôi số điểm. Người thua sẽ nhận được số huy hiệu cuốn sách bằng số điểm. Với số huy hiệu này, người chơi có thể dùng để đổi quà hoặc mang đi làm từ thiện, góp huy hiệu xây trường cho các trẻ vùng cao.

Sẽ có 4 lượt chơi miễn phí mỗi ngày cho các game thủ. Thế nên, còn chần chờ gì nữa mà không vào săn ngay huy hiệu để góp sức xây trường cho các em bé ở vùng cao!

Thông tin chi tiết sẽ được công bố trong vài ngày tới. Hãy theo dõi các kênh truyền thông xã hội của Free Fire để biết thông tin mới nhất về chương trình ý nghĩa này và hơn thế nữa.

