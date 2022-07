Hành trình tới chuyến lặn tự do trong hang Sơn Đoòng của cô gái Sài Gòn mê lặn biển

Vẻ đẹp tự nhiên của đại dương là điều thu hút đầu tiên đối với những người chơi môn lặn tự do. Ảnh: NVCC Zen Le kể trải nghiệm được bơi cùng đàn rùa biển, ngắm nhìn chúng thảnh thơi ăn rong rêu giữa luồng nước yên bình. Hoặc có lần khác, Zen được ngắm đàn cá heo nhảy lên khỏi mặt nước ở Boracay, Philippines. Khi lặn sâu dưới đáy biển, Zen Le cảm nhận nước rất hiền hòa, êm ái như chiều theo cảm xúc của người chơi. Đó là một phần khác hoàn toàn của thế giới mà chỉ những người can đảm vượt qua ranh giới an toàn mới có thể nhìn thấy và hòa mình trong đó.