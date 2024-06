Hành trình vượt mặc cảm của nữ nhân viên văn phòng từng sống trong ám ảnh với biệt danh "chó đốm"

Sáng ngày 22/6 tại Đường sách TP.HCM đã diễn ra hoạt động kỷ niệm ngày Bạch biến thế giới 25/6, đồng thời giới thiệu bộ ảnh “Ô cửa và Bầu trời” với sự góp mặt của các bệnh nhân bạch biến thuộc dự án “Xóa bớt - Vẽ tương lai”.

Đây là hoạt động diễn ra thường niên nhằm kết nối, giao lưu giữa cộng đồng người bệnh bạch biến tại Việt Nam cũng như trên thế giới, hưởng ứng ngày Bạch biến thế giới 25/6. Với thông điệp chính “Hiểu biết, tôn trọng và yêu thương”, chương trình mong muốn nâng cao nhận thức của cộng đồng về bệnh bạch biến. Xóa bỏ rào cản và sự kỳ thị đối với người mắc bệnh bạch biến thông qua những câu chuyện truyền cảm hứng. Từ đó giúp các bệnh nhân vượt qua mặc cảm về ngoại hình, nhìn nhận và trân trọng những giá trị đặc biệt của bản thân.

Bác sĩ CKI Nguyễn Xuân Quang Huy - Giám đốc Phòng khám Chuyên khoa Da liễu Medcare chia sẻ về dự án cộng đồng Better Look, đã và đang điều trị cho hàng trăm bệnh nhân

Phát biểu tại sự kiện, ThS.BS Hà Thanh Đạt, Phó Chủ tịch Hội thầy thuốc trẻ TP.HCM, Bí thư Đoàn trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, đã có những chia sẻ về ý nghĩa của Ngày Bạch biến Thế giới và những nỗ lực nhằm nâng cao nhận thức về căn bệnh này: “ Thông qua chương trình hôm nay, chúng tôi mong muốn góp phần tuyên truyền những kiến thức về bạch biến, lan tỏa các thông điệp tích cực về sự yêu thương trong cuộc sống, khẳng định tinh thần “Lấy chuyên môn làm tình nguyện, lấy chuyên môn phục vụ cộng đồng” của đội ngũ y bác sĩ trẻ”.”

Đại diện đơn vị tổ chức, TS.BS Nguyễn Ngọc Khôi - Nhà sáng lập Phòng khám Chuyên khoa Da liễu Medcare cũng đã giới thiệu về bộ ảnh “Ô cửa và Bầu trời”: “Đồng hành cùng các bệnh nhân mắc các bệnh lý sắc tố da nói chung và bạch biến nói riêng trên hành trình lấy lại màu da trong nhiều năm qua, chúng tôi thấu hiểu sâu sắc sự mặc cảm, tự ti mà người bệnh mắc phải khi bị cộng đồng kì thị, xa lánh. Từ đó chúng tôi luôn nỗ lực lan tỏa những thông tin về bạch biến thông qua các sự kiện, hoạt động cụ thể của phòng khám. Bộ ảnh đặc biệt “Ô cửa và Bầu trời” được thực hiện tại Bảo tàng TP.HCM với sự góp mặt của 15 thành viên nổi bật của dự án “Xóa bớt - Vẽ tương lai” cũng là một trong những trọng tâm mà Medcare dành nhiều tâm huyết để thực hiện”.

15 thành viên của bộ ảnh đã và đang được điều trị miễn phí

Đảm nhận vai trò Trưởng Đơn vị nghiên cứu và điều trị bạch biến - Phòng khám Chuyên khoa Da liễu Medcare, là người trực tiếp thăm khám và điều trị cho các bệnh nhân, ThS.BS Nguyễn Trường Hải đã chia sẻ về công tác điều trị của 15 bệnh nhân trong bộ ảnh “Ô cửa và Bầu trời”. Trong phần chia sẻ của mình, ThS.BS Nguyễn Trường Hải nhấn mạnh với những nỗ lực của ngành y tế cả nước, ngày càng nhiều phương pháp hiện đại và công nghệ điều trị tiên tiến sẽ được áp dụng tại Việt Nam, hứa hẹn nâng cao hiệu quả điều trị đối với bệnh bạch biến.

Tại sự kiện, chị Lê Ngọc Ửng, một trong những bệnh nhân được điều trị bạch biến miễn phí, đã chia sẻ câu chuyện đầy xúc động về hành trình vượt qua mặc cảm của bản thân: “ Tôi được chẩn đoán mắc bệnh bạch biến từ năm 15 tuổi với thể phân đoạn phủ hết vùng mắt và mặt bên phải. Những năm tháng tuổi trẻ, tôi luôn ám ảnh với biệt danh “chó đốm”. Dự án cộng đồng “Xóa bớt - Vẽ tương lai” đến với tôi như tia hy vọng cuối cùng sau những năm tháng chạy chữa không kết quả. Hiện tại tôi được điều trị bằng phương pháp ghép thượng bì hai lần đã mang lại kết quả tốt, đặc biệt phục hồi gần trọn vẹn các vùng bạch biến ”. Kết quả ngoạn mục này chính là “quả ngọt” cho hành trình kiên trì, nỗ lực không ngừng của cô gái trẻ và đội ngũ y bác sĩ. Giờ đây, Ngọc Ửng đã tự tin hơn, trở thành người truyền cảm hứng cho cộng đồng bạch biến.

Chị Lê Ngọc Ửng và các thành viên của bộ ảnh "Xóa bớt - Vẽ tương lai" đã vượt qua mặc cảm, mạnh dạn chia sẻ câu chuyện của bản thân, truyền cảm hứng đến cộng đồng bệnh nhân người bạch biến trên khắp cả nước

Ngày Bạch biến Thế giới (World Vitiligo Day) được tổ chức vào ngày 25 tháng 6 hàng năm, nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về bệnh bạch biến. Đây là một loại bệnh da liễu thường gặp mà trong đó các tế bào sắc tố da bị phá hủy từ đó làm thay đổi màu da. Tuy bạch biến là bệnh lành tính, không lây nhưng ảnh hưởng lớn về mặt thẩm mỹ và đặc biệt là tâm lý của người bệnh.