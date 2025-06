Hậu trường nóng Em Xinh Say Hi: 1 sao nữ ngồi xe lăn ra về

Em Xinh Say Hi mùa 1 quy tụ 30 nghệ sĩ tài năng, đang là chương trình thu về lượt bàn tán của đông đảo khán giả sau khi lên sóng. Được biết trong tối muộn 13/6, các Em Xinh đã thực hiện ghi hình cho Livestage 3. Buổi quay hình kéo dài tận khuya cho đến sáng. Nhiều người hâm mộ cũng đã có mặt theo dõi, đứng chờ các Em Xinh ra về sau khi kết thúc buổi quay hình.

Mới đây, trên mạng xã hội, một đoạn clip quay lại khoảnh khắc Vũ Thảo My xuất hiện sau Livestage 3. Tuy nhiên, điều lo lắng là nữ ca sĩ phải ngồi xe lăn để di chuyển ra xe. Theo tiết lộ thì Vũ Thảo My bị đứt bán dây chằng, bên chân phải của nữ ca sĩ được cố định bởi dụng cụ y tế. Trong quá trình di chuyển, Vũ Thảo My được sự hỗ trợ của ekip.

Dù gặp phải vấn đề sức khoẻ nhưng khi thấy khán giả đứng đợi, Vũ Thảo My vẫn giữ thái độ thân thiện, vui vẻ chào hỏi và kêu mọi người về sớm nghỉ ngơi.

Vũ Thảo My ngồi xe lăn sau khi ghi hình Livestage 3 của Em Xinh Say Hi

Sau buổi ghi hình cho Livstage 3, các Em Xinh cũng đã có những chia sẻ gây chú ý. Trên mạng xã hội Threads, Quỳnh Anh Shyn, Miu Lê, Juky San,... lần lượt có chia sẻ ngắn gọn, thông báo đã quay hình xong. Trong khi đó, MaiQuinn lại cảm xúc hơn chia sẻ: "Đứng trên sân khấu là mổ phần giấc mơ. Khán giả cũng là một phần của giấc mơ đó. Không biết nói gì ngoài 2 từ 'cảm ơn'".

Các Em Xinh đồng loạt chia sẻ sau khi ghi hình xong cho Livestage 3

Về diễn biến chính thức, Em Xinh Say Hi chỉ mới lên sóng tập 2. Trong tập này, 6 đội bước vào Livestage 1, lần lượt trình diễn các tiết mục của team. Cuối cùng, đội của Bích Phương nhận được 114 phiếu bình chọn - cao nhất đêm thi, áp đảo so với đội về nhì. Hạng 2 nhận được 98 điểm là đội của Châu Bùi với tiết mục Run cực cháy. Hạng 3 thuộc về đội Đôi mắt (MAIQUINN, Muộii, Đào Tử A1J, Saabirose, Ngô Lan Hương) với tiết mục Easier nhận được 97 phiếu bình chọn. Đội hạng 4, 5 và 6 lần lượt nhận 95, 82 và 81 phiếu.

Bên cạnh kết quả, thì thời gian qua, mạng xã hội đã nhanh chóng xuất hiện loạt tin đồn rò rỉ về danh sách 6 Em Xinh phải nói lời chia tay sớm với nhà chung. Theo thông tin đang lan truyền, những cái tên bị loại đầu tiên bao gồm: LyLy, Ngô Lan Hương, YeoLan, Danmy, Chi Xê và Hoàng Duyên.

Dù chưa có xác nhận chính thức từ phía chương trình, danh sách này đã ngay lập tức tạo nên làn sóng tranh cãi dữ dội. Trong đó, cái tên LyLy khiến nhiều khán giả cảm thấy tiếc nuối nhất. Là một trong những Em Xinh được đánh giá cao ngay từ vòng đầu, LyLy sở hữu nền tảng âm nhạc vững vàng với khả năng sáng tác, hát, rap và vũ đạo đều tốt. Không ít bình luận cho rằng nếu LyLy thực sự phải dừng chân sớm thì đây là một kết quả khó chấp nhận và có phần bất công.

Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến kêu gọi nhau khoan hoang mang trước tin đồn chưa kiểm chứng. Một số khán giả cho rằng ở giai đoạn đầu, những thông tin hành lang hoàn toàn có thể sai lệch. Với luật chơi vẫn chưa hé lộ hết và format thay đổi khó lường, việc kết luận ai đi ai ở lúc này là quá sớm.