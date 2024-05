Bị chỉ trích dữ dội, video tục tĩu của nhóm rapper Việt đã ẩn

Battle rap là gì?

Các trận battle rap vốn đấu khẩu bằng rap, phân thắng bại bằng mức độ sát thương của lời nói kèm ngôn ngữ cơ thể, bên cạnh đó là mức độ sáng tạo, tài ứng biến của rapper. Các trận rap chiến được chia làm hai thể loại: On Beat (rap trên beat) và No Beat. Giải Dissneeland do rapper MC ILL đứng đầu tổ chức đã mang thể loại thi đấu rap này len lỏi với các rapper underground khu vực phía Bắc nhiều năm qua.