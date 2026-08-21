FANOS ra mắt tại Conviction 2026, kết nối người hâm mộ và nghệ sĩ

Khi tình yêu dành cho một nghệ sĩ không chỉ nằm ở một lượt theo dõi hay một lần tương tác, FANOS hướng tới việc ghi nhận toàn bộ hành trình của người hâm mộ, đồng thời kết nối họ gần hơn với nghệ sĩ và cộng đồng.

Tại Conviction 2026, ông Nguyễn Thế Vinh, Đồng sáng lập kiêm CEO Ninety Eight và FANOS, đã giới thiệu FANOS, nền tảng được phát triển với mục tiêu kết nối Nghệ sĩ, Nhà sáng tạo, Người hâm mộ và Cộng đồng cùng chung sở thích. Sự ra đời của FANOS mong muốn giải quyết một vấn đề rằng người hâm mộ có thể tương tác với nghệ sĩ qua nhiều hình thức, từ mạng xã hội, livestream, mua vé, bình chọn đến các hoạt động cộng đồng, nhưng những trải nghiệm này thường nằm trên nhiều nền tảng khác nhau, thường khó được đong đếm rõ ràng, minh bạch cho cả hành trình đồng hành của Nghệ sĩ, Nhà sáng tạo với những cá nhân ủng hộ mình .

Theo ông Nguyễn Thế Vinh, khoảng trống hiện nay không nằm ở việc người hâm mộ thiếu nơi để tương tác, mà ở việc chưa có một không gian có thể kết nối và lưu giữ toàn bộ hành trình ấy. FANOS được định hướng như một hệ sinh thái dành cho fandom, trong đó công nghệ đóng vai trò nền tảng phía sau, hỗ trợ mối quan hệ giữa người hâm mộ, nghệ sĩ và cộng đồng trở nên liền mạch hơn.

"Dấu yêu" của người hâm mộ

Một người có thể trở thành fan từ một bài hát, một bộ phim, một trận đấu hay đơn giản là một sở thích chung. Sau đó, họ tiếp tục theo dõi, tương tác, tham gia cộng đồng, mua vé concert, bình chọn hoặc tạo nội dung để ủng hộ thần tượng. Mỗi hành động đều là một phần trong hành trình của người hâm mộ, nhưng khi diễn ra trên nhiều nền tảng, những đóng góp này dễ bị chia nhỏ thành các chỉ số riêng biệt.

FANOS hướng tới việc nhìn nhận người hâm mộ từ chính hành trình đó. Thay vì chỉ quan tâm một người có bao nhiêu lượt theo dõi hay lượt xem, nền tảng ghi nhận cách họ thực sự đồng hành cùng nghệ sĩ và cộng đồng.

Ông Nguyễn Thế Vinh giới thiệu FANOS tại Conviction 2026.

Tinh thần này được thể hiện qua khái niệm "Proof of Love", biến cảm xúc thành "dấu" yêu. Những tương tác, đóng góp và hoạt động của fan được ghi nhận theo thời gian, qua đó hình thành một hành trình riêng của mỗi thành viên trong fandom. Fan càng gắn bó và đóng góp, họ càng có cơ hội được công nhận, tiếp cận những quyền lợi và trải nghiệm phù hợp với mức độ đồng hành của mình.

Cách tiếp cận này cũng mở rộng khái niệm "fan". Theo FANOS, fandom không chỉ tồn tại quanh ca sĩ hay diễn viên, mà có thể hình thành từ bất kỳ cá nhân, cộng đồng hay sở thích nào tạo ra sự kết nối giữa những người có chung mối quan tâm.

FANOS đưa người hâm mộ đến gần hơn với nghệ sĩ

Một trong những định hướng của FANOS là đưa người hâm mộ từ vị trí tiếp nhận trở thành một phần chủ động hơn trong câu chuyện của nghệ sĩ. Fan có thể tham gia bình chọn, đóng góp ý kiến và tiếp cận những trải nghiệm dành riêng cho cộng đồng.

Tại phần giới thiệu FANOS, ông Nguyễn Thế Vinh đưa ra ví dụ về một concert, nơi người hâm mộ có thể tham gia lựa chọn một số yếu tố trong hình ảnh của nghệ sĩ như trang phục hay kiểu tóc. Những lựa chọn này có thể không phải là quyết định lớn, nhưng tạo ra một hình thức tương tác hai chiều, khi người hâm mộ có cơ hội góp tiếng nói vào trải nghiệm của nghệ sĩ.

Ca sĩ Hoàng Dũng ký tặng fan tại không gian triển lãm của FANOS tại Conviction 2026.

‎FANOS cũng giới thiệu các thước đo như XP, điểm thưởng và điểm tín nhiệm nhằm phản ánh mức độ tham gia và chất lượng tương tác của mỗi thành viên. Trong đó, điểm tín nhiệm được sử dụng để phân biệt những đóng góp tích cực với các hành vi tiêu cực hoặc thiếu văn minh, qua đó hướng tới việc xây dựng một cộng đồng có chất lượng.

Với nghệ sĩ, việc hiểu rõ hơn về cộng đồng của mình cũng mở ra khả năng xây dựng những trải nghiệm phù hợp hơn. FANOS được thiết kế theo hướng có thể tùy biến theo từng nghệ sĩ và fandom, đồng thời tiếp tục phát triển dựa trên ý tưởng và nhu cầu thực tế từ chính các cộng đồng này.

Từ kết nối fandom đến hành trình đưa IP Việt ra thế giới

Đằng sau trải nghiệm kết nối fan và nghệ sĩ là hệ thống công nghệ hỗ trợ ghi nhận những hoạt động quan trọng trong fandom. Tuy nhiên, FANOS định hướng để công nghệ đứng phía sau trải nghiệm thay vì trở thành rào cản đối với người dùng. Những thông tin cần được xác thực như Fan ID, vé, check-in, bình chọn, quyền sở hữu vật phẩm hay bản quyền có thể được ghi nhận, trong khi dữ liệu từ nhiều nền tảng khác được kết nối để tạo nên bức tranh đầy đủ hơn về hành trình của fan.

Người dùng trải nghiệm ứng dụng FANOS tại Conviction 2026.

Xa hơn câu chuyện kết nối cộng đồng, FANOS đặt mình trong bài toán phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam. Theo ông Nguyễn Thế Vinh, các giá trị về IP và sở hữu trí tuệ của nghệ sĩ đã tồn tại, nhưng cần nền tảng, hạ tầng và hành lang phù hợp để có thể khai phá và phát triển thành những giá trị lớn hơn.

FANOS vì vậy hướng tới việc phát triển thêm các công cụ hỗ trợ bảo vệ IP, tác quyền và bản quyền của nghệ sĩ, đồng thời xây dựng một cộng đồng đủ gắn kết để những giá trị sáng tạo có thể tiếp cận nhiều khán giả hơn. Tầm nhìn được đặt ra không chỉ là đưa công nghệ và trí tuệ Việt Nam ra thế giới, mà còn đưa IP của nghệ sĩ Việt Nam tiếp cận thị trường quốc tế.

Với định hướng lấy cộng đồng làm trung tâm, FANOS kỳ vọng mở ra một cách tiếp cận mới với fandom: nơi người hâm mộ được kết nối và công nhận, nghệ sĩ có thể đến gần cộng đồng hơn, còn những giá trị sáng tạo được nuôi dưỡng từ chính mối quan hệ giữa nghệ sĩ và người hâm mộ.