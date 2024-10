Harry Styles đau khổ về sự ra đi của người bạn thân

Harry Styles đăng tải một dòng trạng thái trên tài khoản Instagram của mình trong sáng nay (18/10), một ngày sau khi tin tức về cái chết bi thảm của Liam Payne được truyền thông toàn thế giới đưa tin. Harry đăng một bức ảnh Liam ngồi xoay lưng lại và đang hát, đây là hình ảnh của nam ca sĩ quá cố trong một buổi biểu diễn.

"Niềm vui lớn nhất của anh ấy là làm cho người khác hạnh phúc, và thật vinh dự khi được ở bên anh ấy khi anh ấy làm điều đó" - Harrt viết - "Liam sống rất cởi mở, luôn chân thành, anh ấy có một nguồn năng lượng sống lan tỏa. Anh ấy ấm áp, luôn ủng hộ và vô cùng yêu thương".

Bức ảnh của Liam được Harry chia sẻ trên Instagram của mình. (Ảnh: Harry Styles)

"Những năm tháng chúng ta bên nhau sẽ mãi mãi là những năm tháng đáng trân trọng nhất trong cuộc đời tôi. Tôi sẽ mãi nhớ anh ấy, người bạn đáng yêu của tôi" - Styles nói trong phần kết chia sẻ.

Harry cũng cho biết "trái tim anh tan vỡ" trước sự ra đi của Liam Payne và đau khổ trước mất mát cùng người thân cũng như với "tất cả những người trên khắp thế giới đã biết và yêu anh ấy như tôi đã từng".

Harry Styles và Liam Payne là thành viên của One Direction cùng với Zayn Malik, Louis Tomlinson và Niall Horan. Nhóm được thành lập khi tham gia cuộc thi ca hát "The X Factor" của Anh vào năm 2010 và các thành viên sau đó đều nhanh chóng trở thành ngôi sao, One Direction trở thành một trong những nhóm nhạc nam lớn nhất mọi thời đại.

(Ảnh: One Direction Instagram)

One Direction đã phát hành các đĩa đơn ăn khách như "What Makes You Beautiful", "Best Song Ever" và "Story of My Life". Tuy nhiên, khi nhóm nhạc pop nổi tiếng này tạm dừng hoạt động vô thời hạn vào năm 2016, Liam Payne được cho là đã phải vật lộn sau cánh cửa đóng kín vì sự nghiệp solo của anh chưa thực sự khởi sắc.

"Liam đã phải vật lộn để tìm ra con đường trở thành nghệ sĩ solo" - một người trong ngành âm nhạc đã nói riêng với trang Page Six - "Danh tiếng của One Direction rất lớn, thỉnh thoảng anh ấy vẫn hy vọng có thể tự mình tái hiện lại những khía cạnh của nó, thành thật mà nói, điều đó là không thể".

Nguồn tin này nói thêm: "Liam thực sự tự hào về các chàng trai và tất cả những thành tựu của họ sau khi tan rã, nhưng anh ấy chắc chắn cũng rất ghen tị. Thật khó để không so sánh mình với họ".

(Ảnh: One Direction Instagram)

Bất chấp những cảm xúc được cho là riêng tư như trên, Liam Payne luôn ủng hộ Harry Styles và thành công của họ trước công chúng. Năm 2020, Liam đã bảo vệ Harry Styles khi anh bị chỉ trích vì mặc váy trên trang bìa tạp chí Vogue.

"Tôi nghĩ điều đó thật tuyệt" - Payne nói về bức ảnh trên "Capital Breakfast" - "Tôi nghĩ cậu ấy đang tận hưởng và cậu ấy được tự do làm những gì mình muốn. Và, bạn biết đấy, tôi chỉ nghĩ rằng mọi người không cần phải quá bận tâm về những thứ đó".

Liam cũng tự hào chúc mừng Harry Styles khi ca sĩ "Watermelon Sugar" giành giải Album của năm tại Lễ trao giải Grammy năm 2023.

(Ảnh: One Direction Instagram)

Tuy nhiên, phía sau hình ảnh một Liam vui vẻ là cuộc vật lộn với rượu và ma tuý. Theo các báo cáo từ truyền thông Mỹ, cựu thành viên của One Direction đã có những năm tháng cuối đời bất ổn. Và vào ngày 16/10 (giờ địa phương), Liam đã ngã từ ban công tầng ba của phòng mình tại Khách sạn CasaSur Palermo ở Buenos Aires. Các viên chức đã tìm thấy dụng cụ sử dụng ma túy và rượu trong phòng của anh sau khi anh qua đời, và họ cho biết Payne dường như ở trong tình trạng "bán bất tỉnh hoặc hoàn toàn bất tỉnh" khi anh lao xuống đất và tử vong.

Theo tuyên bố từ Văn phòng Công tố Hình sự và Cải huấn Quốc gia, nguyên nhân tử vong của Liam được xác định là do nhiều chấn thương dẫn đến chảy máu trong và ngoài. Gia đình Liam Payne đã đưa ra tuyên bố sau khi anh qua đời, nói rằng họ "đau lòng" và nói thêm "Liam sẽ mãi sống trong trái tim chúng tôi và chúng tôi sẽ nhớ đến cậu ấy vì tâm hồn, sự tốt bụng, hài hước và dũng cảm của cậu ấy".