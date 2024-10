Harry từ chối lời đề nghị chân thành của anh trai William chỉ bằng hai từ

Năm 2019, Vương tử Harry đã có một cuộc phỏng vấn với phóng viên Tom Bradbury của ITV, trong đó anh chia sẻ về mối quan hệ lúc thăng lúc trầm với anh trai William. Sau khi cuộc phỏng vấn được phát sóng, William đã chủ động liên lạc với Harry qua WhatsApp để ngỏ lời gặp mặt. Tác giả Valentine Low đã tiết lộ chi tiết về sự việc này trong cuốn sách "Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown".

Ban đầu, Harry đồng ý với lời đề nghị của anh trai. Tuy nhiên, sau khi cân nhắc, Harry lo ngại rằng thông tin về cuộc gặp gỡ sẽ bị rò rỉ bởi các nhân viên trong cung điện. Harry đã hỏi William rằng anh ấy sẽ báo với ai về cuộc gặp này và William trả lời rằng anh ấy sẽ phải sắp xếp lịch trình, đồng nghĩa với việc thông báo cho thư ký riêng. Harry sau đó đã thẳng thừng từ chối với lý do không muốn thông tin bị rò rỉ: "Đừng đến". Lúc bấy giờ, Harry đang sinh sống tại Mỹ cùng vợ, Meghan Markle.

Cuốn sách cho biết thêm rằng đội ngũ nhân viên của cả hai hoàng tử đều rất đau lòng trước sự việc này và mối quan hệ giữa hai anh em tiếp tục xấu đi. Kể từ đó, Harry đã xuất bản tự truyện của mình và tham gia vào một bộ phim tài liệu trên Netflix, trong đó có những lời lẽ nhắm vào William.

Mối quan hệ giữa William và Harry tiếp tục căng thẳng được thể hiện rõ nét khi cả hai không hề gặp mặt trong lễ kỷ niệm một năm ngày mất của Nữ vương. Trong khi Harry đến viếng mộ tại Lâu đài Windsor, William lại ở Scotland.

