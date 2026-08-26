Camera hải quan khu chế xuất EPE: Nhật Thực cung cấp giải pháp lắp đặt trọn gói

Đối với doanh nghiệp chế xuất EPE, hệ thống camera hải quan không chỉ phục vụ mục tiêu giám sát an ninh nội bộ của doanh nghiệp mà còn là hạng mục kỹ thuật có liên quan trực tiếp đến việc theo dõi hàng hóa, lưu trữ hình ảnh, hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình làm việc với cơ quan Hải quan đang trực tiếp quản lý doanh nghiệp.

Trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp EPE cần hoàn thiện điều kiện giám sát, mở rộng khu sản xuất hoặc rà soát lại hệ thống camera cũ có đạt tiêu chuẩn theo cơ quan Hải quan quy định chưa, Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Nhật Thực cung cấp giải pháp lắp camera hải quan khu chế xuất EPE theo hướng trọn gói, rõ hạng mục và bám sát yêu cầu vận hành thực tế của từng doanh nghiệp chế xuất.

Camera hải quan EPE cần được thiết kế như một hệ thống tổng thể

Một hệ thống camera hải quan EPE không thể chỉ tính bằng số lượng mắt camera. Doanh nghiệp cần quan tâm đồng thời đến vị trí quan sát, độ phân giải, khả năng ghi hình liên tục, thời gian lưu trữ, hạ tầng mạng, thiết bị đầu ghi hoặc máy chủ, ổ cứng, đường link, tài khoản truy cập và phương án trích xuất dữ liệu khi cần.

Các khu vực thường cần được giám sát gồm cổng ra vào, khu vực xuất nhập hàng, kho nguyên liệu, kho thành phẩm, khu lưu giữ bán thành phẩm, phế liệu, phế phẩm, bãi tập kết và những vị trí có liên quan đến dòng luân chuyển hàng hóa. Nếu bố trí thiếu góc nhìn hoặc thiết kế lưu trữ không phù hợp, doanh nghiệp có thể phải mất thêm thời gian điều chỉnh và có thể gây ra sự kéo dài trong việc xin thủ tục cấp phép EPE.

Vì vậy, Công ty Nhật Thực sau khi tiếp cận dự án camera hải quan EPE từ khâu khảo sát tổng thể. Đội ngũ kỹ thuật ghi nhận hiện trạng mặt bằng, tuyến đi dây, vị trí đặt tủ thiết bị, dựa vào yêu cầu của Hải quan theo quyết định 247 để bố trí phương án, vị trí và góc nhìn camera phù hợp.

Nhật Thực cung cấp dịch vụ lắp camera hải quan trọn gói cho doanh nghiệp EPE

Lợi thế của Nhật Thực nằm ở khả năng triển khai đồng bộ cả thiết bị, hạ tầng mạng, cấu hình lưu trữ và bàn giao vận hành. Doanh nghiệp không cần tách rời từng phần như mua camera, thuê nhân công đi dây, tự cấu hình đầu ghi hay tự chuẩn bị hồ sơ kỹ thuật để làm việc với Hải quan. Nhật Thực tiếp nhận bài toán theo một đầu mối và triển khai tổng thể từ việc lắp đặt phần cứng và triển khai hỗ trợ hồ sơ EPE từ đó giúp quá trình triển khai gọn hơn và dễ kiểm soát hơn.

Sau khảo sát, Nhật Thực đề xuất phương án gồm số lượng camera, vị trí lắp đặt, chủng loại thiết bị, đầu ghi hoặc máy chủ lưu trữ, dung lượng ổ cứng, switch PoE, tủ mạng, vật tư phụ, nhân công và kế hoạch thi công. Phương án được xây dựng theo thực tế mặt bằng thay vì áp dụng một cấu hình chung cho tất cả các doanh nghiệp, nhà máy EPE.

Kinh nghiệm hỗ trợ hồ sơ kỹ thuật và thủ tục liên quan

Camera hải quan EPE là hạng mục có yếu tố kỹ thuật đi kèm thiết lập hồ sơ. Ngoài việc lắp đặt thiết bị, doanh nghiệp thường cần chuẩn bị các tài liệu phục vụ quá trình làm việc với cơ quan Hải quan như sơ đồ vị trí camera, thuyết minh camera, thông số kỹ thuật, phương án lưu trữ dữ liệu, tài khoản truy cập, hướng dẫn trích xuất hình ảnh và biên bản bàn giao hệ thống…

Nhật Thực đã có rất nhiều kinh nghiệm hỗ trợ doanh nghiệp ở phần hồ sơ kỹ thuật này. Công ty không thay thế vai trò pháp lý của doanh nghiệp, nhưng có thể đồng hành trong việc tư vấn phương án, chuẩn bị tài liệu hệ thống và hướng dẫn người phụ trách nội bộ vận hành, kiểm tra, xem lại hoặc trích xuất dữ liệu khi cần.

Năng lực đã được kiểm chứng qua nhiều dự án nhà máy

Nhật Thực đã triển khai nhiều dự án camera hải quan EPE và camera giám sát doanh nghiệp tại các khu công nghiệp phía Bắc. Một số công trình tiêu biểu có thể kể đến như hệ thống 50 camera tại Three Color Stone Hải Dương, 54 camera tại Shineray Việt Nam Hưng Yên, 74 Camera lắp đặt tại công ty Four Season KCN Deep C Hải Phòng...

Các dự án này cho thấy năng lực triển khai ở nhiều quy mô khác nhau, từ nhà máy vừa đến hệ thống có hàng chục điểm quan sát. Mỗi công trình đều có đặc thù riêng về diện tích, số cổng, vị trí kho, luồng hàng hóa, điều kiện ánh sáng, môi trường lắp đặt và đáp ứng cả yêu cầu quản lý nội bộ của Doanh Nghiệp Chế Xuất.

Đồng hành cùng doanh nghiệp khu chế xuất EPE

Với kinh nghiệm thực tế tại nhiều nhà máy, Nhật Thực hướng dịch vụ đến sự rõ ràng, ổn định và phù hợp với từng mặt bằng. Doanh nghiệp EPE có nhu cầu lắp mới, nâng cấp hoặc rà soát hệ thống camera hải quan có thể liên hệ Nhật Thực để được khảo sát và tư vấn phương án triển khai phù hợp.

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