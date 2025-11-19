Hé lộ đội bóng sinh viên “chịu chơi” nhất Vòng Chung kết Giải Bóng đá Sinh viên Toàn quốc 2025 - Cúp TV360

Không chỉ là đại diện duy nhất mang theo HLV trưởng người nước ngoài, đội còn khiến nhiều trường bất ngờ khi cử nhân sự ra Hà Nội trước một tuần để chuẩn bị toàn bộ khâu ăn ở – sinh hoạt cho các cầu thủ, thể hiện quyết tâm "chơi lớn" ngay từ hậu trường.

Đại học Đồng Tháp là 1 trong 16 đội mạnh nhất góp mặt tại VCK, sau hành trình vòng loại đầy thuyết phục. Từ vùng đất Đồng bằng sông Cửu Long, họ tiến vào sân chơi toàn quốc với chuỗi chiến thắng ấn tượng – thể hiện đúng tinh thần của một tập thể sinh viên đang khát khao chứng tỏ bản lĩnh.

Đội bóng Đại học Đồng Tháp trong lễ xuất quân cho VCK giải đấu vào ngày 13/11

HLV ngoại duy nhất của giải – "chất liệu" đặc biệt tạo nên bản sắc Đồng Tháp

Điểm nhấn lớn nhất của Đại học Đồng Tháp tại mùa giải 2025 chính là việc họ là đội bóng duy nhất sử dụng HLV trưởng người nước ngoài. Chiến lược gia João Pedro Felipe Salgueiro (Bồ Đào Nha) đã theo sát đội xuyên suốt vòng loại và tiếp tục dẫn dắt tại vòng chung kết.

Dưới sự chỉ đạo của vị HLV 38 tuổi, đội bóng thể hiện một lối chơi ổn định, có tổ chức và mang dấu ấn chiến thuật rõ rệt. Nhiều cổ động viên theo dõi giải đấu không giấu được sự ấn tượng với hình ảnh ông Salgueiro liên tục hô hào, truyền lửa cho các học trò bên ngoài đường pitch – toát lên phong thái chuyên nghiệp hiếm thấy ở sân chơi học đường.

HLV João Pedro Felipe Salgueiro của Đại học Đồng Tháp là HLV nước ngoài duy nhất tại Giải Bóng đá Sinh viên Toàn Quốc 2025 - Cúp TV360

Chuẩn bị sớm 1 tuần: Mức độ "chịu chơi" khó đội nào theo kịp

Không dừng lại ở chuyên môn, Đại học Đồng Tháp còn thể hiện sự nghiêm túc qua công tác hậu cần. Tiến sĩ Trần Anh Hào – Trưởng khoa Giáo dục Thể chất – Sư phạm Nghệ thuật – đã có mặt tại Hà Nội từ ngày 10/11 để khảo sát nơi ở, dinh dưỡng, cơ sở vật chất và tham dự lễ bốc thăm.

Tiến sĩ Trần Anh Hào - Trưởng khoa Giáo dục Thể chất - Sư phạm Nghệ thuật đã có mặt tại Hà Nội sớm hơn 1 tuần để chuẩn bị cho đội bóng Đại học Đồng Tháp tại VCK sắp tới

Ông chia sẻ: "Nhà trường luôn chủ trương đầu tư mạnh cho thể thao học đường. Việc mời HLV nước ngoài và chuẩn bị công tác tiền trạm sớm là triết lý chuyên nghiệp mà chúng tôi hướng đến." Tiến sĩ Hào hé lộ, trong tương lai Đại học Đồng Tháp thậm chí có thể bổ sung du học sinh quốc tế vào đội để làm mới chất lượng đội hình – một hướng đi hiếm thấy tại các giải sinh viên Việt Nam.

TV360 nâng tầm trải nghiệm: Từ sân cỏ đến màn hình, mọi khoảnh khắc đều trọn vẹn

Không chỉ tại sân thi đấu, sức nóng của Giải Bóng đá Sinh viên Toàn quốc 2025 – Cúp TV360 còn lan tỏa mạnh mẽ qua nền tảng TV360 – Nhà tài trợ Danh xưng và đơn vị phát sóng chính thức của giải đấu. Nhờ hạ tầng truyền hình ổn định, toàn bộ hành trình của 16 đội bóng, từ những trận đầu tiên đến loạt đấu quyết định, đều được truyền tải trọn vẹn và sắc nét đến người hâm mộ cả nước.

Sinh viên có thể xem trực tiếp, xem lại toàn trận, tua nhanh các tình huống quan trọng hoặc theo dõi highlight ngay trên ứng dụng TV360 - chỉ với một chiếc điện thoại. Việc hỗ trợ xem không tốn data 4G/5G Viettel giúp trải nghiệm giải đấu trở nên dễ dàng và thân thiện hơn với Gen Z, vốn luôn tìm kiếm sự tối ưu và linh hoạt trong việc theo dõi nội dung.

Song song với bóng đá, TV360 còn là "kho giải trí" quen thuộc của sinh viên khi sở hữu hơn 3.000 đầu phim, chương trình truyền hình hot và các giải thể thao quốc tế như Champions League, Bundesliga. Giữa guồng quay học tập, người dùng có thể thoải mái giải trí, xem bóng đá, theo dõi highlight và cập nhật tin tức thể thao mọi lúc, mọi nơi.

Nhờ sự đồng hành của TV360, giải đấu năm nay không chỉ là những trận cầu trên sân cỏ - mà trở thành hành trình kết nối tinh thần trẻ, đam mê và bản lĩnh của sinh viên Việt Nam, dù họ đang cổ vũ tại sân hay dõi theo qua màn hình.

