Đơn hàng online - Từ một cú chạm trên điện thoại đến những cung đường ngoài đời thực

"Đơn hàng của bạn đang được giao", dòng thông báo ngắn ngủi trên app, với phần lớn người nhận, đó là lúc hành trình của kiện hàng trở nên rõ ràng nhất. Nhưng phía sau đó là một thế giới khác của những cung đường, thời tiết, và những tình huống không thể được tính toán trước của những người làm nghề chuyển phát nhanh.

Một chuyến đò có thể quyết định cả hành trình

Gắn bó với công việc giao hàng nhanh hơn 7 năm tại khu vực ven biển Khánh Hòa, anh Nguyễn Văn Định shipper J&T Express cho biết, thời tiết thay đổi thất thường khiến việc di chuyển có nhiều bất lợi. Những ngày nắng, shipper làm việc dưới cái nóng gay gắt, khi mưa lớn hoặc bão, việc đi lại trên các tuyến đường ven biển và ra đảo càng khó khăn hơn. Để hạn chế ảnh hưởng của thời tiết đến kiện hàng, shipper luôn tự chuẩn bị túi nylon để che chắn hàng hóa. Những hôm mưa lớn vào giữa ngày, anh chủ động liên hệ với khách để thống nhất lại thời gian và điểm nhận phù hợp.

Shipper tại các địa bàn ven biển tranh thủ giao hàng cho người dân khi thuyền vừa cập bến.

Đặc thù địa bàn còn nằm ở các tuyến giao ra đảo như Trí Nguyên, Bích Đầm, Hòn Tre . Có trường hợp vào những ngày mưa bão cả mấy ngày tàu thuyền bị cấm ra đảo. Hay m ột số tuyến chỉ có một chuyến đò trong ngày , nên khi hàng về vào buổi trưa sẽ bị nhỡ chuyến th ì tùy từng tình huống cụ thể, bưu cục và các anh em sẽ tính toán để tranh thủ thuê ca nô ra đảo giao hàng ngay khi điều kiện cho phép, anh Định kể. Có hôm, khi việc giao nhận đã hoàn thành, anh trở về đất liền vào khoảng 21 giờ.

Với những địa bàn như vậy, một đơn hàng chậm vài giờ đôi khi không chỉ là vấn đề về tốc độ. Phía sau đó có thể là lịch tàu, điều kiện thời tiết và phương án thay thế để hành trình giao hàng được đảm bảo .

Có những con đường không thể đi tiếp

Nếu tại các địa phương ven biển, khoảng cách và phương tiện trung gian là những trở ngại đặc thù, thì tại các vùng nông thôn hay miền núi bài toán giao hàng lại nằm ở địa hình và hệ thống địa chỉ. Nhiều khu vực có những tuyến đường làng nhỏ, nhà không đánh số hoặc địa chỉ không thể hiện chính xác trên bản đồ. Có những địa chỉ được xác định bằng câu chỉ dẫn "qua cây cầu, rẽ vào đường làng rồi hỏi nhà chú A". Và cũng có những ngày, một trận mưa lớn cũng đủ để biến lộ trình quen thuộc thành một cung đường hoàn toàn khác.

Chị Lê Thị Thảo luôn kiên trì để tìm địa chỉ giao hàng cho khách dù có phải mất thêm nhiều thời gian cho mỗi đơn hàng

Chị Lê Thị Thảo shipper tại bưu cục J&T Express, Quỳ Hợp 2, Nghệ An cho biết mỗi ngày mình phát khoảng 110 đơn hàng . V ới những địa chỉ không rõ ràng, chị thường phải dừng lại hỏi người dân để xác định vị trí nhà khách. "Có những nơi mình không thể chỉ nhìn địa chỉ rồi đi thẳng đến. Phải vừa đi vừa hỏi, dù có mất công một chút, nhưng mình luôn cố gắng để các đơn hàng được giao trong ngày", chị Thảo chia sẻ.

Anh Nguyễn Văn Chương đồng nghiệp của chị Thảo thì lại nhớ mãi chuyến giao hàng trong đợt mưa lũ lớn hồi tháng 10 năm ngoái tại Quỳ Hợp, Nghệ An. Mưa lớn kéo dài khiến một đoạn đường bị nước cuốn và sạt lở. Chiếc xe máy mắc kẹt giữa bùn đất. Không thể tiếp tục di chuyển, anh phải gọi đồng nghiệp tại bưu cục đến hỗ trợ kéo xe ra khỏi khu vực lún. Sau khi xử lý sự cố, hoàn thành công việc và trở về, đồng hồ đã hơn 22 giờ.

"Dù mệt và bị xây xát, tôi vẫn muốn cố gắng hoàn thành tuyến để khách không phải chờ thêm một ngày. May là có anh em đồng nghiệp và bà con hỗ trợ lúc khó khăn", anh Chương nói.

Từ "giao đúng hẹn" đến câu chuyện của những người bám tuyến

Câu chuyện của anh Chương, chị Thảo, hay anh Định không phải là điều xuất hiện trên ứng dụng theo dõi đơn hàng. Công nghệ có thể cho biết vị trí của một đơn hàng, nhưng không phải lúc nào cũng kể được câu chuyện về con đường mà nó đã đi qua.

Với những người giao hàng lâu năm, khả năng xử lý các tình huống phát sinh đã trở thành một phần của công việc. Anh Nguyễn Văn Chương duy trì danh hiệu "Shipper 5 sao" trong ba tháng liên tiếp, trong khi anh Nguyễn Văn Định và chị Lê Thị Thảo cùng đạt danh hiệu này trong tháng 7. Phía sau những đánh giá tích cực là sự chủ động trong từng hành trình, từ bảo vệ kiện hàng, tìm đường, điều chỉnh thời gian giao nhận đến phối hợp với đồng nghiệp khi gặp sự cố.

Anh Định tin rằng mỗi chuyến đi không chỉ giao hàng, mà còn trao gửi niềm tin và sự an tâm cho khách hàng.

Với anh Định, công việc đôi khi còn tiếp tục sau khi kiện hàng đã được trao tận tay khách. Anh Định chia sẻ tháng 7 vừa qua dù thời tiết thất thường song anh vẫn giao hơn 200 đơn hàng/ ngày. Ngoài ra, với những khách hàng lớn tuổi chưa quen sử dụng công nghệ và gặp khó khăn khi đổi trả hàng, anh sẵn sàng quay lại để hướng dẫn trực tiếp. "Khách hàng là khách của mình. Mình hỗ trợ để khách yên tâm cho những lần sử dụng dịch vụ sau", anh nói.

Đó cũng là hành trình tạo nên những dấu sao của đội ngũ shipper J&T Express, từ năng lực bám tuyến, xử lý tình huống đến sự chủ động trong từng lần giao hàng.