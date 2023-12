Harry và Meghan mong "gỡ gạc" sau năm 2023 đầy khó khăn, hồ sơ thuế ở Mỹ tiết lộ sự thật ngỡ ngàng

Ngày 22/12, tờ The Standard (Anh) dẫn nguồn tin cho hay vợ chồng Công tước xứ Sussex đang hy vọng vào "năm vớt vát lại" sau khi phải đối mặt với một số thất bại trong năm 2023.

Cặp đôi này đã trải qua một năm khó khăn, bao gồm việc mất hợp đồng Spotify trị giá hàng triệu bảng Anh và bị chỉ trích vì "đã phóng đại" vụ rượt đuổi bằng ô tô ở New York hồi tháng 5/2023.

Cũng trong tháng 12 này, hồ sơ thuế ở Mỹ cũng tiết lộ thông tin gây bất ngờ rằng quỹ từ thiện của họ, quỹ Archewell, đã thua lỗ vào năm ngoái với số tiền quyên góp giảm 8,7 triệu bảng Anh (240 tỷ VNĐ).

Harry và Meghan đã trải qua năm 2023 đầy khó khăn và muốn "xé nháp" làm lại?

Cụ thể, một tờ khai thuế thu nhập chưa được kiểm toán nộp ở Mỹ tiết lộ rằng số tiền quyên góp của quỹ Archewell vào năm 2022 đã giảm xuống chỉ còn hơn 1,6 triệu bảng Anh (49 tỷ VNĐ), giảm từ mức 10,3 triệu bảng Anh (317 tỷ VNĐ) vào năm 2021 (giảm 8,7 triệu bảng Anh). Vấn đề càng trở nên phức tạp hơn khi quỹ này của Harry và Meghan cũng ghi nhận khoản lỗ 536.357 bảng Anh (16 triệu VNĐ).

Tuy nhiên, một nguồn tin thân cận với Công tước và Nữ công tước xứ Sussex nói với US Weekly (Mỹ) rằng cặp đôi "nghĩ rằng năm 2024 sẽ là năm gỡ gạc".

Một nguồn tin khác nói thêm rằng cặp đôi này đang "có nhu cầu cực kỳ cao" và đang được mời tham gia diễn thuyết, cũng như hợp tác kinh doanh và giải trí.

US Weekly tuyên bố rằng Công tước và Nữ công tước xứ Sussex đang cân nhắc việc đưa các con, Archie và Lilibet, rời khỏi căn biệt thự trị giá 14,7 triệu USD (356 tỷ VNĐ) ở Montecito đến Los Angeles để họ có thể tới gần Hollywood hơn.

Một nguồn tin nói với tờ báo Mỹ rằng: "Nhiều người thực sự bị sốc trước mức độ nổi tiếng của Meghan".

Nguồn tin nói thêm rằng Meghan cũng có thể đang thực hiện một "thỏa thuận truyền thông lớn" và đã được tiếp cận về các vai diễn trong phim cho đến các hợp đồng chứng thực trị giá hàng triệu USD với các thương hiệu thời trang và làm đẹp.

Trong những tháng gần đây, Meghan và Harry đã tới San Diego tham dự sự kiện Ngày Tưởng nhớ (Remembrance Day). Sau đó, Meghan gây chú ý ở trong buổi dạ tiệc "Sức mạnh của phái nữ" (Power of Women) do tạp chí Variety tổ chức tổ chức ở thành phố Los Angeles (Mỹ).

Meghan Markle đã một mình đến tham dự sự kiện "Power of Women" (Sức mạnh của phái nữ) do tạp chí Variety tổ chức ở thành phố Los Angeles (Mỹ).

Nhà Sussex được cho là đang chuyển thể tiểu thuyết "Meet Me At The Lake" của tác giả Carley Fortune thành phim cho Netflix.

Tại buổi dạ tiệc "Sức mạnh của phái nữ" diễn ra hồi tháng trước, Meghan nói rằng có "rất nhiều điều thú vị" đang chờ đón. Nữ công tước xứ Sussex cho biết cô rất "vui mừng" vì đã trở lại làng giải trí và "thực sự tự hào" về những điều mà các dự án của Archewell Productions đã tạo cho đến nay.

Tuy nhiên, chuyên gia về quan hệ công chúng Mark Borkowski đã bày tỏ thắc mắc tại sao nhà xuất bản Penguin Random House lại bán bản quyền cuốn tiểu thuyết - tiêu thụ 37.000 cuốn chỉ trong tuần đầu phát hành - cho một công ty sản xuất thiếu kinh nghiệm như Archewell Productions.

Hợp đồng với Neflix của Harry - Meghan (ký kết năm 2020) được cho là đã mang lại cho cặp vợ chồng gần 100 triệu USD. Sau khi nhà Sussex bị chấm dứt hợp đồng với Spotify, có tin đồn cho rằng họ cũng không "thuận buồm xuôi gió" với Netflix.

Nguồn: Standard