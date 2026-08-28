Hé lộ “chân ái” phòng thi: 5 lý do phải sở hữu máy tính Canon mùa tựu trường

Năm học mới đang đến gần, một chiếc máy tính khoa học vừa xử lý số liệu siêu tốc, chuẩn xác, vừa hợp lệ để mang vào phòng thi chính là ưu tiên hàng đầu của giới học đường. Đó cũng là lý do bộ đôi Canon F-789 SGA và F-570 SG được phụ huynh lẫn học sinh quan tâm và đặt mua thời gian qua.

Cùng giải mã 5 điểm cộng chân ái khiến bộ đôi này trở thành lựa chọn hàng đầu trước mùa tựu trường!

Máy tính khoa học Canon đồng hành cùng học sinh, sinh viên mùa tựu trường

Hàng Nhật chính hãng, giấy thông hành bước vào phòng thi

Canon được biết đến là thương hiệu công nghệ đến từ Nhật Bản uy tín, đồng hành cùng nhiều thế hệ học sinh, sinh viên và văn phòng Việt Nam. Điểm sáng quan trọng quyết định sự lựa chọn của người dùng đối với bộ đôi F-789 SGA và F-570 SG là cả hai đều nằm trong danh mục máy tính cầm tay được phép mang vào phòng thi, đáp ứng đúng tiêu chuẩn theo Thông tư số 02/2024/TT-BGDĐT do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Điều này đồng nghĩa với việc học sinh chỉ cần sở hữu một chiếc máy tính cầm tay Canon F-789 SGA hoặc F-570 SG và yên tâm sử dụng từ lúc ôn luyện đến khi thực chiến tại các kỳ thi mà không lo phải đổi máy hay làm quen lại từ đầu. Đây cũng là yếu tố được các bậc phụ huynh và thầy cô khuyến khích, bởi việc quen thuộc với một chiếc máy tính ổn định sẽ giúp thao tác nhanh nhạy, hạn chế tối đa sai sót khi làm bài.

Hơn nữa, Canon còn tích cực đồng hành cùng các sân chơi khoa học - công nghệ, điển hình như vai trò nhà đồng hành của Giải Vô địch Robot Olympiad trong khuôn khổ VSAR 2025-2026 tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), khẳng định định hướng gắn bó sát sao với hành trình học tập của học sinh, sinh viên Việt Nam.

Canon F-789 SGA và F-570 SG đều được phép mang vào phòng thi theo quy định của Bộ GD&ĐT

Tính năng "cân" mọi cấp học từ THCS đến đại học

Dựa vào nhu cầu học tập, với Canon F-789 SGA, học sinh khối chuyên, ôn thi học sinh giỏi hay tân sinh viên kỹ thuật sẽ được trang bị công cụ cực kỳ mạnh mẽ. Máy sở hữu 605 tính năng đa dạng cùng 79 hằng số khoa học, dễ dàng giải quyết các bài toán phức tạp như ma trận, vector, phương trình nhiều ẩn, tích phân, vi phân và thống kê xác suất.

Trong khi đó, Canon F-570 SG lại là trợ thủ hoàn hảo cho chương trình học tiêu chuẩn. Với 488 tính năng trong thiết kế thông minh, máy vừa vặn cho nhu cầu học phổ thông hằng ngày, đảm bảo xử lý mượt mà và chính xác mọi phép tính cơ bản.

Quét mã QR, bảo hành điện tử 4.0

Một nỗi lo thường trực của người dùng là việc phiếu bảo hành giấy dễ thất lạc. Thấu hiểu điều này, Golden Pen - đơn vị phân phối máy tính Canon chính hãng tại thị trường Việt Nam - đã triển khai hệ thống bảo hành điện tử. Giờ đây, khách hàng chỉ cần quét mã QR trên tem bảo hành bằng camera điện thoại hoặc ứng dụng Zalo, hệ thống sẽ tự động chuyển đến trang kích hoạt mà không cần cài thêm ứng dụng nào.

Quét mã QR trên tem bảo hành để kích hoạt bảo hành điện tử

Ưu đãi nhân đôi: Quét mã QR - Nhận ngay thẻ nạp điện thoại đến 50.000 đồng

Nhân dịp tựu trường, Golden Pen triển khai chương trình tri ân khách hàng "Canon Calculator Loyalty 2026". Sau khi kích hoạt bảo hành điện tử qua mã QR, khách hàng sẽ có cơ hội nhận thẻ nạp điện thoại trị giá từ 20.000 đến 50.000 đồng, tùy theo dòng sản phẩm.

Chương trình áp dụng trên toàn quốc, từ ngày 25/7 đến hết ngày 31/12/2026, dành cho các dòng máy tính khoa học F-789 SGA, F-570 SG cùng nhiều sản phẩm máy tính văn phòng khác của Canon. Quy trình nhận quà siêu tốc với ba bước: quét mã, điền thông tin kích hoạt và xác nhận nhận thẻ.

Dòng máy tính áp dụng chương trình Quét Mã Bảo Hành - Nhận Ngay Thẻ Nạp

Tọa độ săn hàng chính hãng uy tín

Để đảm bảo mua đúng hàng chính hãng, người tiêu dùng nên ưu tiên mua tại các hệ thống nhà sách lớn như ADC Books, Tiến Thọ, Tiền Phong, Nhã Nam, Tân Việt…, các cửa hàng văn phòng phẩm uy tín gần khu vực trường học, hệ thống đại lý trên toàn quốc hoặc gian hàng chính thức của Golden Pen trên các sàn thương mại điện tử.

Với tôn chỉ "Chất lượng vàng - Dịch vụ vàng", Golden Pen tự hào là nhà phân phối các thương hiệu Canon, Pentel, Koh-I-Noor, Simbalion tại Việt Nam. Thông tin chi tiết về sản phẩm và chương trình quà tặng có thể tham khảo tại website Canon Calculator Việt Nam .

Golden Pen - nhà phân phối máy tính Canon chính hãng tại Việt Nam



Mùa tựu trường luôn là thời điểm rộn ràng chuẩn bị hành trang cho năm học mới. Nếu phụ huynh và học sinh đang tìm kiếm một chiếc máy tính khoa học chất lượng chuẩn Nhật, đủ điều kiện mang vào phòng thi và đi kèm chính sách hậu mãi rõ ràng, bộ đôi Canon F-789 SGA và F-570 SG chính là gợi ý sáng giá không thể bỏ qua. Đặc biệt, những tiện ích từ bảo hành điện tử cùng chương trình quà tặng hấp dẫn chắc chắn sẽ mang lại trải nghiệm mua sắm hài lòng cho người dùng.