Harry phản pháo

Ngày 4/4, The New York Post đưa tin Sentebale, tổ chức từ thiện do Công tước xứ Sussex đồng sáng lập vào năm 2006, đang bị Ủy ban Từ thiện Anh điều tra về những cáo buộc do tiến sĩ Sophie Chandauka - chủ tịch Sentebale, đưa ra.

“Cơ quan quản lý các tổ chức từ thiện tại Anh và xứ Wales mở cuộc điều tra xem xét những lo ngại liên quan đến tổ chức từ thiện Sentebale. Ủy ban từ thiện liên hệ trực tiếp các bên liên quan để thu thập bằng chứng, đánh giá mức độ tuân thủ của tổ chức từ thiện, cũng như người quản lý đối với nghĩa vụ pháp lý”, tuyên bố ngày 3/4 của Ủy ban Từ thiện Anh.

Harry và bà Chandauka (váy đỏ) đang mâu thuẫn sâu sắc liên quan đến tổ chức từ thiện Sentebale. Ảnh: Getty Images.

Động thái này diễn ra sau khi Sentebale - được thành lập để giúp đỡ bệnh nhân HIV/AIDS ở Châu Phi - gây tranh cãi gay gắt giữa Hoàng tử Harry (và những người ủy thác cấp cao khác) với bà Chandauka, lãnh đạo tổ chức từ năm 2023.

Cuối tháng 3, Harry, Hoàng tử Seeiso của Vương quốc Lesotho (đồng sáng lập tổ chức) cùng các thành viên hội đồng quản trị thông báo rút khỏi tổ chức Sentebale. Mục đích của họ là để phản đối bà Chandauka tiếp tục dẫn dắt Sentebale.

Đáp lại, nữ luật sư gốc Zimbabwe lên truyền hình cáo buộc Hoàng tử Harry quấy rối và bắt nạt bà, tập thể nhân viên Sentebale và người nhà của họ.

Bà Chandauka tố Harry gây tổn hại cho tổ chức trong quá trình tổ chức giải polo gây quỹ ở Florida, Mỹ, vào tháng 4/2024 vì quay phim tài liệu của Netflix.

Trước đó, bà Chandauka chỉ trích hội đồng quản trị Sentebale có hành vi bắt nạt, quấy rối, lạm dụng quyền lực và kỳ thị phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ da đen.

Ngay sau thông báo của Ủy ban Từ thiện Anh, Hoàng tử Harry lên tiếng về lời buộc tội của bà Chandauka. Anh nói "đau lòng" khi chứng kiến những điều xảy ra trong tuần qua và bày tỏ tin tưởng sự thật về rạn nứt nội bộ tổ chức từ thiện sẽ sớm được “bật mí”.

Harry khẳng định cáo buộc từ nữ chủ tịch Sentebale là nói dối. Ảnh: SplashNews.com.

Harry lên án nữ chủ tịch vì đưa ra “lời nói dối trắng trợn” làm tổn thương những người góp công sức xây dựng tổ chức gần 2 thập kỷ qua. Theo Harry, đối tượng bị tổn thương nhiều nhất chính là những người mà Sentebale muốn giúp đỡ.

"Kể từ khi thành lập Sentebale, Hoàng tử Seeiso và tôi có mục tiêu rõ ràng: hỗ trợ trẻ em và thanh thiếu niên ở miền nam châu Phi để tưởng nhớ người mẹ của chúng tôi. Thay mặt cho những người ủy thác và bảo trợ trước đây, chúng tôi chia sẻ sự nhẹ nhõm khi Ủy ban Từ thiện xác nhận tiến hành cuộc điều tra nghiêm túc", Harry nhấn mạnh.

Bà Chandauka cũng tỏ ra hoan nghênh cuộc điều tra: "Chúng tôi hy vọng những hành động mang đến cho công chúng, đồng nghiệp, đối tác, người ủng hộ, nhà tài trợ và cộng đồng mà chúng tôi phục vụ sự an tâm rằng Sentebale và hội đồng quản trị mới đang hành động phù hợp, qua đó chứng minh và đảm bảo quản trị tốt, đồng thời tạo ra văn hóa lành mạnh để Sentebale phát triển”.