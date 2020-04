Hậu come out, Lynk Lee gây hoang mang khi tiết lộ có thể không đi hát được nữa: "Điều gì đến, hãy đón nhận"

Từ khi chính thức come out, Lynk Lee thường xuyên chia sẻ những hình ảnh đời thường nữ tính lên mạng xã hội. Tính đến thời điểm hiện tại, Lynk Lee đã nhiều lần can thiệp "dao kéo" để cải thiện nhan sắc cũng như làm cho các đường nét trên khuôn mặt trở nên dịu dàng và hài hoà hơn. Vẻ đẹp của Lynk Lee cũng nhận nhiều lời khen ngợi từ người hâm mộ.

Cho đến mới đây, giọng ca gắn liền với bao thế hệ học sinh qua các ca khúc "Tạm biệt nhé", " Ngày ấy bạn và tôi" bất ngờ gây hoang mang khi tiết lộ sau này anh có thể không hát được nữa. Cụ thể, Lynk Lee chia sẻ: "Sau này Linh không chắc có thể hát được nữa không nhưng mọi người đừng buồn. Điều gì cũng sẽ đến, hãy đón nhận theo hướng tính cực và làm nó vui vẻ lên nào".

Clip: Lynk Lee khoe giọng hát hiện tại và tiết lộ sau này có thể không hát được nữa

Mặc dù không chia sẻ lí do cụ thể, tuy nhiên nhiều người đoán rằng nguyên nhân có thể do ảnh hưởng của những lần "dao kéo" của Lynk Lee. Chia sẻ của Lynk Lee khiến những người yêu mến anh không khỏi hoang mang và tiếc nuối cho một giọng ca đặc biệt của showbiz Việt.

Chia sẻ của ca sĩ "Tạm biệt nhé" khiến không ít người hoang mang

Cách đây không lâu, Lynk Lee vừa sang Hàn để tiếp tục phẫu thuật. Mặc dù không chia sẻ cụ thể, tuy nhiên nhiều người đoán rằng đây có thể là nguyên nhân khiến ca sĩ ngừng hát.

Các đường nét trên khuôn mặt Lynk Lee hiện tại đã nhận được nhiều lời khen ngợi vì quá dịu dàng và nữ tính