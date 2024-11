Hạnh phúc của đứa trẻ phụ thuộc rất lớn vào nhân vật này!

Liệu bạn đã từng nghe đến một hiệu ứng trong tâm lý học có tên Hiệu ứng đá mèo?

Hiệu ứng này nói về một kiểu lây lan cảm xúc điển hình. Có ông chủ khiển trách một nhân viên ở nơi làm việc vì anh ta có tâm trạng không tốt. Khi nhân viên đó về nhà, anh ta nhìn thấy con mình nhảy lên ghế sofa và cảm thấy khó chịu không thể giải thích được nên đã khiển trách đứa trẻ. Đứa trẻ cảm thấy đau lòng. Lúc này, con mèo ở nhà chạy ra ngoài, cậu đá con mèo để trút giận. Con mèo bị đá bất ngờ, sợ quá chạy thẳng ra ngoài đường, đúng lúc đó có một chiếc xe chạy ngang qua. Vì tài xế muốn tránh con mèo này nên đã tông trúng một đứa trẻ đang đi bên đường.

Đây là một chuỗi phản ứng dây chuyền được kích hoạt bởi những biến động cảm xúc và cách trút giận của một người.

Những tình huống như thế này cũng rất thường gặp trong các mối quan hệ gia đình: Sự vắng mặt lâu dài của người cha đã gây ra sự mất cân bằng, khiến người mẹ phải chịu quá nhiều áp lực và tích tụ hàng loạt cảm xúc không tốt trong lòng.

Khi những cảm xúc tồi tệ tích tụ đến một mức độ nhất định, bạn cần một lối thoát để trút bỏ chúng. Người nhận cuối cùng của “rác tình cảm” này thường là những sinh vật yếu đuối nhất trong gia đình: Trẻ em. Trong cấu trúc gia đình như vậy, trẻ em quanh năm phải chịu quá nhiều tổn thương tâm lý, sợi dây trong thế giới tinh thần sẽ đứt ngay khi chạm vào.

Ảnh minh họa

Khi cha yêu thương thì mẹ bình an, khi mẹ bình an thì con bình an

Có một câu nói rất hay: Khi cha yêu thương thì mẹ bình an, khi mẹ bình an thì con bình an, khi con bình an thì gia đình hòa thuận, mọi việc trong gia đình thịnh vượng. Cha lười thì mẹ khổ; mẹ khổ thì con sợ; gia đình suy tàn, ba đời tan nát.

Nhà tâm lý học Fromm đưa ra quan điểm: Môi trường gia đình có ảnh hưởng rất quan trọng đến việc hình thành nhân cách của trẻ. Nói cách khác, trong những năm quan trọng đối với sự phát triển nhân cách của mỗi đứa trẻ, cảm giác an toàn do gia đình mang lại chính là yếu tố then chốt thúc đẩy nhân cách hoàn thiện của trẻ. Bầu không khí của một gia đình, cách các thành viên trong gia đình hòa hợp với nhau và thái độ đối với người thân đều ảnh hưởng một cách tinh tế đến cách nhìn và nhận thức của trẻ ở mọi thời điểm.

Nhà trị liệu tâm lý nổi tiếng Hellinger từng nói: “Trong một gia đình, mối quan hệ giữa vợ chồng được đặt lên hàng đầu, sau đó là mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái”. Khi mối quan hệ vợ chồng từng bước rạn nứt thì mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái cũng sẽ lung lay.

Sự vắng mặt lâu dài của người cha khiến những đóng góp trong gia đình không còn đồng đều, theo thời gian rất dễ lấn át thể xác và tinh thần của người mẹ. Gia đình bất hòa, sống trong môi trường dồn nén lâu ngày dễ gây tổn thương tâm lý cho trẻ, ảnh hưởng đến cuộc sống.

Đạo diễn Lý An từng xúc động nói khi đoạt giải Oscar Đạo diễn xuất sắc nhất: Nhà không phải là một bộ phim. Khi về đến nhà, bạn vẫn phải làm việc nhà. Bởi ông biết rất rõ rằng sự nghiệp không phải là tất cả trong cuộc sống, và việc vun vén một gia đình tốt cũng là một phần không thể thiếu. Sau giờ làm, ông ở nhà nấu ăn cho gia đình, rửa bát, dọn dẹp nhà cửa. Ông cũng cùng vợ đi chợ và quan tâm đến sự phát triển của con trai. Chính vì sự chu đáo, tận tâm này mà vợ chồng ông đã lấy nhau được 40 năm vẫn yêu thương như ngày nào.

Con trai của họ lớn lên trong một gia đình ấm áp, hòa thuận và yêu thương như vậy đương nhiên rất tốt.

