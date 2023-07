Hành trình Chi Pu tiến thẳng vào nhóm nhạc nữ Trung Quốc

Hồi tháng 4, Chi Pu trở thành tâm điểm khi tham gia chương trình truyền hình Trung Quốc

Mỹ nhân sinh năm 1993 tạo cơn sốt mạng xã hội khi xuất hiện với bộ váy đỏ rực, cầm micro khoe giọng cùng 33 tỷ tỷ. Nhan sắc của Chi Pu nhận được phản hồi tốt từ cư dân mạng Trung Quốc, nhiều bình luận đánh giá cô không kém cạnh khi đọ sắc với dàn nghệ sĩ Hoa ngữ.

Quản lý của Chi Pu cho biết cô nhận được lời mời từ phía nhà sản xuất và dành hơn một tháng để tìm hiểu và trao đổi kỹ lưỡng về thể lệ chương trình, điều khoản hợp tác và các thông tin liên quan mới gật đầu đồng ý. Ê kíp của giọng ca Anh Ơi Ở Lại tiết lộ mang theo 100 kg quần áo phụ kiện sang Trung Quốc phục vụ Chi Pu trình diễn. Các nghệ sĩ tham dự bình chọn Chi Pu là thí sinh ăn mặc chỉn chu, đầu tư nhất chương trình. Để giới thiệu về văn hóa, ẩm thực nước nhà, Chi Pu mang theo bánh cốm, áo dài làm quà tặng các thí sinh.

Cô tự giới thiệu là ca sĩ, diễn viên đến từ Việt Nam. Ở sân khấu chào màn, Chi Pu mang đến ca khúc Đóa Hoa Hồng lên sân khấu Đạp Gió 2023 bằng tiếng Việt và tiếng Trung. Màn "xé váy" bất ngờ ngay trên sân khấu giúp cô thành công ghi dấu ấn đặc biệt, xếp thứ hạng 8/33 chung cuộc với 359 điểm.

Quá trình ghi hình, cô cố gắng trao đổi với các nghệ sĩ bằng tiếng Anh và học hỏi thêm tiếng Trung từ đồng nghiệp. Nhiều tương tác đáng yêu giữa Chi Pu và Amber f(x) tạo “sóng”. Cả hai được fan Trung ghép đôi, lập trang trên Weibo và đặt tên Thái Vân Chi Nam - ghép từ tên của hai người.

Bước vào vòng công diễn đầu tiên, Chi Pu cùng đội với Ngô Thiến, Trương Gia Nghê và Ella trình diễn bản hit See Tình của Hoàng Thùy Linh. Chi Pu được nhận xét không hề lép vế, chẳng những vậy có kỹ năng nhảy tốt nhất. Hot girl Việt Nam tự tin trong phần trình diễn, tuy vậy giọng hát vẫn còn là yếu điểm. Một số khán giả nhận thấy Chi Pu hụt hơi, thiếu nội lực, nhất là ở đoạn highnote. Đoạn hát tiếng Trung, người xem nói cô phát âm khá rõ. Sân khấu giúp đội dẫn đầu với 853 điểm, Chi Pu xếp hạng 7 trong tổng 33 thí sinh.

Vòng công diễn 2, Chi Pu cùng Cung Lâm Na, Lưu Nhã Sắt trình diễn ca khúc Rosemary của Châu Kiệt Luân trên sân khấu hoành tráng với sự kết hợp của lửa và nước. Chi Pu đu dây treo vòng khá mạo hiểm và thực hiện động tác nhào lộn trên không với độ cao gần 8 m. Phần biểu diễn đột phá của đội Chi Pu mang về 847 điểm, xếp hạng nhì trong vòng này.

Duy trì kết quả khả quan, Chi Pu tiến đến công diễn 3, chung đội với Ngô Thiến và Lý Sa Mân Tử diễn ca khúc Muốn Đi Biển. Cô gặp khó khăn trong cách phát âm tiếng Trung bởi bài hát có nhịp độ nhanh. Trong hậu trường, cô bật khóc vì áp lực. Lần thi đấu này nhận được nhiều phản hồi tích cực nhưng điểm số của tiết mục không cao, đội của Chi Pu nhận được 796 điểm, đứng thứ 5/6 đội.

Chi Pu trở lại cùng đội với Ella kể từ sân khấu See Tình, kết hợp thêm Mạnh Giai thể hiện bài Shut Up And Dance tại công diễn 4. Cô gây chú ý vì đứng ở vị trí trung tâm. Màn trình diễn sôi động giúp đội giành điểm cao nhất từ trường quay với 839 điểm, giúp Chi Pu lội ngược dòng ngoạn mục về thứ hạng.

Phần 1 công diễn 5, cô tạo ấn tượng mạnh bằng màn múa cột. Trong quá trình luyện tập, Chi Pu ngã đập lưng xuống sàn và từ chối đến bệnh viện kiểm tra. Sau cùng, Chi Pu giành 506 điểm,chiến thắng trước Tạ Hân là 479 điểm, nhờ đó giúp mang về chiến thắng đầu tiên cho đội Ella. Kết quả này giúp Chi Pu tạm đứng đầu với số phiếu cá nhân.

Ở phần 2 của màn công diễn 5, Chi Pu cùng Amber và A-Lin thể hiện ca khúc Lonely Dance. Kết quả, Chi Pu dẫn đầu với 339 bình chọn, theo sau lần lượt là Amber và A-Lin. Nhờ vào hai màn trình diễn xuất sắc, cô lần đầu giành vị trí cao nhất ở BXH thành tích cá nhân trong Đạp Gió 2023.

Sự công nhận của khán giả Trung Quốc gia tăng. Fan tiếp sức cho Chi Pu bằng những hoạt động công phu như chạy quảng cáo màn hình LED lớn, trang trí xe buýt, phủ sóng hình ảnh ở ga tàu điện ngầm ở Hồ Nam, đường phố Trung Quốc…

Trước thềm chung kết, Weibo của Chi Pu vượt mốc 300.000 người theo dõi. Cô chia sẻ trên Weibo cá nhân: "Thời gian tới, tôi sẽ hoạt động song song ở cả 2 thị trường là Trung Quốc và Việt Nam. Nếu có dự án phù hợp, tôi sẽ sắp xếp thời gian để tham gia. Trọng tâm công việc của tôi vẫn là âm nhạc, điện ảnh, kinh doanh và game show”.

Đêm chung kết tối 21/7, Chi Pu giành chiến thắng khi đối đầu trực tiếp Lưu Nhã Sắt với sân khấu Who's That Girl.

Chung cuộc, Chi Pu xếp hạng 6, chính thức ra mắt trong nhóm nhạc 11 thành viên. Chi Pu đạt thành tích ấn tượng khi chưa từng rời khỏi top 10 sau 5 vòng công diễn.

Ảnh: Weibo.