Hành động "khó coi" bên Park Bo Gum, 4 nữ ca sĩ gợi cảm nhận "gạch đá" tơi bời

Nhóm nữ gợi cảm KISS OF LIFE vừa trở lại đường đua Kpop và tham gia chương trình The Season do Park Bo Gum "chủ xị". Tuy nhiên, màn trình diễn của KISS OF LIFE trong chương trình nhanh chóng gây tranh cãi trên mạng xã hội.

Cụ thể khi hát ca khúc That's What I Like, 4 thành viên đã đứng xung quanh Park Bo Gum và nhảy vũ điệu gợi cảm. Trong tình huống này, Park Bo Gum đeo kính đen, cố gắng nhìn thẳng, không nhìn trực tiếp vào bất kỳ thành viên nào để tránh gây sự khó xử. Khi kết thúc màn trình diễn, nam diễn viên trông có vẻ khá bối rối và lúng túng.

Màn trình diễn của KISS OF LIFE bên Park Bo Gum đã gây ra tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội

KISS OF LIFE ăn mặc khá "mát mẻ", nhảy gợi cảm xung quanh Park Bo Gum khi trình diễn

Trong suốt màn trình diễn, Park Bo Gum đeo kính đen...

... và tránh nhìn vào các thành viên

Anh có vẻ khá bối rối sau khi KISS OF LIFE trình diễn xong

Trên mạng xã hội, nhiều netizen chỉ trích KISS OF LIFE lạm dụng concept gợi cảm quá đà, khiến tình huống trở nên phản cảm. 1 số người khác khen ngợi cách Park Bo Gum dù bối rối vẫn cố gắng xử lý tình huống êm đẹp trên sóng truyền hình.

- Vũ đạo thực sự kỳ cục quá đi.

- Tôi ghét mọi thứ về màn trình diễn này. Tôi thực sự thích Park Bo Gum và KISS OF LIFE, nhưng họ đang làm gì vậy? Trông hiển nhiên là họ đến từ 1 công ty vô danh. Vũ đạo này hoàn toàn phớt lờ nhóm người hâm mộ chính của họ - là phụ nữ. Park Bo Gum mặc áo dài tay và quần dài, nhưng các thành viên thì hầu như không mặc gì cả, chỉ toàn những mảnh vải vụn. Và 4 người họ vây quanh một anh chàng như thế sao? Bạn đang nói với tôi rằng không ai thấy điều đó kỳ lạ sao? Tại sao?

- Cảm giác giống như những cô gái trong lễ hội trường học đang nhảy gợi cảm quanh 1 anh chàng mà họ bắt ngồi trên ghế vậy.

- Nếu tôi là Park Bo Gum, tôi thậm chí còn không biết phải nhìn vào đâu.

Ồn ào mới nhất này nối dài thêm chuỗi tranh cãi của KISS OF LIFE. Nhóm nhạc 4 thành viên này ra mắt năm 2023, nhanh chóng nổi tiếng nhờ âm nhạc bắt tai, concept trưởng thành gợi cảm hiếm có tại showbiz. Tuy nhiên đang đà đi lên, KISS OF LIFE có màn "tự hủy" khi chiếm dụng văn hóa của người da màu trong tiệc sinh nhật thành viên Julie. Nhóm vừa trở lại với ca khúc mới Lips Hips Kiss, song vấp phải làn sóng chỉ trích vì vũ đạo quá phản cảm. Danh tiếng non trẻ của KISS OF LIFE đang lung lay dữ dội sau những ồn ào không đáng có.

KISS OF LIFE bật lên nhanh nhờ concept gợi cảm, nhưng đây cũng là con dao 2 lưỡi với nhóm

Nguồn: Koreaboo