Thương hiệu gia dụng Đức 139 năm tuổi cập bến Việt Nam, hội tụ công nghệ cao cấp cho căn bếp hạng sang

AEG – thương hiệu thiết bị gia dụng cao cấp thuộc Tập đoàn Electrolux – vừa chính thức ra mắt tại TP.HCM với sự kiện hoành tráng “From Blueprint to Perfekt”, hứa hẹn làm chao đảo giới mê nhà đẹp và thiết kế nội thất tại Việt Nam.

Ra đời tại Berlin từ năm 1887, AEG mang theo di sản 139 năm đỉnh cao về đổi mới, thiết kế và phát triển bền vững từ nước Đức. Trong giai đoạn đầu ra mắt, AEG xác định chiến lược trọng tâm là đồng hành cùng các nhà phát triển bất động sản cao cấp, giới kiến trúc sư và hệ thống nhà phân phối tại Việt Nam.

Được thành lập tại Berlin vào năm 1887, AEG mang đến Việt Nam 139 năm di sản Đức về đổi mới, thiết kế và phát triển bền vững.

Sự hiện diện của AEG tại Việt Nam thể hiện niềm tin của Tập đoàn Electrolux vào tiềm năng dài hạn của thị trường, trong bối cảnh người tiêu dùng Việt Nam ngày càng chú trọng đến thiết kế, quan tâm đến những xu hướng sống toàn cầu và đề cao chất lượng trong trải nghiệm sống hàng ngày. Trong giai đoạn đầu tại Việt Nam, AEG sẽ tập trung phát triển mảng dự án, đồng hành cùng các nhà phát triển bất động sản, kiến trúc sư và nhà phân phối.

DNA Thiết Kế "Perfekt" Của Giới Thượng Lưu

Ít ai biết, triết lý thiết kế của AEG có nguồn gốc từ nhà thiết kế tiên phong Peter Behrens. Từ năm 1907, nguyên lý "Perfekt in Form und Funktion" (Hoàn hảo trong hình thức và công năng) ra đời, khẳng định thiết kế và kỹ thuật luôn phải song hành và bổ trợ lẫn nhau. Triết lý này đã ảnh hưởng sâu sắc đến phong trào Bauhaus nổi tiếng và trở thành DNA thiết kế của AEG cho đến tận hôm nay.

Năm 1994, AEG trở thành một phần của Tập đoàn Electrolux. Với tinh thần "Challenge The Expected" (Thách thức mọi kỳ vọng), thương hiệu chứng minh người dùng hoàn toàn không cần đánh đổi giữa vẻ đẹp tinh tế và công năng vượt trội.

Với cam kết "Challenge The Expected" – AEG thể hiện niềm tin rằng người tiêu dùng không cần đánh đổi giữa những giá trị mà họ mong muốn.

AEG đã và đang kiến tạo những thiết bị gia dụng hiện đại và cao cấp, kết hợp công năng vượt trội, thiết kế tinh tế và dịch vụ tiên tiến theo những cách mới mẻ và khác biệt.

Dấu ấn công nghệ tiên phong của AEG

Tâm điểm của sự kiện ra mắt chính là sự xuất hiện của bốn công nghệ mang tính cách mạng, minh chứng sắc nét nhất cho cam kết cốt lõi "Challenge The Expected" (Thách thức mọi kỳ vọng) của AEG:

SaphirMatt Glass – Tuyệt tác về độ bền bỉ và vẻ đẹp vượt thời gian

Sở hữu bề mặt đen mờ tinh tế, SaphirMatt kết hợp vẻ đẹp sang trọng trầm tĩnh với độ bền vượt trội.

Bề mặt SaphirMatt giúp hạn chế bám dính dấu vân tay và làm giảm khả năng hiển thị các vết trầy xước lên đến 10 lần. Không chỉ là một bước đột phá về vật liệu, SaphirMatt còn thể hiện tinh thần thiết kế xuất sắc của AEG khi đồng thời giành được hai giải thưởng thiết kế quốc tế danh giá: iF Design Award 2024 và Red Dot Award 2024.

PizzaExpert – Nghệ thuật làm bánh chuyên nghiệp ngay tại căn bếp gia đình

PizzaExpert mang tinh hoa của lò gạch Ý truyền thống vào không gian bếp gia đình.

Với khả năng đạt nhiệt độ lý tưởng lên đến 340°C, công nghệ tiên tiến này giúp người dùng tạo ra những chiếc pizza theo phong cách Neapolitan đích thực - với phần đế giòn, lớp vỏ phồng nhẹ và hương vị đặc trưng, công nghệ Pizza Expert thật sự mang lại những chiếc pizza đạt chuẩn chất lượng Ý - được công nhận bởi Hiệp hội Pizza Ý (Scuola Italiana Pizzaioli).

AI TasteAssist – Công nghệ AI cho trải nghiệm nấu ăn thông minh và chuẩn xác

Được trang bị công nghệ AI TasteAssist và đầu dò thực phẩm Food Sensor, lò nướng thông minh AEG liên tục tối ưu các thông số nấu để mang lại kết quả chính xác và nhất quán cho từng món ăn. Chỉ cần lựa chọn công thức yêu thích, lò nướng sẽ tự động điều chỉnh các thiết lập cần thiết, để bạn dễ dàng tạo nên những món ăn hoàn hảo.

Hob2Hood – Kết nối thông minh cho không gian bếp hoàn hảo toàn diện

Hob2Hood là tính năng thông minh giúp kết nối không dây giữa bếp từ và máy hút mùi, giúp tự động điều chỉnh công suất hút theo hoạt động nấu nướng. Nhờ đó, không gian bếp luôn yên tĩnh, thoáng mát và dễ chịu, đồng thời mang đến trải nghiệm nấu nướng liền mạch, tiện lợi và không gián đoạn.

Sự xuất hiện của AEG chắc chắn sẽ thổi một làn gió mới, định hình nên những tiêu chuẩn đỉnh cao cho không gian sống hạng sang tại Việt Nam.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại: https://www.aeg-vn.com