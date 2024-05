Hậu MV, Chi Pu ra mắt bộ sưu tập thời trang mới kết hợp với VERA trên ứng dụng TMĐT BIDU

Chi Pu vừa ra mắt bộ sưu tập mới mang tên "Still me, Steel me" mở bán sớm trên ứng dụng mua sắm thời trang Hàn Quốc BIDU, được giới thiệu tại show diễn thời trang SR Celebrating Local Pride mùa thứ 7 vào ngày 25/5.



Bộ sưu tập nội y mới của thương hiệu Vera kết hợp cùng Chi Pu đã có phần mở màn đêm diễn ấn tượng với nhiều thiết kế mạnh mẽ, mang thông điệp cổ vũ phái đẹp. Đây cũng là lần đầu tiên thương hiệu hợp tác với ứng dụng BIDU, giúp các fan có thể tiếp cận và mua sắm sản phẩm sớm thông qua tính năng "See Now Buy Now" tại sàn diễn. BIDU cũng là ứng dụng duy nhất được bán sớm các bộ sưu tập của thương hiệu Vera by Chi Pu.

Giải thích thông điệp của bộ sưu tập, nữ ca sĩ cho biết: "Chi Pu muốn cổ động các chị em phụ nữ ngoài kia luôn mạnh mẽ, tự tin, vững vàng trong tâm trí để có thể vượt qua mọi khó khăn cũng như sự thay đổi trong cuộc sống và muốn nhắc nhở các chị em rằng là chúng ta hãy luôn trân trọng cũng như là kiên định với tất cả các giá trị cốt lõi của bản thân mình."

Ngoài Vera by Chipu đã có thêm 10 thương hiệu thời trang nội địa khác hợp tác cùng ứng dụng này. 10 thương hiệu – Ononmade, Jirene, Emchic by Emwear, Dottie, CS EN, DVRK, The Soul, ESTHER STUDIOS, De Juniel và Ther Gab – đều đồng loạtmở bán sớm độc quyền các sản phẩm trên sàn thương mại điện tử BIDU.

Đối nghịch với sự sexy phóng khoáng của Vera by Chi Pu, ESTHER STUDIOS thu hút sự chú ý của người xem trong đêm diễn với bộ sưu tập "Miracle Mentor" của nhà thiết kế Esther B Trâm lấy cảm hứng mùa hè của Helen Keller và cô giáo Anne Sullivan, hướng tới người phụ nữ trong xa hội hiện đại với các mẫu áo với phom dáng blazer menswear đặc trưng của thương hiệu kết hợp với những gam màu trung tính như xanh, beige và đen. Sự ra mắt bộ sưu tập đánh dấu hai năm hợp tác của thương hiệu với BIDU. Founder của thương hiệu nhấn mạnh tuy là một brand có giá thành tương đối cao, doanh thu trên app của BIDU mang lại cho ESTHER STUDIOS trong gần một năm qua đã vượt qua kì vọng và trội hơn các sàn thương mại điện tử khác mà ESTHER STUDIOS đang có mặt.

Các điểm nhấn khác trong đêm diễn bao gồm bộ sưu tập đánh sự kết hợp giữa BST đầy tinh thần biển cả của DE JUNIEL trên nền vải Linen đậm chất mùa hè cùng những mẫu túi thiết kế đầy tính truyền thống của THER GAB, những mẫu thiết kế đều mang tính thẩm mỹ và ứng dụng cao. Đây cũng là lần đầu BIDU thử nghiệm kết nối để thương hiệu hợp tác cùng thương hiệu cho ra mắt bộ sưu tập cùng nhau nhưng không làm mất đi cá tính riêng của từng nhà thiết kế.

Còn có sự xuất hiện sang trọng quyến rũ thương hiệu Emchic by Emwear với bộ sưu tập The Journey of Star đầy tính nữ quyến rũ, thanh lịch và sang trọng.

Hay sự ra mắt ấn tượng của 2 thương hiệu nổi trội với phong cách Y2K đầy cá tính là Jirene Studio và Ononmade. Với các thiết kế mang đậm hơi thở thời đại với các chi tiết bèo nhún tinh tế kết hợp corset và đường cắt táo bạo. Jirene hay Ononmade đều đã xuất sắc khẳng định cái tôi thời trang của họ.

Các bộ sưu tập hiện đang được mở bạn tại ứng dụng mua sắm BIDU từ ngày 25/5.

Mua các bộ sưu tập được mở bán độc quyền trên BIDU tại đây: www.bidu.com.vn

Ra mắt từ năm 2020, BIDU hiện tại có hơn 250 thương hiệu nội địa và hơn 30 nhà bán Hàn Quốc được bày bán trên ứng dụng, bao gồm các thương hiệu nổi tiếng như Ướm, Spoiled, Dottie và The Soul. Ứng dụng hỗ trợ khách hàng tiếp cận với các xu hướng thời trang mới nhất cũng như tạo sân chơi uy tín cho các thương hiệu thời trang Việt Nam phát triển.

