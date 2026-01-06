Hành trình chuyển mình của Phú Quốc từ đảo xa thành đô thị đáng sống

Phú Quốc đã và đang "lột xác" trở thành điểm đến du lịch tầm cỡ quốc tế. Ảnh: Ánh Dương.

Hòn đảo với cảnh sắc "trời ban" chờ khai phá

Cách đây khoảng một thập kỷ, Phú Quốc hiện diện trong tâm trí số đông như một hòn đảo đẹp, yên bình nhưng còn xa khái niệm đô thị. Thiên nhiên nơi đây được "trời ban" với biển xanh cát trắng, rừng nguyên sinh và khí hậu ôn hòa, song hạ tầng đô thị còn manh mún, các tiện ích phục vụ sinh hoạt còn thiếu thốn, nhịp sống về đêm mờ nhạt.

Với đa số du khách, Phú Quốc là nơi lý tưởng để nghỉ dưỡng vài ngày, nhưng chưa phải lựa chọn để an cư hay phát triển sự nghiệp dài hạn. Cộng đồng cư dân khi đó còn mỏng, chủ yếu là người dân bản địa, trong khi lực lượng chuyên gia, lao động chất lượng cao hay giới trung lưu chưa có động lực để ở lại làm việc lâu dài.

So sánh với quốc tế, có thể thấy hành trình phát triển của Phú Quốc có nhiều điểm tương đồng. Monaco từng chỉ là một vùng đất nhỏ bên bờ Địa Trung Hải, Jeju là hòn đảo núi lửa biệt lập của Hàn Quốc, còn Singapore trong quá khứ cũng từng đối diện bài toán khó về tài nguyên và không gian phát triển. Điểm khác biệt nằm ở việc các hòn đảo này sớm được đặt vào một chiến lược phát triển dài hạn, với quy hoạch đồng bộ và tầm nhìn vượt ra khỏi phạm vi du lịch đơn thuần.

Phú Quốc sở hữu lợi thế thiên nhiên mà nhiều điểm đến du lịch nổi tiếng quốc tế không có. Ảnh: Ánh Dương.

Trong khi Phú Quốc sở hữu lợi thế thiên nhiên mà nhiều điểm đến khác phải mơ ước, thậm chí vượt trội hơn Monaco hay Singapore về cảnh quan và khí hậu, song tiềm năng ấy chưa thể chuyển hóa thành cơ hội phát triển nếu thiếu sự đầu tư đồng bộ. Hòn đảo đẹp bậc nhất hành tinh sẽ không thể mang "hình hài" của một đô thị biển đảo hiện đại nếu thiếu đi sự hội tụ đầy đủ của hạ tầng, tiện ích, dịch vụ và cộng đồng cư dân đa dạng.

Bước ngoặt chỉ thực sự đến khi Phú Quốc được đặt vào một quỹ đạo phát triển mới, với sự tham gia của những nhà đầu tư chiến lược mang tư duy kiến tạo dài hạn, cùng cú hích của sự kiện APEC 2027 sắp tới.

"Tọa độ" đáng sống, đáng đầu tư

Các show diễn nhạc nước, ánh sáng đẳng cấp tại Sunset Town là "đặc sản" thu hút du khách đến với đảo Ngọc. Ảnh: Ánh Dương.

Đúng một thập kỷ trước, sự hiện diện của Sun Group tại Phú Quốc đã mở ra chương mới cho hành trình phát triển của đảo Ngọc. Không tiếp cận Phú Quốc theo cách khai thác ngắn hạn, Sun Group lựa chọn con đường kiến tạo bền bỉ, phát triển đồng thời hạ tầng giao thông, du lịch, nghỉ dưỡng, giải trí và không gian đô thị, từng bước hình thành một hệ sinh thái hoàn chỉnh cho cả du khách, cư dân lẫn nhà đầu tư.

"Từ năm 2010 cho đến nay, các doanh nghiệp lớn trong đó có Sun Group đã đặt chân đến và tạo ra những thay đổi rõ nét về diện mạo đảo. Từ một hòn đảo hoang sơ, nơi chỉ có dân chài và bộ đội sinh sống, Phú Quốc bắt đầu sở hữu hạ tầng, khu du lịch, khách sạn. Khi đã có cơ sở hạ tầng và dịch vụ, du khách đến đây du lịch, thậm chí là mua nhà ngày càng nhiều", TS. Nguyễn Văn Đính - Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam chia sẻ.

