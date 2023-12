Bị Hollywood "chán ngấy", vợ chồng Harry - Meghan đối mặt với sự thay đổi lớn trong năm 2024

Chuyên gia về quan hệ công chúng Hoàng gia Mark Borkowski cho rằng đã đến lúc Harry và Meghan buộc phải thay đổi cho năm 2024 nếu không muốn bị Hollywood "đào thải".

Thực tế là thương hiệu của cặp đôi Hoàng gia đang gặp khó khăn và nhiều khán giả tỏ rõ thái độ "chán ngấy" của mình. Do đó, nếu muốn tiếp tục trở thành tên tuổi lớn trong ngành giải trí này, Harry và Meghan cần thay đổi chiến lược của mình và tạo ra một "cơn địa chấn" trong năm sau.

"Tôi nghĩ năm 2024 sẽ có một cơn địa chấn (đối với Harry và Meghan). Họ sẽ làm điều gì đó để bật lại, hoặc là tìm ra một chiến thuật tích cực mới hoặc đó có thể là sự phá huỷ thương hiệu của họ", chuyên gia phân tích, "Nó chỉ có thể như vậy mà thôi, không thể ở nguyên vị trí hiện tại bởi vì rõ ràng là như vậy không hiệu quả".

(Ảnh: Getty Images/Invictus Games Foundation)

Mặc dù Meghan Markle đã xuất hiện khá nhiều trên các thảm đỏ sự kiện năm nay nhưng chuyên gia Borkowski cho rằng sự xuất hiện này đang dần trở nên nhàm chán trong mắt công chúng.

"Tôi cho rằng có lẽ họ đã bị Hollywood bỏ lại phía sau bởi khán giải chịu đựng đủ những điều tiêu cực rồi. Harry và Meghan ẩn ý rằng họ có những kế hoạch lớn phía trước nhưng chúng ta đều đã nghe điều này trước đây. Vì vậy, họ cần cung cấp một cái gì đó ngay bây giờ", chuyên gia nói tiếp.

Công nương xứ Sussex đã ký hợp đồng với Giám đốc điều hành WME Ari Emanuel và nhóm của anh ấy vào tháng 4, tiết lộ nhiều dự án thú vị sắp tới. Tuy nhiên, có thông tin cho rằng WME đang cân nhắc lại hợp đồng khi khán giả ngày càng phẫn nộ hơn với những "sự thật Hoàng gia" phơi bày trong Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy’s Fight for Survival.