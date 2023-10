Hạnh phúc chỉ đơn giản vậy thôi: Nghe nhạc hay, uống nước ngọt sảng khoái mát lạnh, “quẩy” tưng bừng ở lễ hội hơn 10.000 người

2 ngày cuối tuần vừa qua, cả Hà Nội dập dìu đi tham gia sự kiện đình đám nhất tháng 9 - HAY FEST. Lần thứ 2 tổ chức tại Hà Nội, HAY FEST thu hút sự quan tâm của hơn 10.000 khán giả từ khắp nơi đổ về. Có người sẵn sàng bay từ TP.HCM tới Thủ đô, có người từ tỉnh thành khác bắt vội chuyến xe để kịp đến gặp thần tượng. Có những bạn khán giả Gen Z, cũng có những anh chị 8X, 9X và thậm chí là cả các cô chú U40, U50. Có thể nói, HAY FEST do The BROs Entertainment và Hoàng An Nhiên Group đồng tổ chức là sự kiện hiếm hoi có thể kết nối người hâm mộ ở nhiều thế hệ đến như vậy. Điều gì đã tạo nên sự khác biệt và sức hấp dẫn này?



HAY FEST - định nghĩa cho một ngày tuyệt vời

HAY FEST 2023 bùng nổ khi công bố dàn line-up hoành tráng gồm 2 tên tuổi huyền thoại quốc tế Epik High và Ronan Keating. Cùng với đó là sự sự xuất hiện của 2 rapper hàng đầu Việt Nam: Suboi và JustaTee. Và tất nhiên, không thể thiếu dàn nghệ sĩ trẻ nổi bật, đại diện cho các dòng nhạc Ballad, Pop, Rock, Rap, Indie… được yêu thích nhất nhì Việt Nam hiện nay như: Trung Quân, Hoàng Dũng, Thịnh Suy, MCK, Bùi Trường Linh, GiGi Hương Giang…

Không chỉ có âm nhạc, điều khiến HAY FEST gây ấn tượng và viết nên định nghĩa cho 1 ngày tuyệt vời đúng nghĩa phải kể đến hình thức tổ chức Glamping - cắm trại độc đáo. HAY FEST tạo ra một sân chơi, một ngày nghỉ ngơi, thư giãn dành cho tất cả khán giả đến tham dự.

Năm nay, để giúp hành trình trải nghiệm âm nhạc đầy hứng khởi của khán giả trở nên bùng nổ hơn, HAY FEST tự hào khi tiếp tục có sự đồng hành của "người bạn" COCA-COLA.

Gian hàng của COCA-COLA tại HAY FEST nhận được rất nhiều sự yêu thích của khán giả. Bởi vì, bên cạnh hương vị sảng khoái mát lạnh của những chai COCA-COLA - giúp khán giả nạp thêm 200% hứng khởi cho ngày "quẩy" dài, thì COCA-COLA còn liên tục khuấy động bầu không khí bằng loạt hoạt động sôi nổi như: Chơi game đoán tên bài hát, chơi nhạc DJ "phá đảo".

Đặc biệt, sự xuất hiện trước giờ G của ca sĩ Gigi Hương Giang tại gian hàng COCA-COLA làm các fans vô cùng phấn khích. Tại đây, nữ ca sĩ đã có màn giao lưu, ký tặng cực hay cực vui với khán giả. Khoảng cách giữa nghệ sĩ và người hâm mộ trở nên gần hơn bao giờ hết nhờ sự kết nối tuyệt vời đến từ COCA-COLA.

COCA-COLA vô cùng hào phóng khi phát tặng hàng nghìn chai nước ngọt mát lạnh, bật tung hứng khởi và rất nhiều món vật phẩm phiên bản giới hạn cho bất kỳ ai ghé qua. Không chỉ vậy, ở khu vực của COCA-COLA, photo-booth được decor siêu chất và luôn sẵn sàng để các bạn trẻ chụp ảnh check-in, "flex" 1001 kiểu dáng. Giữa thời tiết oi ả của thủ đô, người tham dự vừa được uống COCA-COLA miễn phí mát lạnh lại còn được vui vẻ hòa mình trong các hoạt động sôi nổi, đây chính là tinh thần của COCA-COLA khi mang đến một không khí hứng khởi tại HAY FEST.

Là người bạn đồng hành với giới trẻ, COCA-COLA mong muốn được đồng hành cùng người dùng trong cả những thời gian nghỉ ngơi để bừng hứng khởi và lấy lại tinh thần làm việc, học tập. COCA-COLA không chỉ mang tới trải nghiệm âm nhạc hứng khởi qua việc kết hợp với HAY FEST, mà còn hứa hẹn mang đến trải nghiệm đa giác quan đầy ấn tượng về thế giới COCA-COLA đầy mát lạnh và sảng khoái vào mùa tựu trường sắp tới tại các trường đại học ở TP.HCM và thủ đô Hà Nội.

Hãy cùng chờ đón và quẩy hết mình với các trải nghiệm đầy hứng khởi của COCA-COLA tại các sự kiện sắp tới.