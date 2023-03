Harry và Meghan bị vua Charles đuổi khỏi dinh thự triệu đô

Hôm qua (1/3), phía đại diện của cặp đôi Harry và Meghan đã xác nhận với Page Six rằng chính Vua Charles III yêu cầu họ rời khỏi dinh thự Frogmore Cottage tại Anh.

"Chúng tôi có thể xác nhận Công tước và Nữ công tước xứ Sussex đã được yêu cầu rời khỏi nơi cư trú của họ tại Frogmore Cottage" - người phát ngôn cho hay.

Cặp đôi được Vua Charles yêu cầu rời khỏi dinh thự Frogmore Cottage

Theo báo cáo, quốc vương đã đưa ra yêu cầu này chỉ một ngày sau khi cuốn hồi ký gây tranh cãi của Harry - Spare (Tạm dịch: Người thừa) được ra mắt. Được biết, đã có một loạt thư và email trao đổi về vấn đề này giữa Cung điện Buckingham và nhà của cặp đôi ở Montecito, California, Mỹ, trong suốt bảy tuần qua và nhà Sussex được cho vài tuần để thu dọn đồ đạc và để lại chìa khóa.

Đáng chú ý, dinh thự Frogmore Cottage ước tính trị giá 2,4 triệu bảng (2,8 triệu USD) nói trên chính là quà cưới của Nữ hoàng Anh cho cặp đôi và được họ sử dụng trong suốt khoảng thời gian còn sinh sống tại Anh. Tuy nhiên, sau khi nhà Sussex quyết định từ bỏ tước vị hoàng gia và chuyển đến California sinh sống từ năm 2020, nơi này đã không còn được cặp đôi lui tới thường xuyên.

Dinh thự này có 5 phòng ngủ và được định giá 2,8 triệu USD

Dù vậy, đối với với các chuyên gia, đây vẫn là hành động dứt khoát của vị quân vương 74 tuổi với những gì mà Harry và Meghan đã làm. Ông được cho là không hài lòng khi Harry cùng vợ tiết lộ nhiều câu chuyện làm ảnh hưởng đến hình ảnh của gia đình.

Thậm chí, các nguồn tin còn nói với Page Six rằng Vua Charles sẽ không cung cấp thêm cho cặp đôi bất kỳ một ngôi nhà nào thuộc sở hữu hoàng gia. Đồng thời, ông cũng đang lên kế hoạch để em trai mình là Hoàng tử Andrew tiếp quản Frogmore Cottage sau khi Meghan và Harry chuyển đồ đạc còn lại ra khỏi nơi ở.

Nhận định về hành động dứt khoát của Vua Charles, tác giả của cuốn sách Revenge: Meghan, Harry and the War Between the Windsors, Tom Bower cho biết trong một cuộc phỏng vấn:

"Harry và Meghan đã khiêu khích ông ấy (Vua Charles) bằng cuốn sách của Harry và những cuộc phỏng vấn gần đây. Ý tôi là anh ấy mong đợi điều gì? Harry muốn gia đình hoàng gia quỳ gối cầu xin sự tha thứ và anh ấy đã hoàn toàn vượt quá giới hạn, anh ấy đang ở trong vùng hoang dã điên cuồng và có chút loạn trí".

Harry và Meghan liên tục tấn công gia đình Hoàng gia kể từ khi sang Mỹ

Theo đó, trong cuốn hồi kỳ xuất bản hồi tháng 1/2023, Hoàng tử Harry đã gây bão khi cáo buộc Vua Charles chỉ coi anh là "phụ tùng" ngay khi anh mới sinh, không ôm anh sau khi Công nương Diana qua đời và liên tục nói đùa rằng ông không phải cha ruột của anh. Bên cạnh đó, công tước 38 tuổi cũng liên tục tiết lộ xích mích của mình và anh trai William cũng như đả động đến Công nương Kate và Vương hậu Camilla trong cuốn sách.

Omid Scobie, tác giả cuốn tiểu sử hoàng gia, cho biết cặp đôi này đã rất choáng váng trước việc bị trục xuất khỏi dinh thự. Ông được một người bạn của cặp đôi tiết lộ:

"Tất cả đều rất nhanh chóng và dứt khoát, giống như một hình phạt tàn nhẫn. Giống như gia đình muốn cắt họ ra khỏi bức ảnh chung mãi mãi."

Lễ đăng quang của Vua Charles sẽ vắng bóng Harry - Meghan?

Kết lại, Tom Bower đưa ra lời nhận định đặc biệt về Harry và Lễ đăng quang dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 5 tới đây của Vua Charles, qua đó khẳng định nhà Sussex sẽ không được chào đón tại cung điện.

"Câu chuyện Frogmore cho thấy Harry không có vai trò gì trong lễ đăng quang sắp tới và anh ấy không được chào đón. Nếu anh ấy và vợ xuất hiện thì họ sẽ chiếm sự chú ý trong khi tâm điểm của ngày hôm đó phải là Vua Charles".

