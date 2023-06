Hé lộ bí kíp phối đồ Kawaii cực xinh cùng Khánh Vy, Chloe Nguyễn, Ngọc Thanh Tâm

Sự trở lại đầy ấn tượng của phong cách Kawaii đình đám một thời

Mix đồ theo phong cách Kawaii không phải là một xu hướng thời trang quá mới lạ, style này bắt nguồn từ Nhật Bản những năm 1970 và nhanh chóng nổi đình nổi đám, tạo nên trào lưu make-up và mix đồ theo hơi hướng đáng yêu, dễ thương, tươi mới và đầy năng lượng. Cho tới nay, những set đồ babydoll, áo len đính nơ hay váy áo bồng bềnh đa màu sắc cũng đã xuất hiện trở lại đầy ấn tượng trên các sàn diễn thời trang mùa xuân hè 2023. Style có chút tinh nghịch, vui vẻ này sẽ là lựa chọn không tồi cho các cô nàng trendy, đam mê sự phá cách.

Chỉ cần vài item thời trang, bạn đã có thể biến hình Kawaii lấp lánh thật yêu. Cùng theo chân các hot beauty blogger để học hỏi bí kíp mix đồ siêu hot này nhé!

Biến hình cực yêu theo phong cách Kawaii cùng các hot face đình đám

Có lẽ Khánh Vy là cô nàng nhiệt tình lăng xê hot trend này nhất. Clip biến hình theo template CapCut lấp lánh thật yêu vừa ra mắt của nữ MC đã thu hút lượng tương tác khủng trên trang cá nhân. Không dừng lại ở đó, trong tập Vyvocab vừa được đăng tải, Khánh Vy cũng đã có những chia sẻ về cụm từ "Kawaii Word" (series từ vựng khen người khác "dễ thương"), mang lại cho cộng đồng mạng chuỗi kiến thức tiếng anh thiết thực và bổ ích về cụm từ "Kawaii" mà nhiều bạn trẻ còn ít biết. Set đồ và lớp make-up, phụ kiện lấp lánh của cô nàng trong video cũng chiếm trọn sự yêu thích của khán giả bởi nét đáng yêu, trẻ trung của mình. Ngoài outfit màu xanh tím nhẹ nhàng, nữ MC gen Z ghi điểm tuyệt đối khi phối cùng phụ kiện xinh xắn họa tiết Hello Kitty bắt mắt từ BST Sweet-y Hello Kitty từ PNJ x Hello Kitty.

Khánh Vy trẻ trung với BST Sweet-y Hello Kitty

Hot beauty blogger Chloe Nguyễn cũng tích cực lăng xê xu hướng thời trang tuổi teen này với màn hô biến từ sang chảnh đến dễ thương chỉ trong vòng 5 phút. Trong clip, cô nàng đã "get ready" cho buổi trà chiều với outfit "sweety" đúng điệu: Áo Barbie top trễ vai màu xanh da trời phối cùng chân váy jean trẻ trung, túi xách tone-sur-tone kết hợp cùng đôi guốc hồng phá cách để tạo điểm nhấn cho set đồ. Cuối cùng, phụ kiện không thể thiếu được nàng Chloe bật mí là set trang sức đến từ PNJ x Hello Kitty bao gồm vòng cổ đính đá, vòng tay và nhẫn đính đá chi tiết Hello Kitty cute lấp lánh. Đặc biệt, cô nàng còn khéo léo layer 2 vòng tay lấp lánh mảnh mai khiến tổng thể set đồ càng tôn lên sự nữ tính của nàng beauty blogger.

Thời trang mix & match trang sức PNJ x Hello Kitty cùng Beauty Blogger Chloe Nguyễn

Trong khi đó, Ngọc Thanh Tâm lại đốn tim fan với layout Kawaii dự tiệc sang trọng, tinh tế nhưng không kém phần trẻ trung. Kết hợp với chiếc đầm xanh hai dây nhẹ nhàng, nền nã, cô nàng chọn phụ kiện đi kèm là vòng tay đính đá và nhẫn vàng họa tiết Hello Kitty nhỏ nhắn, đáng yêu để tổng thể set đồ tươi trẻ, siêu hack tuổi. Style này là một gợi ý thú vị cho các quý cô cá tính đang tìm kiếm làn gió mới với version khác "chanh sả" nhưng không kém phần nữ tính.

Ngọc Thanh Tâm thêm phần tươi mới cùng bộ trang sức từ PNJ x Hello Kitty

Nổi bật và thu hút trong mỗi clip không chỉ là sự xinh đẹp, trẻ trung của các hot beauty blogger Việt mà còn là các item thời trang và phụ kiện dễ thương. Cô nàng nào cũng tỏa sáng lấp lánh với phiên bản siêu đáng yêu của riêng mình. Chỉ với một vài món đồ đơn giản, bạn đã có thể mix & match theo trend cực kì ấn tượng.

Sweet-y Hello Kitty - bật mí bí kíp mix đồ siêu cute, đáng yêu của các quý cô trendy

Có thể thấy bí kíp chung tạo nên sự đáng yêu, dễ thương được các cô nàng bật mí trong loạt clip là những item phụ kiện nhỏ xinh trong BST Sweet-y Hello Kitty đến từ PNJ x Hello Kitty. Với mỗi cá tính khác nhau, bạn đều có thể tìm thấy món trang sức ưng ý và phù hợp từ PNJ để biến hóa thành phiên bản siêu dễ thương của riêng mình.

Dòng sản phẩm PNJ x Hello Kitty với những biểu tượng đặc trưng của nhân vật Hello Kitty phù hợp với mọi lứa tuổi, mọi tính cách.

Sweet-y Hello Kitty là BST của thương hiệu mới PNJ x Hello Kitty, đánh dấu sự kết hợp thú vị giữa trang sức PNJ hiện đại với biểu tượng Hello Kitty nữ tính, đáng yêu nổi tiếng toàn cầu. Với bộ sưu tập trang sức mới này, giờ đây, chỉ cần một vài item thời trang được mix & match thật tinh tế, xinh xắn, bạn đã trở nên thực sự lấp lánh cùng Hello Kitty theo cách của riêng mình.

Những mẫu trang sức trong BST Sweet-y Hello Kitty có thiết kế tinh tế, đáng yêu giúp các cô nàng tỏa sáng lấp lánh và tự tin thể hiện vẻ đẹp tươi mới của chính mình.