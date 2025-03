HBO - Kênh truyền hình "ký ức tuổi thơ" của nhiều người Việt cắt sóng: Tạm biệt những bộ phim hay một thời

Theo thông báo trên các các nền tảng truyền hình số như FPT Play, TV360, MyTV, người dùng sẽ không còn truy cập được vào kênh HBO và Cinemax kể từ ngày 1/3.

"Từ 0 giờ ngày 1/3, kênh HBO sẽ dừng phát sóng trong gói cước HBO Go, áp dụng cho toàn bộ khu vực châu Á - Thái Bình Dương", thông báo xuất hiện trên màn hình khi truy cập cho biết.

Theo đại diện HBO, đơn vị này sẽ ngừng cung cấp các kênh HBO, Cinemax dưới dạng kênh tuyến tính tại Việt Nam. Hiện tại, chỉ có các nội dung chỉ có VOD của HBO là tiếp tục hoạt động.

Lý do có thể liên quan đến sự thay đổi trong ngành truyền thông, đặc biệt là xu hướng chuyển sang các dịch vụ phát trực tuyến. HBO Go, dịch vụ phát trực tuyến của kênh, đã ra mắt tại Việt Nam vào tháng 7/2019, cho thấy chiến lược tập trung vào nội dung số.

HBO, viết tắt của Home Box Office, là một kênh truyền hình cao cấp của Mỹ, chuyên về phim ảnh, thể thao và sự kiện hiện tại, ra mắt lần đầu vào năm 1972.

HBO được biết đến là kênh truyền hình trả tiền nổi tiếng với các series gốc, phim điện ảnh và tài liệu, bắt đầu vào Việt Nam khoảng những năm 2000. Đây là thời kỳ truyền hình cáp bắt đầu phát triển tại Việt Nam, mang đến cho khán giả cơ hội tiếp cận các kênh quốc tế.

Sự xuất hiện của HBO đánh dấu một bước ngoặt, bổ sung sự đa dạng cho nội dung truyền hình, vốn trước đó chủ yếu là các chương trình giải trí, phim ảnh trong nước.

Trong suốt hành trình phát triển, HBO nhanh chóng trở thành một cái tên quen thuộc với khán giả Việt Nam. HBO mang đến một thư viện phim phong phú, từ kinh điển đến hiện đại, đáp ứng nhu cầu của nhiều đối tượng khán giả.

HBO trở thành "ngôi nhà" của những series phim truyền hình được đánh giá cao nhất trên thế giới, như "The Sopranos" , "Sex and the City" , "The Wire" , "Game of Thrones" , "Westworld" , "Succession" , "Chernobyl" , "House of the Dragon".

Ngoài ra, HBO luôn cập nhật những bộ phim điện ảnh mới nhất, đình đám nhất từ Hollywood và thế giới, chỉ một thời gian ngắn sau khi công chiếu tại rạp. Khán giả Việt có thể thưởng thức những siêu phẩm như vũ trụ điện ảnh Marvel, DC, các phim hành động, kinh dị, hài hước, hoạt hình… ngay tại nhà.

Sự phổ biến của kênh được thể hiện qua việc từng nằm trong top 20 kênh có lượng khán giả cao nhất tại các thành phố lớn như Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh vào năm 2018, theo Vietnam TAM.

Tuy nhiên, sự bùng nổ của nền tảng streaming như Netflix, Disney+ cùng thói quen xem phim "theo yêu cầu" khiến truyền hình truyền thống dần mất vị thế. Dù HBO cố gắng duy trì qua dịch vụ HBO Go, sự cạnh tranh khốc liệt và chiến lược toàn cầu tập trung vào HBO Max khiến việc duy trì kênh truyền hình trở nên khó khăn.

Hành trình của HBO tại Việt Nam không chỉ là một phần của lịch sử truyền hình, mà còn là một phần ký ức của nhiều khán giả. Kênh đã mang lại niềm vui, cảm hứng và sự kết nối giúp khán giả Việt hòa mình vào thế giới điện ảnh đa sắc màu.