Thái độ sống, ứng xử của cha mẹ chính là tấm gương phản chiếu trực tiếp nhất của đứa trẻ, hướng dẫn nó đi theo những con đường khác nhau trong cuộc sống.

Nếu quan hệ gia đình không hòa thuận, trẻ em cũng sẽ học cách đối xử thờ ơ và bạo lực với người khác. Nếu mối quan hệ giữa cha mẹ ổn định và gia đình hạnh phúc thì trái tim trẻ em sẽ tràn ngập ánh nắng, chúng sẽ tích cực hơn trong học tập và cuộc sống.

Nhà tâm lý học Chen Mo đã kể lại một trường hợp trong bài phát biểu của mình: Ăn tối xong, con ở trong phòng làm bài tập, mẹ đang dọn bát đĩa trong bếp, bố đang ngồi trong phòng khách nhàn nhã nhìn điện thoại di động. Người mẹ phát hiện con mình làm bài tập chậm. Vì vậy, bà mắng đứa trẻ: "Con phải có trách nhiệm với chính mình. Khi làm bài tập về nhà không được nhìn vào điện thoại. Làm nhanh lên...".

Khi quay lại và thấy chồng tôi vẫn đang lướt điện thoại, cô tức giận và bắt đầu hét lên: “Đừng suốt ngày chỉ nhìn vào điện thoại, có thể làm gương tốt cho con trai mình được không? Đứa trẻ đã học cấp 2, ít ra anh phải có chút trách nhiệm chứ".

Sau khi bộc lộ cảm xúc, sự bất mãn trong lòng vẫn không thể nguôi ngoai nên chị lại lao vào phòng con trai mắng: "Sao lâu như vậy? Kỳ thi vừa rồi của có kết quả thế nào, không biết xấu hổ sao?". Suốt đêm, gia đình như bị mắc kẹt trong vòng xoáy năng lượng tiêu cực. Cơn giận càng ngày càng mạnh mẽ, trẻ không thể bình tĩnh và khó hoàn thành bài tập về nhà.

Cuối bài phát biểu, Chen Mo kết luận: Con cái và mẹ có mối quan hệ như thế nào? Dây rốn bị cắt, tiềm thức được kết nối hoàn toàn, cảm xúc của người mẹ được truyền trực tiếp đến con.

Quả thực, việc người cha bỏ bê gia đình càng khiến người mẹ thêm lo lắng. Tâm lý của người mẹ mất cân bằng, mất kiểm soát cảm xúc, điều này cuối cùng ảnh hưởng đến đứa trẻ. Trong quá trình trưởng thành, đứa trẻ luôn thiếu đi một phần năng lượng tinh thần của mình.

Trong một gia đình, nếu muốn nuôi dạy những đứa con ưu tú, bước đầu tiên người cha phải hình thành nhận thức, khuôn mẫu cho con thông qua sự đồng hành của mình. Thứ hai là ảnh hưởng của người mẹ đến sự phát triển nhân cách của trẻ trong cuộc sống hàng ngày.

Nếu người cha là trụ cột của gia đình thì mẹ là linh hồn của gia đình và là nguồn năng lượng quan trọng nhất trong cuộc đời của đứa trẻ. Điều kiện dành cho trẻ dù có phong phú đến mấy cũng không bằng tạo cho trẻ một môi trường tốt để phát triển.

Khi một gia đình ở bên nhau, sẽ ít phàn nàn hơn và có nhiều sự động viên hơn. Cha mẹ cùng nhau dẫn đường cho con cái, điều này cuối cùng sẽ soi sáng cuộc sống tương lai của chúng.

Tôn trọng sự tồn tại của trẻ với tư cách là một cá nhân độc lập, chú ý hơn đến những thay đổi về mặt cảm xúc của trẻ và kịp thời tìm ra nguyên nhân sâu xa của vấn đề.

Sự hy sinh quá mức của bất kỳ ai trong gia đình có thể dễ dàng gây ra hàng loạt đổ vỡ tình cảm. Sự lo lắng quá mức của cha mẹ sẽ chỉ khiến con cái họ bị choáng ngợp.

Trong quá trình giáo dục, việc ổn định cảm xúc, giảm bớt đổ lỗi cho các thành viên trong gia đình và học cách giao tiếp đúng đắn là những yếu tố then chốt để thúc đẩy sự hòa thuận trong gia đình.

Gia đình là môi trường giáo dục quan trọng nhất và cha mẹ là người thầy suốt đời của con cái. Là cha mẹ, nếu bạn sửa mình và quản lý tốt cuộc sống của mình thì tương lai con cái sẽ được nhìn thấy một khung cảnh tươi đẹp hơn.