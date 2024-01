Harry - Meghan đã làm Nữ hoàng Elizabeth giận dữ

Ngày 16/1, phóng viên Rebecca English của Daily Mail cho biết nhiều cháu và chắt gái của Nữ hoàng được đặt tên đệm là Elizabeth để bày tỏ tình yêu, sự tự hào về vị quân vương quá cố. Tuy nhiên, Hoàng tử Harry và Meghan Markle đã đi quá xa khi gọi con gái út là Lilibet – cái tên đặc biệt riêng tư đối với Nữ hoàng, chỉ được sử dụng bởi gia đình và bạn bè thân thiết nhất của bà.

Theo English, Nữ hoàng khó chịu trước quyết định của vợ chồng Sussex đến mức than phiền với các trợ lý: “Tôi không sở hữu cung điện hay những bức tranh. Thứ duy nhất tôi sở hữu là tên mình. Và bây giờ chúng đã tước đi điều đó”.

Nữ hoàng Elizabeth được cho là khó chịu vì Harry và Meghan dùng tên thân mật thời thơ ấu của bà đặt cho con gái. Ảnh: Getty Images.

Nữ phóng viên hoàng gia cho rằng Harry và Meghan không có ý làm bà nội đau buồn khi làm vậy, có thể cuộc sống tự do của showbiz khiến họ không nghĩ cử chỉ như vậy vô tình xúc phạm cố Nữ hoàng Anh.

Trước đó, cây bút kỳ cựu của Daily Mail Robert Hardman cũng tiết lộ điều tương tự trong cuốn tiểu sử mới Charles III: New King, New Court. The Inside Story.

Hardman cho hay một người trong đội ngũ nhân viên của cố Nữ hoàng kể với ông rằng bà chưa bao giờ giận dữ hơn thế sau khi Công tước và Nữ công tước xứ Sussex tuyên bố đã được đồng ý để đặt tên con gái út là Lilibet.

Quay ngược thời gian trở về nửa cuối năm 2021, khi Harry và Meghan tiết lộ tên con gái. Nhiều tờ báo Anh đã đặt nghi vấn về việc họ có được sự cho phép từ Nữ hoàng Elizabeth chưa. Vợ chồng Sussex ngó lơ những ồn ào cho đến khi đài truyền hình BBC lên tiếng.

Phóng viên hoàng gia của BBC Jonny Dymond dẫn nguồn tin từ cung điện khẳng định Nữ hoàng chưa bao giờ được Harry và Meghan hỏi ý kiến về việc sử dụng tên thân mật thời thơ ấu của bà.

Đáp lại, người phát ngôn cho nhà Sussex chỉ trích đài BBC , nhấn mạnh Nữ hoàng là thành viên đầu tiên trong gia đình hoàng gia được Harry gọi điện để báo tin em bé chào đời. Hoàng tử tóc đỏ xác nhận đã bày tỏ mong muốn đặt tên cho con gái là Lilibet để vinh danh Nữ hoàng. “Nếu bà ấy không ủng hộ, họ đã không sử dụng cái tên này”, người phát ngôn nói.

Harry và Meghan khẳng định đã được bà nội cho phép dùng tên Lilibet. Ảnh: Getty Images.

Sau đó, họ thông qua công ty luật Schillings gửi thư cho BBC và các phương tiện truyền thông khác để cảnh báo về hành động pháp lý nếu tiếp tục đưa tin sai sự thật và mang tính phỉ báng. Tuy nhiên, khi nhà Sussex cố gắng thuyết phục cung điện đứng về phía họ nhưng bị từ chối. Kể từ đó, những lời đe dọa về hành động pháp lý biến mất. Nhà Sussex cũng không có động thái nào chống lại BBC dù đài truyền hình tiếp tục đặt câu hỏi khi Harry – Meghan đăng ký tên miền đăng ký Lilibet Diana trên Internet.

Hiện, Harry và Meghan chưa bình luận gì về tiết lộ trong cuốn sách mới của Robert Hardman. Tuy nhiên, Rebecca English đánh giá đây là ồn ào đáng buồn khi tên của một đứa trẻ lại gây ra sự thù hận trong nội bộ hoàng gia. Tiểu Công chúa Lilibet không đáng phải chịu đựng điều này.

“Việc các nhân viên thân tín nói về điều đó ngay cả ở thời điểm hiện tại cho thấy nhiều người xem hành vi của nhà Sussex đối với Nữ hoàng quá cố là sai lầm, thậm chí không thể tha thứ trong thời kỳ hoàng hôn của triều đại bà gây dựng”, English kết luận.

Tiểu công chúa Lilibet bị kéo vào ồn ào không đáng có. Ảnh: PA.

Theo Daily Mail