Cầu Hôn – một trong nhiều công trình biểu tượng Sun Group kiến tạo tại Nam đảo. Ảnh: Ánh Dương.

Những công trình mang tính biểu tượng lần lượt xuất hiện, góp phần định hình diện mạo mới cho Phú Quốc: Sun World Hon Thom với cáp treo 3 dây dài nhất thế giới – công trình tiêu biểu cho du lịch trải nghiệm; Sunset Town với Cầu Hôn – công trình kiến trúc mang dấu ấn nghệ thuật và cảm xúc; chợ đêm VUI-Fest cùng hàng loạt show diễn ánh sáng, nhạc nước, pháo hoa đẳng cấp như Kiss of The Sea, Awaken Sea, Symphony of The Sea,… đã tạo nên nhịp sống sôi động quanh năm cho khu vực phía Nam đảo. Những không gian công cộng, lễ hội, kinh tế đêm không chỉ phục vụ du khách, mà dần trở thành một phần quen thuộc trong sinh hoạt thường nhật của cư dân, cũng như mở ra hàng loạt cơ hội kinh doanh dịch vụ cho giới đầu tư.

Sự thay đổi này không chỉ thể hiện rõ nét qua hạ tầng và các công trình biểu tượng, mà còn được ghi nhận bởi cộng đồng quốc tế. Năm 2025, Phú Quốc được Condé Nast Traveler Readers’ Choice Awards 2025 vinh danh là hòn đảo đẹp nhất châu Á và đẹp thứ ba thế giới, một danh hiệu mang tính khẳng định cho vị thế mới của đảo Ngọc trên bản đồ quốc tế. Trong khi Sunset Town được vinh danh là "Điểm du lịch Biểu tượng hàng đầu thế giới 2025" theo bình chọn của Giải thưởng Du lịch thế giới.

11 tháng đầu năm 2025, đảo Ngọc đã thu hút 1,59 triệu lượt khách quốc tế, tăng 1,8 lần so cùng kỳ năm ngoái và đạt 135% kế hoạch năm. Những con số phản ánh sức hấp dẫn của điểm đến, từ trải nghiệm, dịch vụ đến môi trường sống đang ngày càng hoàn thiện.

Phối cảnh các công trình trọng điểm phục vụ APEC 2027. Ảnh: Sun Group.

"Song song với việc kiến tạo các công trình nghỉ dưỡng và giải trí, Sun Group đang hoàn thiện hệ thống hạ tầng kết nối phục vụ APEC như mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, đầu tư tuyến đường tỉnh ĐT.975, tuyến tàu điện LRT... Nổi bật là sự ra đời của hãng hàng không Sun PhuQuoc Airways sẽ giúp kết nối du khách và cư dân toàn cầu với đảo Ngọc dễ dàng", đại diện Sun Group chia sẻ.

Có thể nói, APEC 2027 là cơ hội đưa Phú Quốc bước vào giai đoạn tăng tốc toàn diện. Việc đăng cai sự kiện quốc tế lớn không chỉ kéo theo các dự án hạ tầng quy mô, mà còn tạo động lực nâng cấp chất lượng đô thị, dịch vụ và môi trường sống. "Tôi nghĩ APEC 2027 là một cú hích vô cùng quan trọng cho sự phát triển chung của Phú Quốc. Mục tiêu từ 25 năm trước của chúng ta là biến đảo Phú Quốc thành điểm đến du lịch – nghỉ dưỡng – sinh thái đẳng cấp quốc tế. Và APEC 2027 chính là cơ hội để thế giới đến trải nghiệm", PGS.TS Phạm Trung Lương, Thành viên tổ chuyên gia tư vấn quy hoạch quốc gia nhận định.

Với lợi thế thiên nhiên, kết hợp cùng hạ tầng hiện đại, dịch vụ đồng bộ và chiến lược phát triển dài hạn, Phú Quốc đang dần chuyển mình từ một "điểm đến và đi" thành "chốn ở lại" của cộng đồng cư dân trong nước và quốc tế.