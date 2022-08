Harry Styles không muốn bàn về giới tính và chuyện hẹn hò

Mới đây, Harry Styles đã trở thành gương mặt trên trang bìa toàn cầu của tạp chí danh tiếng Rolling Stone. Trong buổi phỏng vấn, cựu thành viên One Direction đã chia sẻ lí do khiến anh quyết định giữ kín đời tư, bao gồm cả chuyện giới tính và hẹn hò của mình trước công chúng.

"Tôi không bao giờ công khai bàn luận về cuộc sống của mình và nhận thấy rằng điều này có lợi cho tôi, theo một cách rất tích cực", nam ca sĩ 28 tuổi chia sẻ, "Sẽ luôn có một phiên bản cho một câu chuyện nào đó, và tôi nghĩ rằng mình vừa quyết định sẽ không dành thời gian để cố gắng sửa điều này hay cố điều hướng câu chuyện theo một cách nào đó".

(Ảnh: Rolling Stone)

(Ảnh: Rolling Stone)

Tất nhiên, việc anh không nói về giới tính cũng như chuyện tình cảm lại càng khiến khán giả thêm tò mò và tiếp tục bàn tán. Để duy trì sự cân bằng trong cuộc sống riêng tư với tư cách là một ngôi sao nhạc rock đứng trước hàng trăm nghìn người, nam ca sĩ tiết lộ việc đầu tiên anh làm sau khi trình diễn chính là... đi tắm. "Thật sự không tự nhiên chút nào khi đứng trước đông người đến vậy và có trải nghiệm đó. Sau khi tắm, bạn chỉ còn lại là một con người bình thường, ở trạng thái dễ tổn thương nhất. Về cơ bản thì lúc này bạn giống như một đứa trẻ trần truồng vậy", giọng ca As It Was giải thích thêm.

Rolling Stone không ngần ngại gọi Harry Styles là "Người đàn ông được mong muốn nhất thế giới". (Ảnh: Rolling Stone)

Về tin đồn hẹn hò với Olivia Wilde, Harry Styles khẳng định anh chưa từng công khai mọi chuyện trước công chúng.

"Tôi chưa từng công khai ở bên bất kì ai cả. Nếu ai đó chụp ảnh tôi cùng một người nào đó, điều đó không có nghĩa tôi chọn công khai chuyện tình của mình hay gì đó tương tự", giọng ca người Anh khẳng định.

Mặc dù được cho là đang hẹn hò với diễn viên/đạo diễn Olivia Wilde nhưng giới tính của chủ nhân bản hit Watermelon Sugar thường xuyên là chủ đề bàn luận của khán giả do phong cách ăn mặc sặc sỡ của anh. Thậm chí, nam ca sĩ nhiều lần mặc váy và thường treo cờ ủng hộ cộng đồng LGBT trong những show diễn của mình. Mặc dù vậy, nam ca sĩ vẫn rất kín tiếng và khẳng định không bao giờ "dán nhãn" giới tính của bản thân trước công chúng.

Theo People