Miley Cyrus nhắc lại cuộc hôn nhân tan vỡ với Liam Hemsworth

(Ảnh: GC Images)

Trong tập mới nhất của series Used to be Young, Miley Cyrus đã nhắc lại cuộc hôn nhân đổ vỡ với nam diễn viên Liam Hemsworth. Theo đó, nữ ca sĩ tiết lộ cô nhận ra mối quan hệ này cần phải kết thúc sau khi trình diễn tại Lễ hội âm nhạc Glastonbury vào năm 2019.

"Glastonbury diễn ra vào tháng 6, đó là thời điểm cam kết kết hôn của tôi và Liam thực sự xuất phát từ tình yêu bởi chúng tôi đã bên nhau 10 năm. Tuy nhiên, cũng từ đó, tình yêu của chúng tôi gặp biến cố", Miley mở đầu câu chuyện.

Ở thời điểm đó, cặp đôi The Last Song đã phải chịu đựng nhiều mất mát sau khi ngôi nhà thân thương của họ bị thiêu rụi trong đám cháy tại Malibu, California (Mỹ) vào tháng 11/2018. Sau thời gian cùng nhau cố gắng vượt qua nỗi đau, cựu ngôi sao Disney đã quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân này.

(Ảnh: Getty Images)

"Vào ngày diễn ra lễ hội Glastonbury, tôi quyết định rằng việc duy trì mối quan hệ tình cảm hiện tại không còn hiệu quả trong đời tôi nữa", Miley tiết lộ, "Đó cũng là khoảnh khắc mà công việc, màn trình diễn là ưu tiên của tôi. Và giờ thì điều đó không quan trọng nữa, con người là ưu tiên số một".

Mặc dù mối quan hệ đã tan vỡ nhưng giọng ca Party in the USA vẫn thừa nhận rằng tình cảm của họ vô cùng mãnh liệt khi gặp nhau trên phim trường The Last Song vào năm 2009. "Sự ăn ý là điều không thể phủ nhận và đó là khởi đầu cho một mối tình kéo dài 10 năm", Miley nói tiếp.