"Sân chơi hè của giới siêu giàu" do chính tỷ phú Larry Ellison đầu tư có gì đặc biệt?

Tỷ phú Oracle Larry Ellison sở hữu gần như toàn bộ Lanai. Ông đã mua gần 98% hòn đảo vào năm 2012 với số tiền lên tới 300 triệu đô la Mỹ. Thương vụ bao gồm 87.000 trong 90.000 mẫu Anh (tương đương khoảng 35.200 trên 36.400 ha) của hòn đảo.

Giám đốc điều hành Oracle Larry Ellison (Ảnh: AFP)

Trước khi Ellison mua lại, hòn đảo này thuộc sở hữu của tỷ phú David Murdock, chủ tịch của Dole Nutrition Institute. Vị doanh nhân 99 tuổi này trở thành chủ sở hữu của Lanai vào năm 1985 sau khi tiếp quản công ty mẹ của Dole, Castle & Cooke. Trước đó nữa, hòn đảo do "Vua dứa" James Dole kiểm soát.



Lanai là hòn đảo nhỏ nhất có người ở Hawaii, hiện có khoảng 3.200 cư dân đang sinh sống tại đây. Nơi đây có những bãi biển thanh bình, địa hình hiểm trở, các khu nghỉ dưỡng cao cấp, cùng với tham vọng phát triển bền vững của Ellison.

Lanai, Hawaii (Ảnh: Corbis qua Getty Images)

Hòn đảo nằm cách bờ biển Maui khoảng 13 km, không có đèn giao thông và ít đường trải nhựa, theo Forbes. So với các hòn đảo Hawaii khác, Lanai có vị trí khá tách biệt nhưng tỷ phú Ellison đã có kế hoạch thay đổi điều đó. Ông ấy muốn biến Lanai thành một địa điểm du lịch có thể ví như "sân chơi hè của giới siêu giàu".



Resort Four Seasons Lanai sang trọng trên đảo (Ảnh: Barbara Kraft)

Lanai đã có hai khách sạn do Four Seasons điều hành. Căn hộ áp mái tại Four Seasons Hotel Lanai đã trở thành căn hộ đắt nhất ở Hawaii với giá 21.000 USD một đêm.



Hòn đảo này cũng có hai sân gôn, bao gồm cả Sân gôn Manele. Năm 1994, trước khi Ellison sở hữu hòn đảo, người đồng sáng lập Microsoft là tỷ phú Bill Gates đã kết hôn ở đây.

Four Seasons Lanai (Ảnh: @ FourSeasons / Twitter)

Sân còn lại với tên gọi Koele được thiết kế bởi golfer Greg Norman, hiện đã ngừng sử dụng. Thay vào đó, một công viên mạo hiểm và đường dây zip du ngoạn quanh đảo đã được lắp đặt tại vị trí của sân.



Thu vào tầm mắt toàn cảnh hòn đảo khi bạn "bay lượn" qua những khu rừng của Thung lũng Kaiholena bằng zipline (Ảnh: @sensei / Twitter)

Năm 2014, Ellison mua hãng hàng không giá rẻ Island Air nhằm chuyên chở hành khách từ Oahu đến Maui và Lanai. Nhưng hai năm sau, hãng hàng không này đã thua lỗ 21,78 triệu đô la Mỹ và phải sa thải khoảng 20% lực lượng lao động. Điều đó khiến Ellison đã bán quyền kiểm soát trong hãng hàng không.



Khi Ellison mua hòn đảo, ông cũng chi tiền cho một trung tâm cứu hộ động vật. Quần thể mèo hoang ở Lanai không gặp phải thiên địch nên sinh sôi nhanh chóng. Số lượng của chúng đã tăng lên đến hơn 400 con (tính riêng trong phạm vi sở hữu của Ellison). Trong những năm gần đây, những chú mèo đã trở thành một "điểm đến du lịch" thu hút.

Những chú mèo trở thành nhân tố thu hút du khách (Ảnh: TASS qua Getty Images)

Tuy nhiên, tham vọng của Ellison còn vượt ra ngoài lĩnh vực du lịch. Ông có kế hoạch tạo ra "một cộng đồng xanh 100% có hiệu quả kinh tế đầu tiên", theo The New York Times.



Vào năm 2018, Ellison đã thành lập một công ty chăm sóc sức khỏe có tên Sensei, đang nghiên cứu ba vấn đề chính. Nó bao gồm cung cấp lương thực toàn cầu, dinh dưỡng và tính bền vững. Mục tiêu của Sensei là sử dụng dữ liệu để giúp mọi người có cuộc sống khỏe mạnh và lâu hơn.

Sensei đã xây dựng hai nhà kính thủy canh rộng 20.000 mét vuông, được gọi là Sensei Farms. Các nhà kính có các cảm biến và camera theo dõi dữ liệu về các trang trại, bao gồm cả việc sử dụng nước và biến động luồng không khí. Theo Forbes, chúng sử dụng năng lượng từ 1.600 tấm pin mặt trời Tesla.

Sensei cũng xây dựng một spa sang trọng có tên Sensei Retreat với chi phí 3.000 đô la Mỹ một đêm. Tại đây, du khách thường là đối tượng người giàu, thường đặt các mục tiêu về thể chất và tinh thần cho kỳ nghỉ của mình.

Cơ sở nghỉ dưỡng sang trọng Sensei (Ảnh: @ sensei / Twitter)

Họ cũng được chuyên viên từ spa theo dõi giấc ngủ, dinh dưỡng và lưu lượng máu. Nhà hàng của spa thì sử dụng chính những sản phẩm nông nghiệp được trồng tại Sensei Farms như cà chua và dưa chuột, theo Forbes.



Ảnh: @ sensei / Twitter

Sức hút của nơi đây khiến không ít du khách phải thốt lên rằng: "Tôi đã ở đây 2,5 giờ nhưng cảm thấy hoàn toàn không đủ. Vì vậy chúng tôi quay lại thêm vào ngày hôm sau". - Đây là trải nghiệm mà tài khoản @barrealley chia sẻ cùng Sensei qua Twitter.



Tiếp đó, Ellison cũng có ý định mua nhà máy điện và lưới điện trên đảo từ Hawaiian Electric Co. để chuyển hòn đảo từ nhiên liệu hóa thạch sang 100% năng lượng tái tạo.

Tỷ phú Elon Musk đã từng nói với Forbes rằng Lanai giống như "một mô hình thu nhỏ của thế giới".

Khi đại dịch corona tấn công Lanai, Ellison đã thực hiện cắt giảm hoặc miễn phí hoàn toàn tiền thuê nhà cho các doanh nghiệp trên đảo. Mặt khác, ông vẫn trả đầy đủ tiền lương và phúc lợi cho những nhân viên làm việc tại đây.

Tổng cộng, Ellison đã chi khoảng nửa tỷ đô la cho hòn đảo, vượt xa số tiền mua ban đầu (năm 2014, ông đã chi 41 triệu đô la Mỹ chỉ riêng cho bất động sản). Nhưng tất cả chỉ chiếm một phần nhỏ trong khối tài sản của Ellison. Hai năm vừa qua, Forbes ghi nhận tài sản của ông tăng nhanh chóng, từ 59 tỷ USD vào năm 2020, hiện đã đạt mức 99 tỷ USD, hiện đang đứng thứ 8 trong bảng xếp hạng Billionaires (2022).

*Theo SCMP